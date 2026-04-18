تحويل كوب المارجريتا على شكل شجرة دولار إلى سقاية طيور لطيفة

إن رفرفة الأجنحة هي عمل عطشى، وكما هو الحال بالنسبة للحيوانات الأخرى، فإن الماء أكثر أهمية لبقاء الطيور على قيد الحياة من الغذاء. لذا، فإن توفير مياه الشرب يعد طريقة مدروسة لدعم أصدقائنا ذوي الريش عند زيارتهم. لحسن الحظ، لن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال على جهاز سقي الطيور المصنوع خصيصًا عندما يمكنك وضع كوب المارجريتا في أصيص نبات. بسعر 1.50 دولار للقطعة الواحدة، تُعد نظارات Yucatan Margarita من Dollar Tree إضافات رائعة وصديقة للميزانية للأواني أو السلال المعلقة أو الأسرة المرتفعة أو الأرض نفسها. طالما أنك تراقب الرقائق الجديدة وتضعها بعيدًا عن المناطق ذات حركة المرور العالية، فإن النظارات توفر طريقة جذابة لإضافة متعة فورية إلى الفناء الخاص بك أو موطن الفناء الخاص بك.
وقد ذكر عدد قليل من عملاء Dollar Tree أن هذه النظارات متينة وثقيلة – وهي ميزة تساعدهم على البقاء منتصبين في التربة. ومع ذلك، امنحه مزيدًا من الثبات عن طريق دفن القدم وحوالي بوصة واحدة من الجذع في التربة. ثم قم بدك التربة برفق حول الجذع أو ضع بعض الصخور فوقها. يمكنك أيضًا منع تلف الزجاج، والأهم من ذلك، منع خطر الطيور عن طريق إدخال النظارات إلى الداخل في الطقس المتجمد. حتى مع وجود أفواه واسعة للأكواب، فإن تشكل الجليد في الماء يمكن أن يتسبب في كسرها.
صيانة وتخصيص سقي الطيور الصغير من زجاج مارجريتا
قد يكون السعر المنخفض والزجاج السميك والمتين أول سمتين تجذبانك إلى إنشاء مواقع الشرب لطيورك، ولكن هناك مزايا أخرى لتجربة هذه الحيلة البسيطة. كؤوس المارجريتا محاطة بالزهور والمساحات الخضراء، وشفافة تمامًا، غير مزعجة بما يكفي لجذب الانتباه إلى نباتاتك. توفر أفواهها الواسعة وأكوابها الضحلة مساحة كبيرة للشرب، ويمكنك إخراجها من تجاويفها بسهولة للتنظيف الأسبوعي. ولكن على الرغم من أصولها المطبخية، لا تستخدم صابون الأطباق لتنظيف الكؤوس. تحذر جمعية أودوبون من أن الصابون والمنظفات التقليدية يمكن أن تلحق الضرر بالزيوت الأساسية الموجودة في ريش الطيور. بدلًا من ذلك، استخدم محلول تنظيف الخل المكون من جزء واحد من الخل الأبيض إلى تسعة مقادير من الماء.
يمكن للحشرات الملقحة أيضًا الاستفادة من إمدادات المياه هذه. لتخصيص محطة المياه هذه للنحل المحلي والحشرات المفيدة الأخرى، ضع بعض الصخور في الزجاج. تلك التي ترتفع قليلاً فوق مستوى الماء تمنح الحشرات مكانًا للجلوس أثناء الشرب، وهذه الإضافة لا ينبغي أن تجعل الحاوية أقل جاذبية للطيور أيضًا. أثناء تواجدك في Dollar Tree، يمكنك التقاط بعض الجواهر ذات المظهر الزجاجي الشفاف لاستخدامها بدلاً من الصخور. نظرًا لأنها غير مكلفة وغير مزعجة مثل أكواب المارجريتا، الموضوعة في كومة في وسط الكوب، فإنها ستمنح الحشرات والطيور الصغيرة مكانًا للهبوط بأمان أثناء الشرب.