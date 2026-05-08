تحويل كومة من لفات ورق التواليت إلى عاكس الضوء الرائع

مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن لشخص واحد أن يمر بمتوسط ​​85 لفة من 150 ورقة من ورق التواليت كل عام، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن الأسرة من جمع مجموعة كبيرة من الأنابيب الداخلية. إذا كنت من عشاق الحرف اليدوية، فسوف تبتهج بالإمداد المستمر بالكرتون المفيد. هناك العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام لفات ورق التواليت الفارغة في منزلك، ولكن إحدى الطرق الرائعة على وجه الخصوص هي تحويلها إلى غطاء مصباح مملوء بالزهور لإضاءة معلقة. قد يبدو الأمر سخيفًا بعض الشيء، لكن هذا المشروع البسيط يحول القمامة تمامًا إلى ميزة تصميم داخلي رائعة لأي غرفة.

كما يظهر TikTok DIYer ohohdeco في مقطع فيديو تعليمي، كل ما تحتاجه لتحويل كومة من لفات ورق التواليت إلى غطاء مصباح رائع هو اللفات نفسها. إذا لم يكن لديك مخبأ وتريد أن تبدأ هذه الحرفة على الفور، فاطلب من العائلة والأصدقاء أو قم بشراء الأنابيب الجديدة. يمكنك شراء 100 حزمة من لفات ورق التواليت الفارغة من AiDiYGECO Brown مقابل 24 دولارًا تقريبًا. احتفظ بأي لفات إضافية، حيث يمكنك تحويلها إلى طريقة صديقة للبيئة لتزيين الحفلات! لتزيين غطاء المصباح الخاص بك، أحضر علبة من رذاذ الطلاء. يستخدم Creator ohohdeco طلاءًا كستنائيًا – وهو شيء مشابه لطلاء رش Touch 2X Ultra Cover من Rust-Oleum Painter في Satin Claret Wine. يمكنك، بالطبع، اختيار أي لون تفضله – ربما شيء يكمل أو يتناقض مع اللوحة الداخلية الموجودة لديك. من ناحية الأدوات، ستحتاج إلى مسدس غراء ساخن وعصي غراء ومقص ووعاء كبير لاستخدامه كشكل أو قالب.