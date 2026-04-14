تحويل مزارعي شجرة الدولار إلى مغناطيس للطائر الطنان باستخدام DIY بسيط

الشمس مشرقة، والزهور تتفتح، وأنت مهووس بمشاهدة تلك الطيور الطنانة الصغيرة اللطيفة التي تطن. إذا كنت تحب أصدقائنا ذوي الريش الذين يأكلون الرحيق، فإن أدوات التغذية المعلقة هي إحدى الطرق الذكية العديدة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك أو حديقتك. حتى تتمكن من الاستمتاع بها طوال اليوم. يمكنك بالفعل صنع واحدة بنفسك في بضع خطوات بسيطة. ومع ذلك، لا تقلق، فلن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال أو العمل لعدة أيام في مشروع معقد.

يحتوي Dollar Tree على جميع الإمدادات التي تحتاجها لإنشاء وحدة تغذية للطيور الطنانة المعلقة بسهولة بأقل من 10 دولارات. إنه أمر سهل مثل قلب سلة سلكية معلقة وإرفاق عدد قليل من وحدات التغذية. سوف تجذب تلك الجمالات في وقت قصير. للبدء باستخدام مستلزماتك، ستحتاج إلى أصيص زرع سلكي معلق وثلاثة مغذيات بلاستيكية معلقة للطيور الطنانة من Dollar Tree. ستحتاج أيضًا إلى رحيق الطائر الطنان المُعد مسبقًا لملء المغذيات، أو استخدم المزيج محلي الصنع الذي قمنا بتضمينه أدناه. اختياريًا، يمكنك التقاط بعض الطلاء بالرش إذا كنت تريد طلاء السلة السلكية.