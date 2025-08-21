تخدم نجمة التنس ساشيا فيكيري الدفاع عن حساب فقط ، حيث يتقاضى الرجال 1 ألف دولار للتواريخ مع انطلاق الولايات المتحدة المفتوحة

تشق Sachia Vickery طريقها من خلال التصفيات المفتوحة لنا هذا الأسبوع ، وسيتعين على المشجعين الذين يتطلعون إلى التعرف عليها على التعرف على أفضل ما يزيد عن 12.99 دولارًا في الشهر.

كشفت اللاعب الأمريكي والرقم 559 عن أنها أيضًا منشئ محتوى للبالغين على FORS و التجربة كانت غيرت الحياة.

على Instagram – حيث تمثل أكثر من 40،000 متابع – تعد Vickery بمحتوى “حار” الوحيد الذي يتضمن “أطول دش فيد” ، “تمتد في وقت متأخر من الليل” و “Twerking Boat”.

أولئك الذين يحبون ما يرون أنه أفضل استعدادًا إذا أرادوا نقل الأشياء إلى المستوى التالي.

وكتب فيكيري: “لم أعد أروع تاريخًا مجانًا بسبب سلوك الرجال ، فأنا الآن بحاجة إلى إيداع مسبقًا أرسل لي 1000 دولار ويمكننا تحقيق ذلك”.

حققت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا مليوني دولار في 14 عامًا من التنس المحترفين ، وحصلت على المرتبة رقم 73 في عام 2018 ، لكنها تعرضت للرد على حسابها المفعم بالحيوية منذ أن وضعته في يناير.

وقالت فيكيري في سؤال وجواب في Instagram: “أنا منفتح للغاية ولا يهمني ما يفكر فيه الناس عني … إنه أيضًا أسهل المال الذي جمعته على الإطلاق وأستمتع بذلك. لأن المبلغ الذي صنعته هناك في أول يومين لي ، أشعر بالإرهاق. أنا فقط هزت حقا. “

إنها ليست نجمة التنس الوحيدة التي تنضم إلى منصة الوحيدة ؛ اشترك نيك كيرجيوس في عام 2023.

بالنسبة إلى Vickey ، كان الأمر دائمًا يتعلق بـ “دفع الحدود”.

وقالت في بودكاست “Black Spin Global” في يونيو: “لقد كنت دائمًا صريحًا بشأن الكراهية العنصرية التي أحصل عليها عبر الإنترنت ، وألقيت الجسد”. “أنا منفتح جدًا على الكثير من الأشياء. ما زلت ألعب التنس. لا تزال مسيرتي مستمرة ، لكنني أريد أيضًا أن أفعل أشياء خارج التنس. بدأت في استكشاف المزيد من الفرص على وسائل التواصل الاجتماعي.”

وأضافت “كونك لاعب تنس ساعد بالتأكيد في التسويق”. “أنا في مرحلة لا أفعل فيها أكثر من غيرها ، لكنني مرتاح لأنني بحاجة إلى أن أكون. أنا بخير.”

كان هذا هو الحال في الملعب ، أيضًا: بدأت Vickery جولة محتملة في الولايات المتحدة المفتوحة بفوز على Anastasiya Soboleva يوم الثلاثاء ، وحصلت عليها مباراة ضد رقم 21 Ella Seidel يوم الخميس.