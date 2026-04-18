تحويل كوب المارجريتا على شكل شجرة دولار إلى سقاية طيور لطيفة

إن رفرفة الأجنحة هي عمل عطشى، وكما هو الحال بالنسبة للحيوانات الأخرى، فإن الماء أكثر أهمية لبقاء الطيور على قيد الحياة من الغذاء. لذا، فإن توفير مياه الشرب يعد طريقة مدروسة لدعم أصدقائنا ذوي الريش عند زيارتهم. لحسن الحظ، لن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال على جهاز سقي الطيور المصنوع خصيصًا عندما يمكنك وضع كوب المارجريتا في أصيص نبات. بسعر 1.50 دولار للقطعة الواحدة، تُعد نظارات Yucatan Margarita من Dollar Tree إضافات رائعة وصديقة للميزانية للأواني أو السلال المعلقة أو الأسرة المرتفعة أو الأرض نفسها. طالما أنك تراقب الرقائق الجديدة وتضعها بعيدًا عن المناطق ذات حركة المرور العالية، فإن النظارات توفر طريقة جذابة لإضافة متعة فورية إلى الفناء الخاص بك أو موطن الفناء الخاص بك.

وقد ذكر عدد قليل من عملاء Dollar Tree أن هذه النظارات متينة وثقيلة – وهي ميزة تساعدهم على البقاء منتصبين في التربة. ومع ذلك، امنحه مزيدًا من الثبات عن طريق دفن القدم وحوالي بوصة واحدة من الجذع في التربة. ثم قم بدك التربة برفق حول الجذع أو ضع بعض الصخور فوقها. يمكنك أيضًا منع تلف الزجاج، والأهم من ذلك، منع خطر الطيور عن طريق إدخال النظارات إلى الداخل في الطقس المتجمد. حتى مع وجود أفواه واسعة للأكواب، فإن تشكل الجليد في الماء يمكن أن يتسبب في كسرها.