تحويل مبرد الستايروفوم إلى ميزة مائية جميلة لحديقتك باستخدام الخرسانة

عادةً ما تكون مبردات الستايروفوم رخيصة الثمن وغير مصممة للاستخدام على المدى الطويل، وعادةً ما تكون مخصصة للرحلات النهارية القصيرة ورحلات البقالة البعيدة وتخزين المشروبات الباردة في اللحظة الأخيرة. يبلغ سعر مبرد Lifoam سعة 28 لترًا من Walmart أقل بقليل من 5 دولارات، لذلك لا يشعر الكثير من الأشخاص بالسوء تجاه التخلص من مبردهم بمجرد أن يبدأ الستايروفوم في التحلل. ولكن لماذا تتخلص منها بينما يمكنك إعادة استخدام المبرد الخاص بك في نهاية الصيف، مما يضمن بقاء الرغوة خارج مدافن النفايات؟ في الواقع، يمكن للمبرد الخاص بك أن يستمر في جلب السعادة لك في الهواء الطلق من خلال العمل كميزة مائية في الفناء الخلفي.

لا تبدو ميزة الماء الستايروفوم جذابة في البداية، لكن المبرد هو مجرد قاعدتك. ولجعلها أكثر متانة وجمالية، ستغطيها بمزيج أسمنتي متخصص، مثل Quikrete Vinyl Concrete Patcher، المتوفر في Lowe’s. ستحتاج أيضًا إلى بخاخ Flex Seal Clear، وسد سيليكون مقاوم للماء، ومضخة نافورة بأنبوب أو صنبور طويل بما يكفي لتكوين فقاعات فوق سطح الماء. عندما يتم تجميع كل ذلك معًا، فإن النتيجة النهائية لن تبدو مثل المبرد الأصلي الرخيص.