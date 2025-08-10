تخزين واحد أساسي يجب أن يكون لكل منزل ، وفقًا لمارثا ستيوارت

قد تكون منظمة Closet هي لعنة بعض خزائن الناس. من مصادر رف الأحذية إلى وضع توقف إلى الأحذية ، يتشوش الأرض إلى البحث عن الإنترنت للحصول على حل غير متدفق لجعل يوم الغسيل أكثر سلاسة قليلاً ، فإن العثور على الخدعة المناسبة لمساحةك ليس بالأمر السهل دائمًا. ومع ذلك ، تقدم مارثا ستيوارت اختراقًا ذكيًا في خزانة لا تعرف أنك بحاجة إليه ، وهي طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لمعالجة بعض مشاكل خزانة ملابسك على الأقل. في مقطع من برنامجها المشترك على قناة YouTube ، تظهر مارثا ستيوارت وهي تتحدث مع كيفن شاركي ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتصميم في علامة مارثا ستيوارت ، حول منظمة الخزانة. عندما يتعلق الأمر برفوف الملابس القابلة للطي ، أشار Sharkey إلى “إنها رائعة. إنها تطوي حتى أتمكن من وضعها في الخزانة ، وهي مريحة حقًا”. حقا ، يمكن أن تكون رفوف الملابس القابلة للطي قابلة للطي متعددة الاستخدامات. لدرجة أن مارثا ترد على Sharkey ، قائلة: “يجب أن يكون لدى الجميع واحدة من هذه في مكان ما في منزلهم”.
توفر رفوف الملابس القابلة للطي مساحة إضافية للسكك الحديدية ، سواء كنت بحاجة إلى حل تخزين مؤقتًا أو على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حل الملابس هذا صديق للمستأجرين ، والهاتف المحمول ، والضغط. سواء كنت تبحث عن أفكار تخزين إضافية عن مساحة صغيرة ، أو إضافة سكة إضافية إلى خزانتك ، أو الاستثمار في حل مؤقت في المرة القادمة التي تستضيف فيها حفلة ، أو ترغب ببساطة في رفع مستوى لعبة الغسيل الخاصة بك ، يمكن أن يكون رف الملابس القابل للطي الإضافة المثالية إلى مساحتك.
قد يكون رف الثوب القابل للطي نعمة توفير في مجموعة أدوات التخزين الخاصة بك
يمكن أن تكون إضافة رف ثياب قابل للطي إلى ترسانة منزلك هو منقذ التخزين الجديد. على سبيل المثال ، يمكنك سحب رف ملابس قابلة للطي ودعمه في مساحة الترفيه الخاصة بك كحف معطف سهل الوصول لضيوفك. لقد ولت أيام حشو معاطف أصدقائك وأفراد أسرتك في خزانة معطفك الضيقة إلى جانب كل معداتك الشخصية. بدلاً من ذلك ، استخدم حلًا مؤقتًا للهاتف المحمول. في المحادثة بين مارثا ستيوارت وكيفن شاركي ، أشار الأخير ، “إذا كان لدينا حفلة أو شيء مشابه ، ولا أريد رمي المعاطف على السرير ، يمكنني استخدامها بدلاً من ذلك.”
ومع ذلك ، فإن رف المعطف ليس هو الاستخدام الوحيد لهذا العنصر. قد تفكر أيضًا في استخدامه كحل تخزين ملابس عبقري لغرفة نوم بدون خزانة. أضف مساحًا للأناقة ومساحة التخزين مع سكة مفتوحة في غرفة نومك أو النوم لتعليق ملابسك وأكياسك المفضلة. أو ، إذا كان لديك خزانة صغيرة ، فاستخدم هذه السكك الحديدية كحف إضافي لزيادة مساحة التخزين إلى الحد الأقصى. بدلاً من ذلك ، يتمتع بعض مالكي المنازل برفوف الملابس المحمولة هذه في غرفة الغسيل ، مما يضيف مساحة لتعليق البياضات الجافة ، أو بخار قميص جميل ، أو عناصر جافة قد تكون ضخمة للغاية بالنسبة للمجفف. علاوة على ذلك ، هناك العديد من اختراقات رف الملابس التي لا تتضمن تعليق ملابس. أو حوله إلى شماعات النبات. يمكن أن تكون الخيارات لا نهاية لها مثل خيالك.