تحويل صناديق الصودا الريفية إلى ديكور المطبخ المفيد الذي سيقدره الطاهي الداخلي الخاص بك

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يمكن أن تشعر رفوف التوابل التقليدية بسرعة غير منظمة ، وتحول وصفة بسيطة إلى البحث عن الكنز للتوابل الصحيح. إذا لم يكن لديك بقعة مخصصة لتوابلك ، فقد تصبح هذه المطاردة أكثر صعوبة بشكل كبير ، حيث يبدو أن الجرار تحشر مساحة الخزانة الخاصة بك. قد تعتقد أن الإجابة تكمن في نظام تخزين أكثر حداثة ، لكنه في الواقع انفجار من الماضي يساعد أصحاب المنازل على تنظيم التوابل بشكل صحيح حتى يتمكنوا من رؤية جميع علاماتهم. قد لا يبدو صندوق الصودا القديم البسيط كثيرًا من حيث إحداث ثورة في طريقة استخدامك لمطبخك ، ولكنه يحزم لكمة تنظيمية مفاجئة. عادة ما يكون كل من مقصورات الصندوق حوالي حجم جرة التوابل ، مما يسمح لك بتناسب توابلك في منطقة تخزين مضغوطة واحدة.
يعد العثور على الصندوق الصحيح لمطبخك جزءًا من الرحلة التنظيمية. بعض الصناديق أكبر من غيرها ، مع مقصورات أعمق يمكن أن تناسب عناصر المطبخ أكبر مثل عسل أو الجرار السكر. قد لا يكون لديهم الصناديق التقليدية المرتبطة بصناديق الصودا ولكن بدلاً من ذلك قد تتميز بمقسم بسيط بين الجانبين. يمكن أن يجعل هذا نظام رفوف ممتاز ، مما يوفر مساحة سطح إضافية لتخزين الأكواب أو اللوحات أو القهوة الأساسية. وبالمثل ، قد تكون الصناديق الأصغر مثالية لتخزين الاحتمالات والنهايات التي قد تجدها منتشرة حول مطبخك. يجب أن يوفر لك البحث عن أسواق السلع المستعملة والمتاجر العتيقة ومبيعات العقارات عددًا من الخيارات للاختيار من بينها سيتيح لك تخصيص تخزين التوابل بطريقة تناسبك.
اختبار لطلاء الرصاص
ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل جلب العناصر القديمة إلى منزلك ، بما في ذلك كيفية التحقق من طلاء الرصاص. تم رسم العديد من العناصر القديمة بالدهانات القائمة على الرصاص ، والتي كانت شائعة للغاية قبل أن تمنع اللوائح المعدن السام من استخدام الأسرة في عام 1978. يمكن أن يسبب التعرض للطلاء الرصاص مخاطر صحية خطيرة ، لذلك من الضروري اختبار أي قطع قبل إدخالها في بيئات مع الأطفال أو الطعام أو الحيوانات الأليفة. إذا كنت قلقًا بشأن التعرض المحتمل للرصاص ، فهناك بعض العلامات المحددة. بالنسبة للمبتدئين ، يميل الطلاء الرصاص إلى تقشير بطريقة فاخرة ، على غرار جلد التمساح. علاوة على ذلك ، مع تقدمها في الأعمار ، فإنه يميل إلى تحويل اللون الأزرق الرمادي.
ومع ذلك ، إذا كنت لا تزال غير متأكد بنسبة 100 ٪ من محتويات الطلاء على صناديقك العتيقة ، فقد تم تصميم مجموعات الاختبار المنزلي لاكتشاف وجود الرصاص في معظم الأسطح المطلية ، من ألواح الجدران إلى ألعاب الأطفال. وهي متوفرة للشراء في معظم متاجر الأجهزة ، مما يتيح لك مسحة المناطق التي قد تعرض منزلك لقيادة. مع هذه الاختبارات ، إذا رأيت أحمر ، فهو يؤدي. ومع ذلك ، فإن هذه المجموعات تتمتع بسمعة سيئة لكونها غير فعالة ، لأنها تختبر فقط مستوى سطح الطلاء وليس الطبقات تحتها. بالنسبة للاختبار الأكثر دقة ، يجب أن تحصل على شريحة طلاء تم اختبارها بواسطة مختبر برامج اعتماد المختبر الوطني.
باستخدام صندوق الصودا حول مطبخك
بمجرد اجتياز قفص الصودا العتيق الخاص بك ، فقد حان الوقت لإعداده في مطبخك. يمكن القيام بذلك واحدة من طريقتين: إما مثبتة على الحائط أو قائمة بذاتها على المنضدة. إذا اخترت حائط قفصك ، فاختر منطقة يمكن الوصول إليها بسهولة أثناء طهيها ، مما يتيح لك الاحتفاظ بالتوابل اللازمة في جميع الأوقات. مع شاشة كونترتوب ، ضعه في منطقة تقلل من كمية فوضى المطبخ. إنه يعمل بشكل جيد بشكل استثنائي مباشرة بجوار موقد للوصول إلى التوابل بسهولة. بصفتها رف التوابل ، تُقرن صناديق الصودا بشكل جيد بشكل استثنائي مع الجرار الزجاجية Churboro 25 مع الملصقات. تسمح لك الملصقات بتسمية كل جرة على الغطاء حتى تتمكن الجرار من البقاء مغمورة داخل قفصك. من خلال هذه الخدعة ، لن ترغب بالتأكيد في إخفاء رف التوابل الخاص بك ولكن بدلاً من ذلك استخدمها كعرض مذهل للتوابل الأساسية حول مطبخك.
إذا لم تُباع عند إنشاء رف توابل ريفي باستخدام صندوق الصودا العتيق ، فلا يزال هناك الكثير من الطرق لدمجه في مؤسسة المطبخ. بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن يكون قفص الصودا إضافة موضع ترحيب إلى أي شريط مقهى ، وخاصة مع Keurig. إذا بدا أن كوب K-Cups لديك عقل خاص بها ، فقم بتخزينها في صندوق الصودا عتيق مع الملصقات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك ، مع القليل من اللوحة الليفية متوسطة الكثافة ، أضف صناديق تخزين صغيرة مربعة إلى قفص الصودا لصنع مسافات تخزين مخصصة لفوضى المطبخ.