تحويل صندوق أحذية قديم إلى حل ذكي للحفاظ على تنظيم المجوهرات

لا تمر متانة صندوق الأحذية القديم دون أن يلاحظها أحد، لذلك قد تتردد في التخلص منه. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الإبداعية لإعادة استخدام صناديق الأحذية القديمة. مع وجود صندوق أحذية فارغ في متناول اليد، لديك بالفعل الأساس لحل تخزين أنيق وعملي. يمكن أن يكون تخزين المجوهرات بمثابة عملية توازن للحفاظ على كل تلك القطع الصغيرة معًا. ومع ذلك، مع بعض القماش الإضافي وبعض الإمدادات الأساسية، يمكنك تحويل صندوق الأحذية القديم ولكن المتين إلى منظم مجوهرات مخصص ذكي يبدو متعمدًا وأنيقًا.

يعد إعادة استخدام صندوق الأحذية لإنشاء منظم أمرًا صديقًا للميزانية وسهل التخصيص حسب ذوقك. أفضل ما في الأمر هو أنه يخلق مكانًا مخصصًا لتخزين مجوهراتك والوصول إليها. إذا لم يكن لديك قماش في متناول يدك، يمكنك شراء بعض القماش عبر الإنترنت أو من متجر الحرف اليدوية. حتى متاجر التوفير غالبًا ما تحتوي على قصاصات من القماش، أو يمكنك قص قميص قديم. اختر أنماطًا أو ألوانًا ممتعة للنسيج الخاص بك.

لتحقيق هذا DIY، تحتاج إلى بعض الإمدادات الأخرى. احصل على مقص جيد وبعض الغراء وفرشاة طلاء لوضع المادة اللاصقة وبعض القطن أو الحشو وشريط لاصق ومسدس الغراء الساخن. أخيرًا، بالنسبة للمشبك الموجود على الغطاء، ستحتاج إلى بعض الخيوط الحرفية أو الخيوط أو الشريط وبعض الخرز الزخرفي، مثل أحجار الراين المصنوعة من ASTARON Craft. إنها فكرة رائعة للتخزين يمكنك صنعها بنفسك، وهي أيضًا طريقة مثالية لاستخدام أي أقمشة ومستلزمات صناعة يدوية متبقية.