تحويل زوج قديم من الأحذية ذات الكعب العالي إلى كتب أنيقة

قبل أن تشتري زوجًا جديدًا من مساند الكتب لرف الكتب الخاص بك، قد ترغب في البحث بعمق في خزانتك. من المحتمل أن يكون لديك زوج الأحذية القديم المثالي الذي يمكنك تحويله إلى مساند كتب مؤقتة، مما يوفر على نفسك أموالاً إضافية. بالإضافة إلى أنه مشروع شتوي ممتع. صدق أو لا تصدق، يمكن أن تكون الأحذية أو الأحذية ذات الكعب العالي بمثابة حامل ممتاز لرف الكتب الخاص بك، ولن تضطر إلى توديع المفضلات القديمة ببساطة لأنك لم تعد ترتديها كثيرًا بعد الآن. هذا هو مشروع DIY المثالي لأي شخص يميل إلى التشبث بأشياء الملابس القديمة – ربما لم تكن مستعدًا تمامًا لتوديعها بعد.

إذا لم يكن لديك زوج إضافي من الأحذية ذات الكعب العالي لهذا المشروع، يمكنك أيضًا بسهولة توفير زوج قديم من متجر السلع المستعملة المحلي، مما يسمح لك باختيار زوج يتناسب مع بقية جماليتك الداخلية. فقط تأكد من غسلها جيدًا؛ يمكنك التخلص من روائح الأحذية الكريهة بمكونات متوفرة لديك بالفعل في المنزل. إذا كان لديك مظهر أكثر حداثة، يمكنك اختيار الأحذية السوداء ذات الأربطة أو الأحذية ذات الكعب العالي ذات الألوان الزاهية. إذا كان منزلك أكثر تقليدية، فإن زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي سيبدو ممتازًا. هناك عدة طرق مختلفة للقيام بمشروع DIY هذا، ولكن هذا نشاط يمكنك على الأرجح إكماله في يوم واحد فقط.

إذا كنت تبحث عن أشغال يدوية أخرى تتعلق بالأحذية، فيمكنك أيضًا تحويل حذائك القديم إلى مزارع أو بيوت طيور أو حامل مجوهرات أو لوحة فنية جدارية. تعد الدفاتر أيضًا مشروعًا رائعًا لأي عناصر أخرى مستعملة أو مستعملة موجودة في منزلك؛ يمكنك أيضًا تزيين أرففك بمزارعي نهاية الكتب الحية.