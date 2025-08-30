تحية موت المشاهير الأكثر شهرة

شارك الناس في جميع أنحاء العالم ردود أفعالهم على وفاة Ozzy Osbourne في يوليو 2025. ترك المغني المعدني الثقيل الأسطوري وأمير الظلام المعين ذاتيًا بصماته ليس فقط على الموسيقى ولكن أيضًا ثقافة البوب ​​ككل. نشر الجميع من ميتاليكا إلى آدم ساندلر رسائل شخصية ، يتذكر أوزبورن ومشاركة ذكرياتهم الرائعة عنه.

شارك المغني البريطاني رود ستيوارت أيضًا تكريمًا لرجل السبت الأسود السابق خلال إحدى حفلاته. ومع ذلك ، تلقى مساهمته رد فعل عنيف سريع من المعجبين والمعلقين العامين على الإنترنت. قرر ستيوارت إظهار مقطع فيديو تم إنشاؤه من AI-Osbourne باستخدام عصا صورة شخصية ، يبتسم ويتظاهر بالصور مع الموسيقيين المتوفين الآخرين ، مثل مايكل جاكسون وأمير و Kurt Cobain و Tupac Shakur.

Bruh What ، Rod Stewart’s Tour تتميز بفيديو منظمة العفو الدولية لأوزي أوزبورن وهو يأخذ صور سيلفي مع XXXTENTACION و KURT COBAIN و 2PAC والعديد من الفنانين الآخرين في السماء 😭 نحن حقا في أوقات النهايةpic.twitter.com/ubafnvh2jt – Rileytaugor 🏴 (@RileyTaugor) 3 أغسطس 2025

أولاً ، يبدو أن Selfie Stick بعيدًا عن العلامة التجارية لأوسبورن. ثانياً ، لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور للأشخاص الحقيقيين موضوعًا ناعمًا للغاية – أخلاقياً وأخلاقيًا. على الرغم من أنه من الواضح أن ضمنا ستيوارت هو أن أوزبورن تم جمع شملهم مع جميع العظماء في الحياة الآخرة الآن ، إلا أنه من الخيار أن ينقله بهذه الطريقة.

في حديثه عن تحية ستيوارت المثيرة للجدل ، كتب أحد مستخدمي X ، “نحن حقًا في أوقات النهاية”. شارك آخرون في التعليقات مشاعر مماثلة ، معتقدين أن الفيديو كان في ذوق ضعيف.