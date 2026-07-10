تخطي أواني متجر الحديقة: البديل الأرخص الذي سيضيف لمسة ريفية

هل تبحث عن طرق صديقة للميزانية لرفع مستوى منطقتك الخارجية؟ إن تقديم بعض النباتات والزهور الجميلة الموجودة في أواني الزينة أمر لا بد منه. ومع ذلك، فإن الأواني التي يشتريها معظم الناس من متجر البستنة باهظة الثمن بشكل مدهش. حتى من المتاجر عبر الإنترنت مثل أمازون، يمكنك أن تتوقع دفع حوالي 50 دولارًا مقابل وعاء نباتات خارجي مقاس 10 بوصات. إذًا، ما هو البديل الأرخص؟ عادت أواني الطين الكلاسيكية إلى الموضة وبأسعار معقولة. ويمكن حتى أن يتم تسوقها بسهولة، سواء في متاجر التوفير أو في Facebook Marketplace.

أفضل ما في الطين هو أنه كلما كان أقدم وأكثر تعرضًا للعوامل الجوية، كان ذلك أفضل! بدلًا من الاضطرار إلى البحث عن أصيص في حالة جيدة، يمكنك غالبًا الحصول على صفقات من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يتخلصون من شيء قديم وغير مرغوب فيه. في كثير من الأحيان، مع قليل من TLC، يمكن بسهولة إعادة الطين المهمل إلى الحياة لإضافة لمسة من السحر العتيق والريفي إلى أي فناء خلفي.