تخزين غرفة الغسيل الأنيقة بنفسك بمساعدة جرة مخلل فارغة

عشاق المخلل يفرحون! اتضح أن الحصول على نصف جالون كامل من وجبتك الخفيفة المفضلة له بعض الامتيازات الإضافية. هذه الحاويات سهلة الاستخدام للغاية في جميع أنحاء المنزل. بالطبع، هناك الكثير من الجرار الزجاجية المختلفة التي يمكنك إعادة تدويرها. لكن برطمانات المخلل الكبيرة هذه تتمتع بميزة الحجم. إنها مثالية لتخزين مستلزمات المطبخ أو استخدامها حول الحديقة أو تنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن طريقة أنيقة لتخزين كرات المجفف أو مسحوق غسيل الملابس، فلا تبحث سوى عن مجموعتك من برطمانات المخللات العملاقة. مع القليل من السحر الذي يمكنك صنعه بنفسك، ستبدو رائعة عند عرضها على رف غرفة الغسيل.

في هذا المشروع، كل ما ستحتاجه هو جرة مخلل نصف جالون كامل وطلاء رش أسود. ستحتاج أيضًا إلى بعض المواد الاختيارية الأخرى لإزالة الملصق. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لمعالجة هذا الجزء والتي سنناقشها أدناه. قبل أن تفعل أي شيء، تأكد من تنظيف الجزء الداخلي من مرطبان المخلل جيدًا. آخر شيء تريده هو أن يلتقط مسحوق الغسيل الخاص بك قصيدة مخللة خفية. قد تحتاج إلى غسله عدة مرات للتخلص من الرائحة. بمجرد ظهور رائحة نظيفة، يمكنك المتابعة إلى الخطوات التالية.