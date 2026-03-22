تحويل زارع التراص الخاص بشجرة الدولار إلى محطة لزراعة الفراولة بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت ترغب في زراعة الفراولة الخاصة بك، فمن المحتمل أنك رأيت مزارعي الفراولة الجميلة التي تحتوي على جيوب حول الجوانب. إنها الطريقة المثالية لتوفير المساحة لأنها تستخدم المنطقة الرأسية لزراعة المزيد من النباتات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسمح لك بزراعة الفراولة إذا لم يكن لديك مساحة لسرير في الحديقة. لسوء الحظ، يمكن أن تكون هذه المزارعون الخاصة باهظة الثمن، على الرغم من أنها تبدو رائعة. إذا أعجبتك هذه الفكرة ولكن ميزانيتك محدودة وترغب في إنشاء محطة زراعة الفراولة بنفسك مقابل جزء بسيط من تكلفة أحد هؤلاء المزارعين الفاخرين، فإن Dollar Tree لديها الإجابة.
بالنسبة لهذا المشروع، كل ما ستحتاج إليه هو عدد قليل من المزارع القابلة للتكديس المكونة من 3 أقسام من مجموعة Dollar Tree’s Garden Collection بسعر 1.50 دولار لكل منها. إذا لم يكن الطين التقليدي هو أسلوبك، فإن الأواني متوفرة أيضًا باللون الرمادي الداكن والأخضر الداكن. يمكنك جعل مجموعتك طويلة كما تريد، مع الأخذ في الاعتبار أن كل وحدة من الوحدات القابلة للتكديس ستحتوي على ثلاث نباتات فراولة. إذا كنت ستختار برج فراولة طويلًا، فقد ترغب في اختيار عمود أو خطاف حديقة طويل لمزيد من الثبات. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على كيس من مزيج الأصيص، مثل Miracle-Gro Organic Outdoor Potting Mix، ونباتات الفراولة أو المجاري، اعتمادًا على ما يمكنك الوصول إليه بسهولة.
استخدم أوعية Dollar Tree القابلة للتكديس لمحطة زراعة الفراولة
قبل تجميع محطة الفراولة الجديدة الخاصة بك، تحقق مما إذا كانت المزارعون القابلة للتكديس تحتوي على ثقوب في القاعدة للتصريف. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى إضافة القليل منها في كل وعاء باستخدام مثقاب أو مكواة لحام. على الرغم من أن الفراولة تحب حوالي بوصة واحدة من الماء أسبوعيًا، إلا أنها لا تحب أن تكون أقدامها مبللة، لذا فإن الصرف مهم. إذا كنت تقوم ببناء برج طويل، فسوف تقوم بتمرير وتد في المنتصف للحصول على الدعم، لذا قم بإضافة ثقب في منتصف كل وحدة أيضًا. بعد ذلك، عليك ملء كل أصيص بمزيج تأصيص عالي الجودة ووضع الفراولة في وعاء.
أثناء قيامك بتكديس المستويات، قم بتدوير كل مستوى بحيث تكون أقسام الوعاء متداخلة. إذا كنت تستخدم وتدًا، فحرك الأواني في الأعلى واحدًا تلو الآخر. يمكن أيضًا أن يساعد وضع أصيص النباتات الخاص بك في زاوية مقابل الحائط في دعمه ومنعه من السقوط عن طريق الخطأ. ومع ذلك، إذا كنت ستجرب ذلك، فستحتاج إلى تقليب الأمر برمته كل بضعة أيام على الأقل للتأكد من حصول جميع النباتات الفردية على ضوء الشمس الذي تحتاجه. بدلًا من ذلك، يمكنك اختيار صنف الفراولة الذي يمكن أن ينمو في الظل.
ميزة محطة النمو هذه هي أنك لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لزراعة عدد كبير من النباتات. ما عليك أيضًا سوى سقي المستويين العلويين، حيث سيتدفق الفائض عبر كل وعاء لسقي الوعاء الموجود بالأسفل. فقط راقب المستويات السفلية للتأكد من حصولها على ما يكفي من الرطوبة. بمجرد أن يبدأ محصولك بداية جيدة وتحصد التوت اللذيذ، قد ترغب في معرفة كيفية استخدام مجاري الفراولة لنمو المزيد.