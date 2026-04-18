تحويل نبات الكرمة البسيط إلى قطعة كبيرة وجميلة

إذا كان لديك نباتات منزلية تكرمها وتشعر ببعض الفن، فهناك طريقة سهلة لتحويل هذا النبات البسيط إلى قطعة كبيرة وجميلة، وكل ما تحتاجه هو بعض الأسلاك وقليل من الصبر والوقت. يعد هذا أحد المشاريع السهلة التي يمكنك القيام بها عندما تمطر بالخارج ولا تتمكن من الوصول إلى حديقتك. إنها تسمح لك باللعب مع نباتاتك وصنع عرض رائع ستحبه. ما ستفعله هو إنشاء شكل قلب باستخدام السلك ثم تغطيته بالكروم الطويلة للنبات الذي اخترته. يؤدي هذا إلى إنشاء شكل توبياري جميل لتزيين منزلك، وهو مجرد طريقة أخرى لإضافة لمسة من النزوة إلى نباتاتك.

أول شيء عليك القيام به هو العثور على نبات مناسب يحتوي بالفعل على بعض الكروم الطويلة. هناك الكثير من نباتات الكروم لمساحتك الداخلية، وربما لديك بالفعل واحدة منها في المنزل؛ بخلاف ذلك، يمكنك بسهولة العثور على واحدة في المشتل المحلي أو مركز البستنة. النباتات التي تعمل بشكل جيد للغاية لهذا تشمل اللبلاب، والهليون، والسرخس، والبوتوس، والفيلودندرون، وحتى الياسمين. في الأساس، أي نبات زائد يحتوي على أكثر من ساق كرمة متدلية سوف ينجح. بالنسبة للإطار السلكي، يمكنك الحصول على شيء مثل سلك التدريب المصنوع من الألومنيوم من Mudder، أو يمكنك إعادة استخدام شماعة المعاطف المعدنية وثنيها في الشكل. ولجعل الأمر أكثر سهولة، يمكنك الحصول على تعريشة حديقة Levery المكونة من عبوتين، والتي تم تشكيلها بالفعل على شكل دائرة وقلب، أو يمكنك التفكير في هذا السلك الزهري المغلف بالورق من JFFX للحصول على جمالية مختلفة قليلاً.