تحية موت المشاهير الأكثر شهرة

كل شخص يعاني من الحزن بطريقة مختلفة. يختار البعض التعامل معها بشكل خاص باحترام هادئ للمغادرين غالياً ، بينما يتخذ الآخرون قرارًا بتوصيل لفتة كبيرة واحدة لهذا الشخص المميز. يثبت المشاهير أنهم لا يختلفون في هذا الصدد. قد ينتقلون إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لقلم بضع كلمات قلبية ، ومشاركة صورة ، وتوسيع تعازيهم للأصدقاء والعائلة ، أو قد يفعلون شيئًا غير تقليدي أكثر بكثير مما قد يتخيله أي شخص. في بعض الأحيان ، حتى بعد سنوات من وفاة الشخص الآخر.
في بعض الحالات ، تتحول هذه التحية إلى أن تكون غريبًا-أو حتى غريبًا بصراحة-لأي شخص غريب ينظر إليه. مرة أخرى ، من المهم التأكيد على أن الناس يعانون من الحزن بشكل مختلف ، لذلك في ذهن شخص آخر ، يمكن أن يروا أفعالهم على أنها الشرف النهائي بدلاً من حدوث تفسير الرأس. بعد قولي هذا ، دعونا نلقي نظرة على كيف اختار رود ستيوارت ، فيرجيل ، أوتلاوز ، وكاني ويست أن يشيد بالمشاهير الميتة بطرقهم الفريدة.
نشر رود ستيوارت مقطع فيديو من الذكاء الاصطناعي لأوزي أوزبورن باستخدام عصا شخصية مع مشاهير ميتة آخرين
شارك الناس في جميع أنحاء العالم ردود أفعالهم على وفاة Ozzy Osbourne في يوليو 2025. ترك المغني المعدني الثقيل الأسطوري وأمير الظلام المعين ذاتيًا بصماته ليس فقط على الموسيقى ولكن أيضًا ثقافة البوب ككل. نشر الجميع من ميتاليكا إلى آدم ساندلر رسائل شخصية ، يتذكر أوزبورن ومشاركة ذكرياتهم الرائعة عنه.
شارك المغني البريطاني رود ستيوارت أيضًا تكريمًا لرجل السبت الأسود السابق خلال إحدى حفلاته. ومع ذلك ، تلقى مساهمته رد فعل عنيف سريع من المعجبين والمعلقين العامين على الإنترنت. قرر ستيوارت إظهار مقطع فيديو تم إنشاؤه من AI-Osbourne باستخدام عصا صورة شخصية ، يبتسم ويتظاهر بالصور مع الموسيقيين المتوفين الآخرين ، مثل مايكل جاكسون وأمير و Kurt Cobain و Tupac Shakur.
Bruh What ، Rod Stewart’s Tour تتميز بفيديو منظمة العفو الدولية لأوزي أوزبورن وهو يأخذ صور سيلفي مع XXXTENTACION و KURT COBAIN و 2PAC والعديد من الفنانين الآخرين في السماء 😭
نحن حقا في أوقات النهايةpic.twitter.com/ubafnvh2jt
– Rileytaugor 🏴 (@RileyTaugor) 3 أغسطس 2025
أولاً ، يبدو أن Selfie Stick بعيدًا عن العلامة التجارية لأوسبورن. ثانياً ، لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور للأشخاص الحقيقيين موضوعًا ناعمًا للغاية – أخلاقياً وأخلاقيًا. على الرغم من أنه من الواضح أن ضمنا ستيوارت هو أن أوزبورن تم جمع شملهم مع جميع العظماء في الحياة الآخرة الآن ، إلا أنه من الخيار أن ينقله بهذه الطريقة.
في حديثه عن تحية ستيوارت المثيرة للجدل ، كتب أحد مستخدمي X ، “نحن حقًا في أوقات النهاية”. شارك آخرون في التعليقات مشاعر مماثلة ، معتقدين أن الفيديو كان في ذوق ضعيف.
أدلى فيرجيل بتعليق خام عشوائي عن امرأة تكريمًا لـ Coolio
حقق مغني الراب Coolio نجاحًا كبيرًا في شكل “Paradise’s Paradise”. تعرض المسار ونجاحه اللاحق لصناعات مختلفة ومختلف المشاهير ، حيث أصبح شخصية عامة مشهورة عالميًا. في سبتمبر 2022 ، توفي بسبب جرعة زائدة عرضية في سن 59. أسفرت وفاة Coolio القلبية في تدفق الرسائل والدعم من كل مكان.
ومع ذلك ، جاءت واحدة من أكثر تحية غرابة من المصارع المحترف مايكل جونز ، المعروف باسم فيرجيل في WWE. في X ، نشر فيرجيل صورة لنفسه و Coolio مع امرأة أشقر لم يكشف عن اسمها تقف بينهما ، إلى جانب التسمية التوضيحية: “رجل. coolio أخي. لقد ضربناها في جميع أنحاء رجل الأرض. تحولت الرسالة إلى أن فيرجيل قد ألمحت إلى أن المرأة في الصورة أرادت أكثر من مجرد صورة مع فيرجيل و Coolio ، قائلة: “هنا بعض أشقرنا على حد سواء من أجل بعض اللحوم.
رجل. coolio أخي. لقد ضربناها في جميع أنحاء رجل الأرض. أنا مكسور حول هذا. هنا بعض الأشقر يتسولنا كلاهما لبعض اللحوم. مزق بيتي. pic.twitter.com/8dqczqeqat
– فيرجيل (therealvirgil) 29 سبتمبر 2022
لكي نكون منصفين ، لم يكن هذا منشورًا خارجًا من فيرجيل ، الذي جعل المشجعين يضحكون في كثير من الأحيان بشعوره الشديد من الفكاهة والتعليقات الصريحة على مدار العقود. علق العديد من المعلقين تحت منصبه على تأبينه ، مشيرًا إلى أنه لم يكن تقليديًا. في عام 2024 ، توفي فيرجيل عن عمر يناهز 62 عامًا.
Outlawz يدخن رماد توباك شاكور
بعد عقود من وفاته ، لا تزال الشائعات تستمر حول مغني الراب توباك شاكور. لا تزال هناك العديد من نظريات المؤامرة حول ظروف وفاته ، بينما يعتقد آخرون أن مغني الراب قد لا يزال على قيد الحياة في مكان ما في العالم. وكانت هناك شائعات أخرى طويلة الأمد هي أن طاقم شاكور ومجموعة الهيب هوب أوتلاوز تدخن رماد مغني الراب ، وهو شيء ادعوا أنه فعله بعد نصب تذكاري.
بعد سنوات ، أكد أوتلاوز من جديد أنه لم يكن خدعة ولا حيلة دعائية: لقد قاموا في الواقع بتدخين رماد زميلهم السابق كوجود نهائي له. في حديثه إلى Vladtv ، كشف EDI عن أنهم فعلوا ذلك ، على الرغم من أنه أضاف التحذير بأنهم يدخنون ما قيل لهم كان رماده. شرحًا للسبب وراء ذلك ، أشار Edi إلى الغنائي من أغنية “Black Jesuz” ، حيث يطلب شاكور أن يتم تدخين رماده. تحدث EDI عن كيف ذكر شاكور أنها كانت وسيلة لهم جميعًا للبقاء على اتصال حتى بعد مرور أحدهم ، لذلك قرروا القيام بذلك لتكريم صديقهم الساقط.
أنشأ كاني ويست صورة ثلاثية الأبعاد لروبرت كارداشيان منذ فترة طويلة
عندما يتحدث عن مغني الراب الذين هم أشخاص غريبون حقًا ، يُعرف كاني ويست بقدر ما يرفع حاجبه من شنيغانس كما هو موسيقاه. غالبًا ما يقول كاني أو يفعل أشياء لا تصدم العالم فحسب ، بل تجعل الجميع يتساءلون أيضًا ، “ماذا كان يفكر هنا؟”
في أكتوبر 2020 ، قرر إعطاء زوجته آنذاك ، كيم كارداشيان ، شيء أكثر من الماس باهظ الثمن أو عطر حصري أو سيارة فاخرة في عيد ميلادها الأربعين. بدلاً من ذلك ، اختار نوعًا مختلفًا من الهدايا: رسالة ثلاثية الأبعاد من والدها المتوفى ، روبرت كارداشيان ، الذي قد يعرفه الكثيرون لكونه محامي OJ Simpson خلال محاكمته الشائنة.
بمثابة شيء من الجزية لروبرت كرجل وأب ، بالإضافة إلى هدية خاصة لكيم ، نقل الهولوغرام نصيحة إلى كيم من وراء القبر ، حتى في الرجوع إلى الأحداث من طفولتها. بالإضافة إلى ذلك ، رقص روبرت المجسم وأعلن أن كاني “الأكثر ، معظم ، معظم الرجال العبقريين في العالم كله”. بينما أشارت كيم إلى ذلك على أنها “الهدية الأكثر تفكيرًا من العمر” على حسابها X ، كان لدى معجبيها الكثير ليقولوه حول هذا الموضوع. أطلق عليه أحد المعلقين اسمه “Peak 2020” ، بينما وصفه مستخدم آخر بأنه “زاحف وغريب”.