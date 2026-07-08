تحويل علاقة الأسلاك إلى حل يمكنك صنعه بنفسك للحفاظ على تنظيم خراطيم الحديقة

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كومة من خراطيم الحديقة الفوضوية ممتدة عبر الممشى أو متشابكة حول الديكور الخارجي الخاص بك، وهي أمر قبيح للعين، ولكنها أيضًا تشكل خطراً على السلامة، لأنها شيء آخر يمكن أن تتعثر فيه أثناء العمل بالخارج. على الرغم من أنه يمكنك الاستثمار في منظم مخصص لخراطيم المياه الخاصة بك، إلا أن هذا قد يكون مكلفًا، اعتمادًا على حجم خرطوم المياه الخاص بك أو إذا كنت بحاجة إلى عدة حوامل. لذا، بدلاً من إنفاق المزيد على بكرة خرطوم، لماذا لا تصنع حلاً مثبتًا على الحائط بنفسك باستخدام عنصر شائع قد يكون في متناول يدك: علاقة ملابس سلكية.
يتضمن هذا المشروع المنزلي، كما أوضح مستخدم YouTube Thaitrick، ثني شماعة الملابس على شكل حامل، ثم تثبيت القطعة النهائية على الحائط قبل الاستخدام. الميزة الرئيسية لهذا DIY هو أنه يتطلب الحد الأدنى من المواد للبدء؛ كل ما تحتاجه حقًا هو علاقة ثم بعض الأجهزة لتثبيت الحامل بعد الانتهاء. علاوة على ذلك، يمكنك إجراء الكثير من التجارب والخطأ حتى يبدو الحامل كما تريد تمامًا.
إذا كنت تصنع منظمًا واحدًا للخرطوم، فسوف تعمل علاقة واحدة. على الرغم من ذلك، يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء أماكن تخزين متعددة لمناطق مختلفة أن يضعوا جانبًا علاقة لكل خرطوم، على الرغم من أنك قد تتمكن من تعليق عدة أماكن من واحدة اعتمادًا على حجم كل من العلاقة والخراطيم.
ستحتاج أيضًا إلى براغي ومثقاب لتثبيت القطعة النهائية على سطح عمودي، مثل جدار السقيفة أو عمود السياج. يمكن للكماشة المنحنية أن تجعل عملية الثني أسهل، خاصة إذا كان السلك قاسيًا. إذا قمت بالتخزين بالخارج، يمكنك أيضًا استخدام طلاء الرش الخارجي أو طلاء مقاوم للصدأ.
اصنع بنفسك منظم خرطوم الحديقة الخاص بك باستخدام شماعة سلكية
للبدء، اضغط على جوانب الشماعة لرفع الجزء السفلي للأعلى، ثم قم بثني هذه الجوانب الضيقة على شكل حرف U. بعد القيام بذلك، قم بثني الخطاف للأمام، وقم بلف الجزء العلوي من الشكل U فوقه – سيؤدي ذلك إلى تثبيت الشكل العام في مكانه. بعد ذلك، حوالي بوصتين للأعلى على كل ذراع، قم بثني النهاية للأعلى بشكل مستقيم؛ هذه هي الطريقة التي ستقوم بها بتركيب الحامل (الصورة اليمنى أعلاه). أخيرًا، لجعل الخطاف قويًا قدر الإمكان – لأن هذا هو المكان الذي ستعلق فيه خرطومك – قم بلف خطاف التعليق عدة مرات (الصورة اليسرى أعلاه).
بمجرد الحصول على الشكل المطلوب، لديك خيار الطلاء بالرش الخارجي أو رذاذ مقاوم للصدأ مثل رذاذ Rust-Oleum Rust Reformer Spray. تساعد هذه الإضافة على حماية المعدن من الرطوبة وتتيح لك تخصيص القطعة بالألوان.
لتركيب منظم خرطوم شماعة الأسلاك الذي تصنعه بنفسك، قم بربط الأذرع على الحائط أو السياج. ثم قم بلف خرطوم حديقتك كالمعتاد ثم ضع الحلقات فوق الخطاف. بمجرد وضع خرطوم الحديقة في مكانه، قم بتثبيت الخرطوم عن طريق ثني الخطاف لأعلى وعلى الخرطوم، وبذلك تكون قد انتهيت (مع طريقة عبقرية أخرى لإعادة استخدام شماعة قديمة لتحويل مساحة حديقتك).
يتضمن حل تنظيم الفناء الصغير أو المناسب للمستأجرين تركيب العلاقة على عمود خشبي خردة، بدلاً من الحفر مباشرة في الهيكل. ما عليك سوى وضع المنشور في أصيص أو صندوق خارجي وإضافة الحصى حول القاعدة للمساعدة في زيادة وزنه. كما أن الشرائط اللاصقة على الأرجح لن تكون قادرة على تثبيت العلاقة والخرطوم معًا. لحمل 20 رطلاً، سيستغرق الأمر أربعة أزواج. (ابحث عن المزيد من النصائح والحيل لتنظيم أدوات الحدائق.)