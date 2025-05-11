تخطيط الحديقة الذي سيغفي طيور الطنان إلى فناءك

يستمتع كل بستاني بالتجسس على طائر طنان في الفناء الخلفي – هذه الملقحات الودية ليست جيدة فقط لحديقتك ، بل إنها ممتعة أيضًا لرؤية زهورك المفضلة. سواء كنت تعاني من وحدة تغذية طنان مفيدة أم لا ، يجب أن تعلم أن هناك المزيد لجذب الطيور الطنانة من مجرد تناول طعامهم المفضل. ربما تعرف بالفعل أفضل النباتات لجذب الطيور الطنانة إلى فناءك ، ولكن هل أنت على دراية بكيفية ترتيبها؟
عندما تطير الطيور الطنانة فوق الفناء الخاص بك ، فإنها تبحث على وجه التحديد عن مصدر طعام جذاب بما يكفي للهبوط عليه. ببساطة زرع الزهور التي يحبها طيور الطنان لن تكون فعالة مثل تجميع أزهارهم المفضلة معًا. هذا بشكل أفضل يجذب طيور الطنان لأنه يجعل زهورهم المفضلة أسهل بكثير من الأعلى. بالنسبة إلى الطائر الطنان ، لا يقاوم عمليا من الزهور المشرقة. بالإضافة إلى ذلك ، تحاكي المجموعات كيف ستنمو أزهارك معًا بشكل طبيعي ، وهو أيضًا جذاب للغاية للطيور الطنانة.
أفضل المجموعات لجذب الطيور الطنانة
عندما يتم تجميع الزهور معًا في المناظر الطبيعية الحديثة ، غالبًا ما يتم القيام بذلك في التجمعات الفردية ، حيث يُعتقد أن مجموعات من ثلاثة وخمسة وسبعة من نفس النبات هي الأكثر جذابة وجذابة-للناس والطيور الطنانة على حد سواء.
بطبيعة الحال ، لن تحسب الطيور الطنانة عدد الشجيرات التي زرعتها في فناءك أثناء تطيرهم – إنهم يبحثون فقط عن الطعام. ولكن هذا هو السبب في تجمعات أكبر مفيدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود مجموعة متنوعة من النباتات المزهرة سيزيد من فرص الطيور الطنانة المحلية التي تجسس أزهارك اللذيذة من الأعلى. من الأفضل أن تكون تلك الزهور ملونة زاهية ، حيث أن الطيور الطنان تنجذب إلى الزهور الحمراء والبرتقالية والأصفر.
حتى إذا كنت تخطط لتعليق مغذي الطائر الطنان ، فإن ترتيب حديقتك لجذب الطيور الطنانة سيساعدهم على تعلم أن حديقتك هي مكان يمكن أن يهبطوا فيه بشكل موثوق لتناول الطعام.