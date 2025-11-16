تخسر ولاية كارولينا الشمالية في المباراة الأولى منذ أن أغلق بيل بيليشيك شائعات العمالقة

استمرت النضالات من أجل فيلم Tar Heels للمخرج بيل بيليشيك.

لم تتمكن ولاية كارولينا الشمالية من تحقيق أي شيء في الهجوم خلال خسارتها 28-12 أمام ويك فورست يوم السبت، لتقطع سلسلة انتصارات في مباراتين.

وقال بيليشيك للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: “ليس جيدًا بما يكفي في أي مجال”. “في الهجوم والدفاع والفرق الخاصة والتدريب واللعب، لم نحظى بليلة جيدة وبالتأكيد لم يكن ذلك كافيًا”.

فشل فريق Tar Heels في الهبوط خلال خسارة يوم السبت، حيث جاءت نتائجهم الوحيدة من أربعة أهداف ميدانية.

قام لاعب كرة القدم في نورث كارولينا، ريسي فيرهوف، بصد هدفين من أهدافه الميدانية من قبل دفاع Demon Deacons، وهو الأمر الذي تخلص منه Belichick لأنه سببه “اختراق” المدافعين والتوقيت السيئ.

قال بيليشيك عن محاولات التصويب الميدانية: “كان أحدهما يقوم بالكثير من الاختراق، والآخر كان من الواضح أن توقيت تنفيذ الركلة كان سيئًا من جانبنا”.

ألقى لاعب الوسط جيو لوبيز مسافة 201 ياردة في 21 من 36 محاولة وتمكن من إيصال Tar Heels إلى المنطقة الحمراء عدة مرات على الرغم من عدم قدرته على إيصال فريقه خلف خط المرمى.

وقال بيليشيك عن لوبيز: “اعتقدت أنه قام بعمل جيد جدًا الليلة”. “لقد كان تحت ضغط كبير… اعتقد أنه صامد وقام ببعض الرميات الجيدة.”

حدثت خسارة كارولينا الشمالية وسط شائعات عن احتمال تولي بيليشيك منصب مدرب فريق العمالقة بعد أن طردوا بريان دابول يوم الاثنين.

ومع ذلك، أسقط بيليشيك هذه التكهنات يوم الجمعة، وأصر على أنه ملتزم ببرنامج كرة القدم الخاص بفريق Tar Heels.

وكتب في بيان نشر على إنستغرام: “لدي احترام كبير وأهتم بصدق بمنظمة نيويورك جاينتس وعائلتي مارا وتيش”. “لقد لعب فريق نيويورك جاينتس دورًا مهمًا في حياتي وفي رحلتي التدريبية.

“لقد كان شرفًا بالنسبة لي أن أعمل مع عائلة مارا وأن أكون عضوًا في طاقم عمل كوتش بارسيلز لأكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، على الرغم من الشائعات المتداولة، لم ولن أسعى إلى الحصول على أي وظيفة شاغرة كمدرب في اتحاد كرة القدم الأميركي.”

قبل مسيرته الأسطورية التي استمرت عقدين من الزمن مع باتريوتس، فاز بيليشيك بلقبين سوبر بولز بصفته المنسق الدفاعي للعمالقة تحت قيادة بيل بارسيلز.

وتابع بيليشيك في بيانه: “منذ وصولي إلى تشابل هيل، لم يتراجع التزامي تجاه برنامج UNC لكرة القدم”. “لدينا دعم هائل من الجامعة وخريجينا ومجتمع كارولينا بأكمله.

“يظل تركيزي فقط على مواصلة تحسين هذا الفريق وتطوير لاعبينا وبناء برنامج يجعل مشجعي Tar Heel فخورين.”