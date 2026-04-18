تحويل نبات الكرمة البسيط إلى قطعة كبيرة وجميلة

إذا كان لديك نباتات منزلية تكرمها وتشعر ببعض الفن، فهناك طريقة سهلة لتحويل هذا النبات البسيط إلى قطعة كبيرة وجميلة، وكل ما تحتاجه هو بعض الأسلاك وقليل من الصبر والوقت. يعد هذا أحد المشاريع السهلة التي يمكنك القيام بها عندما تمطر بالخارج ولا تتمكن من الوصول إلى حديقتك. إنها تسمح لك باللعب مع نباتاتك وصنع عرض رائع ستحبه. ما ستفعله هو إنشاء شكل قلب باستخدام السلك ثم تغطيته بالكروم الطويلة للنبات الذي اخترته. يؤدي هذا إلى إنشاء شكل توبياري جميل لتزيين منزلك، وهو مجرد طريقة أخرى لإضافة لمسة من النزوة إلى نباتاتك.
أول شيء عليك القيام به هو العثور على نبات مناسب يحتوي بالفعل على بعض الكروم الطويلة. هناك الكثير من نباتات الكروم لمساحتك الداخلية، وربما لديك بالفعل واحدة منها في المنزل؛ بخلاف ذلك، يمكنك بسهولة العثور على واحدة في المشتل المحلي أو مركز البستنة. النباتات التي تعمل بشكل جيد للغاية لهذا تشمل اللبلاب، والهليون، والسرخس، والبوتوس، والفيلودندرون، وحتى الياسمين. في الأساس، أي نبات زائد يحتوي على أكثر من ساق كرمة متدلية سوف ينجح. بالنسبة للإطار السلكي، يمكنك الحصول على شيء مثل سلك التدريب المصنوع من الألومنيوم من Mudder، أو يمكنك إعادة استخدام شماعة المعاطف المعدنية وثنيها في الشكل. ولجعل الأمر أكثر سهولة، يمكنك الحصول على تعريشة حديقة Levery المكونة من عبوتين، والتي تم تشكيلها بالفعل على شكل دائرة وقلب، أو يمكنك التفكير في هذا السلك الزهري المغلف بالورق من JFFX للحصول على جمالية مختلفة قليلاً.
كيفية إنشاء قطعة بيان توبياري الخاص بك
بمجرد تحديد النبات الذي تريد استخدامه، فقد حان الوقت لصنع شكل السلك الخاص بك. إذا اخترت لفة من الأسلاك، فاصنع شكلًا دائريًا أولًا، مع التأكد من أن لديك قسمين طويلين يمكنك إدخالهما في التربة في الأصيص للحفاظ على وضع الإطار في وضع مستقيم. ادفع الجزء العلوي الأوسط من الدائرة لأسفل لتشكيل شكل القلب. إذا كنت تستخدم علاقة ملابس معدنية، قم بتسويتها أولًا قبل تشكيلها في إطار على شكل قلب. بالطبع، ليس عليك فقط الالتزام بشكل القلب. يمكنك تحويل السلك إلى ماسة أو حتى نجمة إذا كنت تشعر بمزيد من الإبداع. إذا وجدت أن ثني السلك صعب بعض الشيء، فما عليك سوى استخدام كماشة لإنشاء الأشكال التي تريدها.
بعد ذلك، عليك الاستيلاء على نباتك وتقسيم كل الكروم إلى قسمين، بحيث يكون لديك عدد متساوٍ على كل جانب من جوانب الوعاء. ضع إطارك في التربة، مع الحرص على عدم إتلاف أي جذور. بدءًا من جانب واحد، ما عليك سوى لف شجرة كرمة حول الإطار وتأمين النهاية بشعرة صغيرة أو مشبك نبات. افعل الشيء نفسه مع الجانب الآخر، وكرر ذلك حتى يتم لف جميع الكروم حول الإطار. يمكنك تقليم أي كروم طويلة بشكل استثنائي أو الاستمرار في لفها. إذا كنت قد استخدمت شماعة المعاطف أو بدا السلك واهيًا بعض الشيء، فيمكنك بسهولة لفه بخيط قبل إدخاله في الوعاء. كل ما تبقى الآن هو الاستمتاع بعرض النباتات المزخرفة الجديد، لكن تذكر فقط اتباع بعض النصائح حول كيفية العناية بالنباتات الموضعية الداخلية.