تخطيط الحديقة الذي سيغفي طيور الطنان إلى فناءك

يستمتع كل بستاني بالتجسس على طائر طنان في الفناء الخلفي – هذه الملقحات الودية ليست جيدة فقط لحديقتك ، بل إنها ممتعة أيضًا لرؤية زهورك المفضلة. سواء كنت تعاني من وحدة تغذية طنان مفيدة أم لا ، يجب أن تعلم أن هناك المزيد لجذب الطيور الطنانة من مجرد تناول طعامهم المفضل. ربما تعرف بالفعل أفضل النباتات لجذب الطيور الطنانة إلى فناءك ، ولكن هل أنت على دراية بكيفية ترتيبها؟

عندما تطير الطيور الطنانة فوق الفناء الخاص بك ، فإنها تبحث على وجه التحديد عن مصدر طعام جذاب بما يكفي للهبوط عليه. ببساطة زرع الزهور التي يحبها طيور الطنان لن تكون فعالة مثل تجميع أزهارهم المفضلة معًا. هذا بشكل أفضل يجذب طيور الطنان لأنه يجعل زهورهم المفضلة أسهل بكثير من الأعلى. بالنسبة إلى الطائر الطنان ، لا يقاوم عمليا من الزهور المشرقة. بالإضافة إلى ذلك ، تحاكي المجموعات كيف ستنمو أزهارك معًا بشكل طبيعي ، وهو أيضًا جذاب للغاية للطيور الطنانة.