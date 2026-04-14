تحويل مزارعي شجرة الدولار إلى مغناطيس للطائر الطنان باستخدام DIY بسيط

الشمس مشرقة، والزهور تتفتح، وأنت مهووس بمشاهدة تلك الطيور الطنانة الصغيرة اللطيفة التي تطن. إذا كنت تحب أصدقائنا ذوي الريش الذين يأكلون الرحيق، فإن أدوات التغذية المعلقة هي إحدى الطرق الذكية العديدة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك أو حديقتك. حتى تتمكن من الاستمتاع بها طوال اليوم. يمكنك بالفعل صنع واحدة بنفسك في بضع خطوات بسيطة. ومع ذلك، لا تقلق، فلن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال أو العمل لعدة أيام في مشروع معقد.
يحتوي Dollar Tree على جميع الإمدادات التي تحتاجها لإنشاء وحدة تغذية للطيور الطنانة المعلقة بسهولة بأقل من 10 دولارات. إنه أمر سهل مثل قلب سلة سلكية معلقة وإرفاق عدد قليل من وحدات التغذية. سوف تجذب تلك الجمالات في وقت قصير. للبدء باستخدام مستلزماتك، ستحتاج إلى أصيص زرع سلكي معلق وثلاثة مغذيات بلاستيكية معلقة للطيور الطنانة من Dollar Tree. ستحتاج أيضًا إلى رحيق الطائر الطنان المُعد مسبقًا لملء المغذيات، أو استخدم المزيج محلي الصنع الذي قمنا بتضمينه أدناه. اختياريًا، يمكنك التقاط بعض الطلاء بالرش إذا كنت تريد طلاء السلة السلكية.
كيفية صنع وحدة تغذية للطيور الطنانة من مزارعي شجرة الدولار
يأتي زارع الأسلاك Dollar Tree مع سلسلة من 3 نقاط متصلة بالزارع. يتم ربط كل سلسلة بالسلة بواسطة خطاف صغير. يمكنك فك كل واحدة من الوعاء ثم قلب السلة رأسًا على عقب. مع توجيه الجزء السفلي من السلة لأعلى، سترى سلكًا على شكل حرف O حيث يمكنك إعادة ربط خطافات السلسلة ثلاثية النقاط. اختياريًا، يمكنك رش طلاء السلة السلكية باللون الأحمر، وهو اللون الذي يجذب على الفور المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك. خذ السلة إلى الخارج أو إلى منطقة جيدة التهوية لرش الطلاء عليها واتركها تجف تمامًا قبل المضي قدمًا. يمكنك مشاهدة مثال للمنتج النهائي في فيديو TikTok هذا بواسطة xocandicexo:
املأ كل وحدة تغذية بالرحيق باستخدام مزيج مُجهز مسبقًا أو اصنعه بنفسك. من السهل جدًا صنع رحيق الطائر الطنان محلي الصنع عن طريق خلط ربع كوب من السكر الأبيض مع كوب من الماء الساخن، مما يسمح للسكر بالذوبان تمامًا. بمجرد أن يبرد الخليط، املأ وحدات التغذية وعلقها من الحلقة الأوسع والأدنى للسلة السلكية. ثلاث مغذيات تناسب بشكل جيد، مما يترك مساحة كافية للطيور حتى لا تكون مكتظة. قم بتعليق كل شيء بواسطة الخطاف الكبير الموجود أعلى العلاقة المكونة من 3 سلاسل. حاول تعليق وحدة التغذية في مكان به ظل جزئي على الأقل، حتى لا يسخن الرحيق أكثر من اللازم ويفسد.