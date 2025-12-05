تحويل معكرونة حمام السباحة إلى إكليل من القماش المذهل باستخدام أعمال يدوية احتفالية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
بالنسبة للعديد من الأميركيين، الشتاء بعيد عن طقس السباحة. يتم تخزين جميع أثاث سطح السفينة وألعاب حمام السباحة في مكان آمن حتى الصيف المقبل، ويتم تجهيز حمام السباحة لفصل الشتاء. لقد أصبح الآن بإمكان أصحاب الأعمال اليدوية الماهرين الانقضاض وجمع معدات حمام السباحة المهملة الجاهزة لإعادة استخدامها. هناك جميع أنواع زينة عيد الميلاد الإبداعية التي يمكنك صنعها باستخدام الأدوات المنزلية. في هذه الحالة بالذات، يمكنك تحويل شعيرية حمام السباحة والنسيج الأخضر إلى إكليل عطلة رائع. إنه نوع الديكور الاحتفالي الذي يبدو أنه يكلف ثروة ولكن يمكن تحقيقه بتكلفة أقل بكثير. إذا كانت لديك الإمدادات في متناول اليد بالفعل، فلن يكلفك ذلك سنتًا واحدًا.
إذا لم يكن لديك أي معكرونة حمام سباحة قديمة متناثرة في المنزل، فالعثور على بعضها هو الخطوة الأولى في هذا العمل اليدوي. قد يكون من الصعب العثور عليها في المتجر، لذا ربما يكون التسوق عبر الإنترنت هو أفضل رهان لك. تبلغ تكلفة المعكرونة Kelinfong Hollow Foam Pool Noodle التي يبلغ طولها 60 بوصة حوالي 4 دولارات. بعد ذلك، ابحث عن بعض القماش الأخضر. إذا لم يكن لديك مخزون من القماش الخردة في المنزل أو كانت الألوان غير مناسبة تمامًا، فابحث في الصناديق في متجر التوفير المحلي أو قم بزيارة متجر مستلزمات الحرف اليدوية. يمكنك أيضًا صبغ المواد البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة باستخدام صبغة Rit Dark Green Liquid Fabric Dye. من الأفضل دائمًا استخدام لوازم الصياغة المتوفرة لديك حيثما أمكنك ذلك. لا تنس قاطعة الصندوق وبعض الشريط اللاصق العريض.
كيفية إضافة القماش الخردة إلى معكرونة حمام السباحة لصنع إكليل من الزهور
من الصعب تصديق أنه يمكنك أخذ معكرونة حمام السباحة الأساسية وتحويلها إلى ديكور جميل لعيد الميلاد باستخدام هذه الأعمال اليدوية المذهلة – ولكن يمكنك ذلك وبسهولة. ما عليك سوى إحداث ثقب في المعكرونة وحشو بقايا القماش بها لتكوين ملمس مكشكش. يتم إخفاء الرغوة تحت زخرفة السطح الرقيقة. يُطلق على هذا التصميم أحيانًا اسم إكليل الخرقة لسبب وجيه.
قومي بتشكيل المعكرونة على شكل حلقة، ثم قومي بربط الأطراف معاً باستخدام الشريط اللاصق. استخدمي قطاعة الصندوق لعمل ثقوب متباعدة بشكل متساوٍ حول المعكرونة. يمكنك تخطيط ذلك أولاً باستخدام قلم تحديد دائم إذا كنت تفضل ذلك. قطع القماش إلى مربعات صغيرة بعرض 2 إلى 3 بوصات. استخدم قلم رصاص أو عودًا لكزة كل قطعة في عمق كل ثقب. ينبغي أن تلتف رغوة المعكرونة حول القماش وتبقيه في مكانه. ولكن إذا كنت تريد التأكد من بقائها في مكانها، ضع قطرة من الغراء الحرفي في الفتحة قبل دفع القماش.
كلما زاد عدد مربعات القماش التي تضعها في المعكرونة في حمام السباحة، كلما ظهر إكليلك أكثر امتلاءً. لن تعرف أبدًا أن إكليل عيد الميلاد الجميل هذا مصنوع من شعيرية حمام السباحة وقصاصات القماش! هناك العديد من الطرق الممتعة لتخصيص إكليلك. حاول مزج القماش بألوان وأنسجة وأنواع مختلفة. يمكنك تبديل مربعات القماش بقطع من شريط عيد الميلاد السميك. امنح إكليل الزهور القليل من الإبهار عن طريق وضع قطع من بهرج أو شبكة ديكو خضراء وذهبية واسعة أو سيلوفان ملون لامع في المعكرونة كل بضعة ثقوب.