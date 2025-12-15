تحويل علب الصفيح الفارغة إلى فوانيس عطلة متلألئة مع هذا DIY الساحر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
ديكور العطلات محلي الصنع له لمسة خاصة به. استحوذت هذه القطع المصنوعة يدويًا على روح المرح والإبداع والراحة لهذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم توفير بضعة دولارات والقيام بنشاط رائع أثناء الإجازة. الفوانيس DIY تحقق من جميع الصناديق. هذا المشروع صديق للميزانية وسهل الصنع وقابل للتخصيص. كل ما عليك فعله هو إحداث بعض الثقوب في العلبة المعدنية وإضافة شمعة بداخلها لتكوين ديكور متوهج.
في حين أن هذه الفوانيس التي يمكنك صنعها بنفسك هي طريقة رائعة لإعادة استخدام علب الحساء المتبقية في جميع أنحاء المنزل، يمكنك أيضًا إعادة استخدام أوعية القهوة المعدنية أو علب الصودا أو الدلاء الصغيرة أو أي علبة أخرى. لتجنب خطر الحريق، من الأفضل استخدام مصابيح الشاي LED أو الأضواء الخيطية لإضاءة التصميم. سيعمل مسمار معدني طويل ومطرقة على ثقب الثقوب الموجودة في العلبة. تعتبر أداة General Tools awls سهلة الاستخدام أيضًا وتوفر قبضة أفضل من الظفر.
سواء كنت تزين داخل منزلك أو خارجه، فهذه الفوانيس هي فكرة الإضاءة الاحتفالية المثالية للمساعدة في ضبط الحالة المزاجية للعطلات. إنها تعمل كقطعة مركزية لطاولتك، أو زينة لسلالمك، أو بديل لإكليلك التقليدي. إنها تبدو أفضل عند تصميمها في مجموعة أو إقرانها بفوانيس بأحجام مختلفة، لذا كن مستعدًا لصنع أكثر من واحدة.
اصنع فوانيس العطلات من علبة الصفيح ذات الأنماط المرسومة بالستينسيلا
ابدأ بتنظيف علبتك الفارغة. اغسله بالماء والصابون، وقم بإزالة أي ملصقات. ثم املأ الوعاء بالماء، ثم ضعه في الثلاجة طوال الليل. سوف يساعد الثلج العلبة في الحفاظ على شكلها ومنع الخدوش بمجرد أن تقوم بدق الثقوب الخاصة بنمطك. بينما يقوم الفريزر بعمله، اختر تصميم الفانوس الخاص بك. تتلاءم النجوم وندفات الثلج وأشجار عيد الميلاد ورجال الثلج مع موضوع موسم العطلات. إن قوالب الاستنسل القابلة للطباعة والتي تحتوي بالفعل على مخطط منقط ستجعل الأمور أسهل. يمكنك أيضًا إنشاء زخارف مخصصة عن طريق كتابة الأحرف الأولى من اسم أحبائك أو التواريخ الخاصة.
بمجرد إخراج القصدير من الفريزر، قم بربط الاستنسل في المكان الذي تريده، واستخدم المطرقة والمسمار لثقب كل ثقب. سوف يذوب الجليد الموجود عند الفتحة أولاً، لذا ابدأ من هناك. سوف تساعد القفازات أيضًا على حماية أصابعك من التجمد. وعلى الرغم من سهولة هذا المشروع، إلا أنه يستغرق وقتًا طويلاً. لا تتردد في تشغيل موسيقى عيد الميلاد أو مشاهدة فيلم كلاسيكي أثناء العمل. بعد ثقب كل الثقوب، أفرغ الثلج، ثم امسح العلبة حتى تجف، ثم أدخل شمعة LED الخاصة بك. الآن العلبة القديمة هي فانوس مضيء.
كما هو الحال، الديكور ذو مظهر ريفي صناعي. طبقة من الطلاء ستمنحها حياة جديدة وتناسب زخارفك الأخرى. يعمل اللمعان والملصقات والأقواس والزينة أيضًا على إبهار الجزء الخارجي من العلبة. لتحويله إلى فانوس معلق، اصنع ثقبًا على كلا الجانبين في الجزء العلوي من العلبة وأضف مقبضًا من الخيوط أو الشريط أو منظف الأنابيب أو الجلد أو القماش. هذه الفوانيس هي زينة عيد الميلاد الإبداعية التي يمكنك صنعها باستخدام الأدوات المنزلية، ويمكنك تجديدها عندما تأتي العطلة القادمة.