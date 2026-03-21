تحويل مجموعة قديمة من علب التونة إلى أفضل مكان لتخزين المجوهرات

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
للوهلة الأولى، قد تبدو علب التونة المستعملة عديمة الفائدة إلى حد كبير، ولكن بالنسبة للحرفيين المتحمسين الذين يعملون في مجال الأعمال اليدوية، فهي من المقتنيات في عالم الأعمال اليدوية. وذلك لأن هناك طرقًا فريدة لا حصر لها لإعادة استخدام هذه الحاويات المعدنية وتحويلها إلى عناصر عملية وزخرفية للاستخدام في جميع أنحاء المنزل. فكرة إعادة تدوير علبة التونة التي ستغير نظرتك إلى إمكانات علب الصفيح هذه هي تحويلها إلى برج تخزين مجوهرات لطيف. سينتهي بك الأمر إلى طريقة للحفاظ على إكسسواراتك منظمة. علاوة على ذلك، فإن علب التونة المعاد تدويرها تجعل حامل المجوهرات أجمل ويثير المزيد من السعادة من حامل البسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر.
الفكرة بسيطة. ستقوم بترتيب العلب في منظم صغير متعدد الطبقات، وهو مثالي لجميع العناصر الصغيرة اللطيفة التي عادةً ما تسقط عن رادارك عند رميها في الأدراج. للقيام بذلك، عليك تكديس أربع علب تونة نظيفة حول عمود مركزي بحيث تتصاعد إلى الأعلى مثل دائري صغير. يمكن أن تتأرجح كل حجرة من القصدير إلى الجانب، مما يجعل من السهل الوصول إلى العناصر الموجودة بداخلها. لن يحتوي المنتج النهائي على الكثير من السحر المصنوع يدويًا فحسب، بل سيشغل أيضًا مساحة صغيرة على خزانة الملابس الخاصة بك بفضل تصميمه العمودي.
جمع اللوازم الخاصة بك وإنشاء برج تخزين المجوهرات من علب التونة
للبدء في حيلة تخزين المجوهرات المناسبة للميزانية، ستحتاج إلى أربع علب تونة فارغة نظيفة وخالية من الروائح، وخمسة أغطية لعلب التونة، وقش بلاستيكي قوي من كوب سفر قديم لعمود المركز المحوري الداخلي لبرج التخزين. إذا لم يكن لديك أي أكواب قديمة يمكنك إعادة تدوير شفاطاتها، فاطلب مجموعة شفاطات بديلة قابلة لإعادة الاستخدام مثل هذه من متجر Beonsky بدلاً من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج أيضًا إلى شفاطة عريضة، مثل واحدة من شفاطات العصير الكبيرة هذه من ALINK. ستشكل هذه القشة الأوسع مفصلاتك المتأرجحة. تأكد من أن المصاصة الصلبة الداخلية أرق وتنزلق لأعلى ولأسفل المصاصة السميكة بسهولة وسلاسة. بعد ذلك، احصل على غراء عالي التحمل مثل غراء E6000 أو غراء غوريلا. ستحتاج أيضًا إلى غراء حرفي للصق الملصقات على علب الصفيح، وقصاصات الورق، والمقص، ومنشارًا. بعد ذلك، قم بزيارة متجر الأجهزة الخاص بك واشترِ أنبوبًا حديديًا أسود مقاس ¾ بوصة وشفة أرضية معدنية متوافقة لقاعدة برج تخزين المجوهرات الخاصة بك.
الآن، إلى الجزء الممتع: إنشاء برج التخزين الخاص بك. أولاً، قم بعمل تفاصيل التأرجح. قم بتقطيع قشة العصير ذات القطر الواسع إلى أربعة أقسام بحجم 1¼ بوصة باستخدام مقص. بعد ذلك، ألصق قطعة من القش على كل علبة، بحيث تكون نهايتها المفتوحة متجهة لأعلى وفي نفس الموقع على الجدران الجانبية لجميع العلب، باستخدام جهاز E6000. دع الغراء يستقر بالكامل. في هذه المرحلة، يمكنك قص ورق القصاصات حسب الحجم لإنشاء ملصقات مناسبة. ألصق الملصقات على العلب باستخدام الغراء الحرفي. للحصول على مظهر فريد، استخدم أقلام الطلاء المعدنية الناعمة للحروف.
تجميع علب التونة الخاصة بك منظم المجوهرات المتدرج
بعد ذلك، قم بتكديس العلب وحرك المصاصة المركزية القوية لأعلى من خلال أقسام القش الملصقة لإنشاء تأثير يشبه المفصلة. قم بقياس الفجوة بين كل علبة واستخدم هذه الأبعاد لقطع ثلاثة فواصل من قش العصير ذي القطر الواسع. ستمنع هذه الفواصل علب التونة المكدسة من الانهيار على بعضها البعض، مما يمنع إتلاف حركة التأرجح للخارج. قم أيضًا بقص القشة الصلبة الداخلية حسب الحجم باستخدام منشار أو قاطع أنابيب، لكن أضف حوالي 1½ بوصة إلى الارتفاع النهائي.
الآن قم بتجميع كل شيء. أولا، قم بإلصاق غطاء أسفل كل علبة. ثم قم بتحريك المصاصة المركزية لأعلى خلال المصاصة الجانبية لكل علبة، مع وضع فواصل المصاصة بين كل علبة وطبقة الغطاء. اختبر التصميم لضمان حركة تأرجح سلسة. الآن استخدم الأنبوب المعدني والشفة لصنع القاعدة. اربطهما معًا، ثم ألصق العلبة السفلية بشكل آمن في الجزء العلوي من هيكل القاعدة. ضع غطاء القلم بشكل أنيق في الأعلى لإنهاء العمود الأوسط. أخيرًا، ألصق مقبضًا صغيرًا أو زرًا أو مشبك أنبوب في الجزء العلوي من الغطاء الخامس، ثم ضعه في الجزء العلوي من العلبة لإكمال المظهر.
لإضفاء مظهر جميل على علب التونة، فكر في طلاء علب التونة باللون المفضل لديك. شيء مثل طلاء الرش الأسود غير اللامع يمكن أن يمنح حامل مجوهراتك مظهرًا عصريًا فاخرًا. يمكنك أيضًا تبطين مقصورات القصدير باللباد أو القماش لتوفير هبوط سلس لجميع مجوهراتك المعدنية. تخلص الآن من صندوق المجوهرات الثقيل واستبدله ببديل التخزين الموفر للمساحة والمصنوع من علب التونة القديمة واملأه بمجوهراتك الثمينة.