تحويل ورقة Monstera القديمة المتساقطة إلى ديكور حائط لامع

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
على الرغم من أنك قد تضفي الحب والاهتمام على نبات المونستيرا الكبير، فلا تيأس إذا سقطت ورقة قديمة أو كسرت واحدة عن طريق الخطأ أثناء تحريك النبات أو إزالة الغبار عن الأوراق. يمكنك تخليد هذه الورقة القديمة الجميلة إلى قطعة مذهلة حقًا من ديكور الحائط اللامع باستخدامها كاستنسل، تمامًا كما فعل منشئ TikTok @madsb. هذا هو الشيء الوحيد الذي تبحث عنه عندما تبحث عن طرق لتزيين جدرانك دون استخدام الفن المؤطر.
بالنسبة لهذا المشروع الجذاب، كل ما تحتاجه هو قطعة كبيرة من الورق المقوى، وبعض الطلاء الفضي أو رقائق الألومنيوم، ولفافة من بلاط كرة الديسكو مثل بلاط المرآة ذاتية اللصق PP OPOUNT. هذا هو بالتأكيد نوع الفن الجداري الذي يمكنك إنشاؤه إذا كنت تحب هذا الوميض الرائع، ولكن يمكنك تخصيصه بسهولة ليناسب نمطًا مختلفًا من الديكور. على سبيل المثال، بلاط المرآة اللاصق متوفر أيضًا باللون الذهبي، الوردي، الأحمر، الأزرق، والأصفر. بالطبع، ستحتاج إلى طلاء قاعدة الورق المقوى لتتناسب بدلاً من استخدام رقائق عادية لتغطيتها، على الرغم من أنه يمكنك الحصول على ورق رقائق معدني Hygloss بمجموعة مختارة من الظلال مثل الأحمر والبرتقالي والأخضر والأزرق والذهبي والوردي. يمنحك هذا الكثير من الخيارات لتخصيص ديكور الحائط اللامع الجديد الخاص بك.
كيف تصنع لوحة فنية جدارية على شكل أوراق المونستيرا
باستخدام ورقة المونستيرا القديمة الخاصة بك كاستنسل، قم بتتبع الشكل على قطعة من الورق المقوى. لا تنس تتبع أي نوافذ (ثقوب) في الورقة أيضًا. أمسك بمقصك الحرفي واقطع الشكل بحيث يبدو تمامًا مثل الورقة التي استخدمتها كقالب. بمجرد حصولك على شكل الورق المقوى الخاص بك، إما أن تأخذه للخارج وترشه بالكامل باللون الذي تختاره أو تستخدم رقائق الألومنيوم أو ورق القصدير لتغطية القطعة بالكامل.
بعد الانتهاء من ذلك، لديك الآن مهمة تطبيق بلاط الديسكو الصغير على الشكل. إذا اخترت تلك التي تأتي على شكل لفات، فالأمر مجرد قطع شريط، وتقشير الجزء الخلفي، ولصقه في مكانه. قد تضطر إلى تقليم أي فائض كما تذهب. ربما ستجد أن هذا سيكون الجزء الأكثر استهلاكًا للوقت في المشروع، خاصة إذا كنت ستستخدم البلاط لتغطية حواف شكل الورق المقوى أيضًا. قد تجد أنه يتعين عليك استخدام الغراء الساخن لتثبيتها في مكانها. لن يبدو الجزء الخلفي من لوحة الحائط الفنية الجديدة جميلاً، ولكن لأنه سيكون على الحائط، فقد لا يقلقك هذا. إذا كان الأمر كذلك، فما عليك سوى الحصول على قطعة كبيرة من اللباد، وقصها حسب الحجم باستخدام الورقة كاستنسل مرة أخرى، ثم استخدم الغراء الساخن لإلصاقها على الظهر للحصول على لمسة نهائية أكثر أناقة. أخيرًا، استخدم شريطين معلقين للصور من Command لتعليق تحفتك الفنية على الحائط. لإضافة المزيد من التألق إلى المساحة الخاصة بك، قد ترغب في الاطلاع على مشروع DIY سهل لمصباح الديسكو، والذي يتبع موضوعًا مشابهًا.