تحويل مقلاة قديمة إلى طريقة مبتكرة لمعرفة الوقت باستخدام موقع تغيير ذكي يمكنك صنعه بنفسك

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ستشهد كل مقلاة يومها الأخير على الموقد. ربما تم خدش الطلاء غير اللاصق، أو أن السطح مشوه وغير متساوٍ، أو أنك حصلت على مجموعة أواني طهي فاخرة جديدة، مما أدى إلى إزالة المجموعة القديمة من قاعدتها. على الرغم من أن مقلاتك القديمة لن تكون رفيقك في وقت العشاء بعد الآن، إلا أنه ليس من الضروري نقلها إلى مركز إعادة التدوير. مع القليل من الإبداع، يمكنك تحويلها إلى ساعة تناظرية. يحتاج الجزء السفلي من المقلاة الدائرية فقط إلى آلية زمنية وعمليات تجميل زخرفية لتصبح قطعة زمنية أنيقة وعملية.

يعد هذا المشروع طريقة رائعة لإعادة استخدام الأواني والمقالي في منزلك لمشروع فني فريد من نوعه. إلى جانب أواني الطبخ المتقاعدة وآلية الوقت التي تعمل بالبطارية، مثل آلية ساعة Roymnie، ستحتاج إلى طلاء أكريليك ومثقاب. هناك الكثير من التصاميم التي يجب تبنيها في هذا المشروع، لذلك سنبدأ من لوحة الرسم. يمكنك تزيين الجزء الداخلي أو الخارجي من المقلاة ليكون وجه الساعة الجديد. اختيار الأول يعني أن صندوق آلية الوقت سوف يبرز من الجانب الخلفي للمقلاة، مما يجعله أفضل لساعة الطاولة التي يمكن دعمها. سيضمن التصميم الأخير وضع صندوق الآلية داخل وعاء المقلاة بحيث يتم مسح الجزء الخلفي، مما يجعله مناسبًا للتركيب. على وجه الخصوص، ستكون هذه قطعة فريدة لإنشاء جدار معرض مثالي. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنماط مختلفة لعقرب الساعات والدقائق للاختيار من بينها. أيًا كان النمط الذي تفضله، فسوف ينتهي بك الأمر بديكور أنيق مخصص يتميز بذوق حرفي.