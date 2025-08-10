تخزين واحد أساسي يجب أن يكون لكل منزل ، وفقًا لمارثا ستيوارت

قد تكون منظمة Closet هي لعنة بعض خزائن الناس. من مصادر رف الأحذية إلى وضع توقف إلى الأحذية ، يتشوش الأرض إلى البحث عن الإنترنت للحصول على حل غير متدفق لجعل يوم الغسيل أكثر سلاسة قليلاً ، فإن العثور على الخدعة المناسبة لمساحةك ليس بالأمر السهل دائمًا. ومع ذلك ، تقدم مارثا ستيوارت اختراقًا ذكيًا في خزانة لا تعرف أنك بحاجة إليه ، وهي طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لمعالجة بعض مشاكل خزانة ملابسك على الأقل. في مقطع من برنامجها المشترك على قناة YouTube ، تظهر مارثا ستيوارت وهي تتحدث مع كيفن شاركي ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتصميم في علامة مارثا ستيوارت ، حول منظمة الخزانة. عندما يتعلق الأمر برفوف الملابس القابلة للطي ، أشار Sharkey إلى “إنها رائعة. إنها تطوي حتى أتمكن من وضعها في الخزانة ، وهي مريحة حقًا”. حقا ، يمكن أن تكون رفوف الملابس القابلة للطي قابلة للطي متعددة الاستخدامات. لدرجة أن مارثا ترد على Sharkey ، قائلة: “يجب أن يكون لدى الجميع واحدة من هذه في مكان ما في منزلهم”.

توفر رفوف الملابس القابلة للطي مساحة إضافية للسكك الحديدية ، سواء كنت بحاجة إلى حل تخزين مؤقتًا أو على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حل الملابس هذا صديق للمستأجرين ، والهاتف المحمول ، والضغط. سواء كنت تبحث عن أفكار تخزين إضافية عن مساحة صغيرة ، أو إضافة سكة إضافية إلى خزانتك ، أو الاستثمار في حل مؤقت في المرة القادمة التي تستضيف فيها حفلة ، أو ترغب ببساطة في رفع مستوى لعبة الغسيل الخاصة بك ، يمكن أن يكون رف الملابس القابل للطي الإضافة المثالية إلى مساحتك.