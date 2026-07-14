تحويل لوح ركوب الأمواج القديم إلى طاولة قهوة أنيقة باستخدام أداة ذكية

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يبدو أنه يمكن استخدام أي شيء، بدءًا من الأبواب وحقائب السفر القديمة وحتى صناديق النبيذ أو أكوام الكتب، لصنع طاولات مبتكرة لغرفة المعيشة. حتى لوح ركوب الأمواج! شارك راكب الأمواج بارا باركر أولينيك على إنستغرام أعماله اليدوية الرائعة للحصول على قطعة فريدة من نوعها لطاولة القهوة – والتي تتميز بواحدة من أولى ألواح ركوب الأمواج المخصصة له كغطاء للطاولة. وهذا مذهل.

للتعامل مع هذا المشروع الرائع، ستحتاج فقط إلى بعض الخشب المقطوع مسبقًا وبعض الإمدادات الأخرى، جنبًا إلى جنب مع لوح ركوب الأمواج المستخدم، لتحويل غرفة المعيشة الخاصة بك بسهولة إلى ملاذ على الشاطئ. يمكنك خفض تكاليف الخشب باستخدام ألواح الصنوبر لقاعدتك. يعتمد عدد القطع المطلوبة على حجم لوحتك وأسلوبك الشخصي.

يتكون البناء من ثلاثة مكونات أساسية: إطار علوي مصنوع من قطع خشبية مقاس 1 × 4 بوصة، وأربعة أرجل طاولة مقطوعة من أعمدة مقاس 2 × 2 بوصة، وقاعدة نقالة صندوقية مبنية بشرائط سميكة مقاس 1 × 2 بوصة (مثال لتقديرات الحجم). في قائمة الإمدادات الخاصة به، أدرج أولينيك لوحًا خشبيًا بطول 10 أقدام بقياس 1 بوصة في 3 بوصات. مرة أخرى، سيعتمد الأمر على شكل اللوحة الخاصة بك، وكيف تريد أن تبدو طاولتك.

تشمل العناصر الأخرى المطلوبة ورق الصنفرة، ومنشارًا، وصندوقًا من براغي خشبية مقاس 3 بوصات، وأنبوبًا من السيليكون الشفاف، ولاصق إيبوكسي، وبعض بقع الخشب، ومثقابًا كهربائيًا، مثل المثقاب اللاسلكي FADAKWALT (متوفر على أمازون مقابل 22 دولارًا).