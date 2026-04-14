تحويل مبرد الستايروفوم إلى ميزة مائية جميلة لحديقتك باستخدام الخرسانة

عادةً ما تكون مبردات الستايروفوم رخيصة الثمن وغير مصممة للاستخدام على المدى الطويل، وعادةً ما تكون مخصصة للرحلات النهارية القصيرة ورحلات البقالة البعيدة وتخزين المشروبات الباردة في اللحظة الأخيرة. يبلغ سعر مبرد Lifoam سعة 28 لترًا من Walmart أقل بقليل من 5 دولارات، لذلك لا يشعر الكثير من الأشخاص بالسوء تجاه التخلص من مبردهم بمجرد أن يبدأ الستايروفوم في التحلل. ولكن لماذا تتخلص منها بينما يمكنك إعادة استخدام المبرد الخاص بك في نهاية الصيف، مما يضمن بقاء الرغوة خارج مدافن النفايات؟ في الواقع، يمكن للمبرد الخاص بك أن يستمر في جلب السعادة لك في الهواء الطلق من خلال العمل كميزة مائية في الفناء الخلفي.
لا تبدو ميزة الماء الستايروفوم جذابة في البداية، لكن المبرد هو مجرد قاعدتك. ولجعلها أكثر متانة وجمالية، ستغطيها بمزيج أسمنتي متخصص، مثل Quikrete Vinyl Concrete Patcher، المتوفر في Lowe’s. ستحتاج أيضًا إلى بخاخ Flex Seal Clear، وسد سيليكون مقاوم للماء، ومضخة نافورة بأنبوب أو صنبور طويل بما يكفي لتكوين فقاعات فوق سطح الماء. عندما يتم تجميع كل ذلك معًا، فإن النتيجة النهائية لن تبدو مثل المبرد الأصلي الرخيص.
قم بلصق مبرد الستايروفوم بواجهة خرسانية
ابدأ بحفر أو عمل ثقب في الجزء السفلي من المبرد، بحيث يكون عريضًا بما يكفي لربط سلك مضخة المياه لاحقًا. إذا كنت تفضل استخدام نافورة شمسية عائمة، فهذه الخطوة غير ضرورية، لكن المضخة المغمورة يمكن أن تضفي مظهرًا أكثر فخامة. بعد ذلك، قم بخلط الخرسانة ووزعها بسخاء حول الجزء الداخلي من المبرد، وفوق الحافة، وأخيرًا حول الجزء الخارجي والأسفل، مما يمنح كل جانب بعض الوقت حتى يجف أثناء إعادة توجيه المبرد. اسمح للخرسانة أن تجف وفقًا للتعليمات، أو طوال الليل لتكون آمنة.
من مبرد الستايروفوم إلى نافورة حديقة العالم القديم 🌿 لقد استخدمت رقعة خرسانية، وطلاء مخفف، ومضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية وأنبوب نحاسي صغير لصنع حوض الحجر الجيري الحالم هذا – ونعم، تركت الطفل يساعد في رسمه 😂
مرر سلك المضخة من خلال الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من المبرد الخاص بك وأغلق الفتحة بمادة مانعة للماء مثل DAP Dynaflex 230. في هذه المرحلة، يجب أن تكون ميزة المياه الخاصة بك جاهزة تقريبًا للملء والاستخدام. ومع ذلك، هناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لتحسين مظهرها وجعلها أكثر متانة. ستبدو الخرسانة ذات اللون الرمادي البسيط أنيقة بمجرد جفافها، لكن إذا كنت تريد مظهرًا ريفيًا قديمًا، فاستخدم طلاء أكريليك مخفف بالماء لإضافة التدرجات والبقع وعلامات التنقيط في جميع أنحاء الخارج. إذا كنت تفضل لونًا مشرقًا لحديقتك الحديثة، قم برش النافورة بأكملها. قم بتغطية الجزء الداخلي من النافورة باستخدام بخاخ Flex Seal Clear لجعلها مقاومة للماء بشكل أكبر ومنع التسربات. أخيرًا، قم بتثبيت المضخة الخاصة بك في الجزء السفلي من الميزة وتأكد من أن أنبوب الصنبور أعلى من مستوى الماء.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتخصيص نافورة تبريد الخرسانة الخاصة بك
بالإضافة إلى كونه وسيلة رخيصة وسهلة لصنع ميزة المياه الخاصة بك، فإن مشروع DIY هذا لديه بعض المزايا الخفية الأخرى. إن قلب النافورة المصنوع من مادة الستايروفوم يجعلها خفيفة الوزن بشكل خادع، لذلك سيكون من السهل تحريكها والعثور على الموقع المثالي قبل ملئها. يبدو تصميم الفقاعات المدمج باهظ الثمن، مما يضيف عنصرًا فاخرًا إلى مساحتك، كما أن المياه المتحركة ستعمل أيضًا على إبعاد البعوض عن ميزة المياه الخاصة بك.
إذا كنت تجد صعوبة في لصق الخرسانة على مبرد الستايروفوم، يمكنك أيضًا غمر قطع القماش القديمة بالمزيج ثم لصقها على سطح الستايروفوم، ثم عمل طريقك مثل الورق المعجون. بمجرد جفاف سطح قطعة القماش، من المفترض أن يسهل تلطيخ المزيد من الخرسانة في الأعلى. إذا كنت قلقًا من احتمال انقلاب المبرد، أضف المزيد من الخرسانة في الجزء السفلي من الداخل لجعله أثقل.
هناك أيضًا أكثر من طريقة لتصميم ميزة المياه الباردة. ستمنحك تغطية الصندوق بالخرسانة مظهرًا بسيطًا على طراز الحوض الصغير، ولكن قبل أن تقوم بالجبس فوقه، يمكنك حتى أن تكون مبدعًا عن طريق تقطيع المبرد وإعادة وضع جدران الستايروفوم لإنشاء نوافير وشلالات ذات شكل فريد. أما بالنسبة لغطاء المبرد أو أي قطع متبقية، تحقق من طرق أخرى لإعادة استخدام الستايروفوم في منزلك أو حديقتك.