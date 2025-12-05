تحويل معكرونة حمام السباحة إلى إكليل من القماش المذهل باستخدام أعمال يدوية احتفالية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

بالنسبة للعديد من الأميركيين، الشتاء بعيد عن طقس السباحة. يتم تخزين جميع أثاث سطح السفينة وألعاب حمام السباحة في مكان آمن حتى الصيف المقبل، ويتم تجهيز حمام السباحة لفصل الشتاء. لقد أصبح الآن بإمكان أصحاب الأعمال اليدوية الماهرين الانقضاض وجمع معدات حمام السباحة المهملة الجاهزة لإعادة استخدامها. هناك جميع أنواع زينة عيد الميلاد الإبداعية التي يمكنك صنعها باستخدام الأدوات المنزلية. في هذه الحالة بالذات، يمكنك تحويل شعيرية حمام السباحة والنسيج الأخضر إلى إكليل عطلة رائع. إنه نوع الديكور الاحتفالي الذي يبدو أنه يكلف ثروة ولكن يمكن تحقيقه بتكلفة أقل بكثير. إذا كانت لديك الإمدادات في متناول اليد بالفعل، فلن يكلفك ذلك سنتًا واحدًا.

إذا لم يكن لديك أي معكرونة حمام سباحة قديمة متناثرة في المنزل، فالعثور على بعضها هو الخطوة الأولى في هذا العمل اليدوي. قد يكون من الصعب العثور عليها في المتجر، لذا ربما يكون التسوق عبر الإنترنت هو أفضل رهان لك. تبلغ تكلفة المعكرونة Kelinfong Hollow Foam Pool Noodle التي يبلغ طولها 60 بوصة حوالي 4 دولارات. بعد ذلك، ابحث عن بعض القماش الأخضر. إذا لم يكن لديك مخزون من القماش الخردة في المنزل أو كانت الألوان غير مناسبة تمامًا، فابحث في الصناديق في متجر التوفير المحلي أو قم بزيارة متجر مستلزمات الحرف اليدوية. يمكنك أيضًا صبغ المواد البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة باستخدام صبغة Rit Dark Green Liquid Fabric Dye. من الأفضل دائمًا استخدام لوازم الصياغة المتوفرة لديك حيثما أمكنك ذلك. لا تنس قاطعة الصندوق وبعض الشريط اللاصق العريض.