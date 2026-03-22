تحويل زارع التراص الخاص بشجرة الدولار إلى محطة لزراعة الفراولة بنفسك

قبل تجميع محطة الفراولة الجديدة الخاصة بك، تحقق مما إذا كانت المزارعون القابلة للتكديس تحتوي على ثقوب في القاعدة للتصريف. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستحتاج إلى إضافة القليل منها في كل وعاء باستخدام مثقاب أو مكواة لحام. على الرغم من أن الفراولة تحب حوالي بوصة واحدة من الماء أسبوعيًا، إلا أنها لا تحب أن تكون أقدامها مبللة، لذا فإن الصرف مهم. إذا كنت تقوم ببناء برج طويل، فسوف تقوم بتمرير وتد في المنتصف للحصول على الدعم، لذا قم بإضافة ثقب في منتصف كل وحدة أيضًا. بعد ذلك، عليك ملء كل أصيص بمزيج تأصيص عالي الجودة ووضع الفراولة في وعاء.

أثناء قيامك بتكديس المستويات، قم بتدوير كل مستوى بحيث تكون أقسام الوعاء متداخلة. إذا كنت تستخدم وتدًا، فحرك الأواني في الأعلى واحدًا تلو الآخر. يمكن أيضًا أن يساعد وضع أصيص النباتات الخاص بك في زاوية مقابل الحائط في دعمه ومنعه من السقوط عن طريق الخطأ. ومع ذلك، إذا كنت ستجرب ذلك، فستحتاج إلى تقليب الأمر برمته كل بضعة أيام على الأقل للتأكد من حصول جميع النباتات الفردية على ضوء الشمس الذي تحتاجه. بدلًا من ذلك، يمكنك اختيار صنف الفراولة الذي يمكن أن ينمو في الظل.

ميزة محطة النمو هذه هي أنك لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لزراعة عدد كبير من النباتات. ما عليك أيضًا سوى سقي المستويين العلويين، حيث سيتدفق الفائض عبر كل وعاء لسقي الوعاء الموجود بالأسفل. فقط راقب المستويات السفلية للتأكد من حصولها على ما يكفي من الرطوبة. بمجرد أن يبدأ محصولك بداية جيدة وتحصد التوت اللذيذ، قد ترغب في معرفة كيفية استخدام مجاري الفراولة لنمو المزيد.