تحويل علاقة الأسلاك إلى حل يمكنك صنعه بنفسك للحفاظ على تنظيم خراطيم الحديقة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

كومة من خراطيم الحديقة الفوضوية ممتدة عبر الممشى أو متشابكة حول الديكور الخارجي الخاص بك، وهي أمر قبيح للعين، ولكنها أيضًا تشكل خطراً على السلامة، لأنها شيء آخر يمكن أن تتعثر فيه أثناء العمل بالخارج. على الرغم من أنه يمكنك الاستثمار في منظم مخصص لخراطيم المياه الخاصة بك، إلا أن هذا قد يكون مكلفًا، اعتمادًا على حجم خرطوم المياه الخاص بك أو إذا كنت بحاجة إلى عدة حوامل. لذا، بدلاً من إنفاق المزيد على بكرة خرطوم، لماذا لا تصنع حلاً مثبتًا على الحائط بنفسك باستخدام عنصر شائع قد يكون في متناول يدك: علاقة ملابس سلكية.

يتضمن هذا المشروع المنزلي، كما أوضح مستخدم YouTube Thaitrick، ثني شماعة الملابس على شكل حامل، ثم تثبيت القطعة النهائية على الحائط قبل الاستخدام. الميزة الرئيسية لهذا DIY هو أنه يتطلب الحد الأدنى من المواد للبدء؛ كل ما تحتاجه حقًا هو علاقة ثم بعض الأجهزة لتثبيت الحامل بعد الانتهاء. علاوة على ذلك، يمكنك إجراء الكثير من التجارب والخطأ حتى يبدو الحامل كما تريد تمامًا.

إذا كنت تصنع منظمًا واحدًا للخرطوم، فسوف تعمل علاقة واحدة. على الرغم من ذلك، يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء أماكن تخزين متعددة لمناطق مختلفة أن يضعوا جانبًا علاقة لكل خرطوم، على الرغم من أنك قد تتمكن من تعليق عدة أماكن من واحدة اعتمادًا على حجم كل من العلاقة والخراطيم.

ستحتاج أيضًا إلى براغي ومثقاب لتثبيت القطعة النهائية على سطح عمودي، مثل جدار السقيفة أو عمود السياج. يمكن للكماشة المنحنية أن تجعل عملية الثني أسهل، خاصة إذا كان السلك قاسيًا. إذا قمت بالتخزين بالخارج، يمكنك أيضًا استخدام طلاء الرش الخارجي أو طلاء مقاوم للصدأ.