تخزين غرفة الغسيل الأنيقة بنفسك بمساعدة جرة مخلل فارغة

عشاق المخلل يفرحون! اتضح أن الحصول على نصف جالون كامل من وجبتك الخفيفة المفضلة له بعض الامتيازات الإضافية. هذه الحاويات سهلة الاستخدام للغاية في جميع أنحاء المنزل. بالطبع، هناك الكثير من الجرار الزجاجية المختلفة التي يمكنك إعادة تدويرها. لكن برطمانات المخلل الكبيرة هذه تتمتع بميزة الحجم. إنها مثالية لتخزين مستلزمات المطبخ أو استخدامها حول الحديقة أو تنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن طريقة أنيقة لتخزين كرات المجفف أو مسحوق غسيل الملابس، فلا تبحث سوى عن مجموعتك من برطمانات المخللات العملاقة. مع القليل من السحر الذي يمكنك صنعه بنفسك، ستبدو رائعة عند عرضها على رف غرفة الغسيل.
في هذا المشروع، كل ما ستحتاجه هو جرة مخلل نصف جالون كامل وطلاء رش أسود. ستحتاج أيضًا إلى بعض المواد الاختيارية الأخرى لإزالة الملصق. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لمعالجة هذا الجزء والتي سنناقشها أدناه. قبل أن تفعل أي شيء، تأكد من تنظيف الجزء الداخلي من مرطبان المخلل جيدًا. آخر شيء تريده هو أن يلتقط مسحوق الغسيل الخاص بك قصيدة مخللة خفية. قد تحتاج إلى غسله عدة مرات للتخلص من الرائحة. بمجرد ظهور رائحة نظيفة، يمكنك المتابعة إلى الخطوات التالية.
كيفية تحويل جرة المخلل إلى حل ذكي لتخزين الغسيل
أمرك الأول في العمل هو إزالة تلك التسمية المزعجة. يمكنك إزالته باستخدام ماكينة حلاقة مستقيمة، لكن هذا قد يكون مملًا ويترك غالبًا بقايا لاصقة عنيدة. قم بإزالة الملصقات بسهولة من البرطمانات الزجاجية عن طريق تسخينها باستخدام مجفف الشعر وتقشيرها. إذا لم يفلح ذلك في حل المشكلة، فحاول إنشاء حل لزج يمكنك صنعه بنفسك. كل ما ستحتاجه هو صودا الخبز والزيت النباتي. امزج مقدارين من صودا الخبز مع مقدار واحد من الزيت النباتي. ينبغي أن تشكل عجينة سميكة. انقعي البرطمان في الماء الدافئ والصابون لمدة 10 دقائق، ثم قومي بإزالة الجزء الأكبر من الملصق. انتشر على المادة اللزجة التي تصنعها بنفسك واتركها لمدة 10 دقائق أخرى. الآن يجب فرك كل تلك البقايا اللزجة بالصابون والماء الدافئ.
@makemetoo
كيفية إعادة تصميم مرطبان المخللات القديم
♬ لقد حصلت عليه – التسجيلات غير الصحيحة
بمجرد إزالة ملصق البرطمان، يمكنك تحويل انتباهك إلى الغطاء. ضعه على قطعة من الورق المقوى وقم بتغطيته جيدًا باستخدام طلاء الرش الأسود. يمكنك أيضًا اختيار لون مختلف يناسب لوحة الألوان الخاصة بك بشكل أفضل. اترك الغطاء حتى يجف تمامًا قبل وضعه في الجرة. كرر هذه العملية مع المزيد من مرطبانات المخللات إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر في غرفة الغسيل. يمكنك اختيار تسمية الجرار إذا كان لديك صانع ملصقات. والآن أصبح لديك الحل: حل بسيط وأنيق لتنظيم غرفة الغسيل يقدمه لك برنامج تثبيت المخللات الخاص بك.