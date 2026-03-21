تحويل مجموعة قديمة من علب التونة إلى أفضل مكان لتخزين المجوهرات

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

للوهلة الأولى، قد تبدو علب التونة المستعملة عديمة الفائدة إلى حد كبير، ولكن بالنسبة للحرفيين المتحمسين الذين يعملون في مجال الأعمال اليدوية، فهي من المقتنيات في عالم الأعمال اليدوية. وذلك لأن هناك طرقًا فريدة لا حصر لها لإعادة استخدام هذه الحاويات المعدنية وتحويلها إلى عناصر عملية وزخرفية للاستخدام في جميع أنحاء المنزل. فكرة إعادة تدوير علبة التونة التي ستغير نظرتك إلى إمكانات علب الصفيح هذه هي تحويلها إلى برج تخزين مجوهرات لطيف. سينتهي بك الأمر إلى طريقة للحفاظ على إكسسواراتك منظمة. علاوة على ذلك، فإن علب التونة المعاد تدويرها تجعل حامل المجوهرات أجمل ويثير المزيد من السعادة من حامل البسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر.

الفكرة بسيطة. ستقوم بترتيب العلب في منظم صغير متعدد الطبقات، وهو مثالي لجميع العناصر الصغيرة اللطيفة التي عادةً ما تسقط عن رادارك عند رميها في الأدراج. للقيام بذلك، عليك تكديس أربع علب تونة نظيفة حول عمود مركزي بحيث تتصاعد إلى الأعلى مثل دائري صغير. يمكن أن تتأرجح كل حجرة من القصدير إلى الجانب، مما يجعل من السهل الوصول إلى العناصر الموجودة بداخلها. لن يحتوي المنتج النهائي على الكثير من السحر المصنوع يدويًا فحسب، بل سيشغل أيضًا مساحة صغيرة على خزانة الملابس الخاصة بك بفضل تصميمه العمودي.