تحويل علب الصفيح الفارغة إلى فوانيس عطلة متلألئة مع هذا DIY الساحر

ديكور العطلات محلي الصنع له لمسة خاصة به. استحوذت هذه القطع المصنوعة يدويًا على روح المرح والإبداع والراحة لهذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم توفير بضعة دولارات والقيام بنشاط رائع أثناء الإجازة. الفوانيس DIY تحقق من جميع الصناديق. هذا المشروع صديق للميزانية وسهل الصنع وقابل للتخصيص. كل ما عليك فعله هو إحداث بعض الثقوب في العلبة المعدنية وإضافة شمعة بداخلها لتكوين ديكور متوهج.

في حين أن هذه الفوانيس التي يمكنك صنعها بنفسك هي طريقة رائعة لإعادة استخدام علب الحساء المتبقية في جميع أنحاء المنزل، يمكنك أيضًا إعادة استخدام أوعية القهوة المعدنية أو علب الصودا أو الدلاء الصغيرة أو أي علبة أخرى. لتجنب خطر الحريق، من الأفضل استخدام مصابيح الشاي LED أو الأضواء الخيطية لإضاءة التصميم. سيعمل مسمار معدني طويل ومطرقة على ثقب الثقوب الموجودة في العلبة. تعتبر أداة General Tools awls سهلة الاستخدام أيضًا وتوفر قبضة أفضل من الظفر.

سواء كنت تزين داخل منزلك أو خارجه، فهذه الفوانيس هي فكرة الإضاءة الاحتفالية المثالية للمساعدة في ضبط الحالة المزاجية للعطلات. إنها تعمل كقطعة مركزية لطاولتك، أو زينة لسلالمك، أو بديل لإكليلك التقليدي. إنها تبدو أفضل عند تصميمها في مجموعة أو إقرانها بفوانيس بأحجام مختلفة، لذا كن مستعدًا لصنع أكثر من واحدة.