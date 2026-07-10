تخطي أواني متجر الحديقة: البديل الأرخص الذي سيضيف لمسة ريفية

هل تبحث عن طرق صديقة للميزانية لرفع مستوى منطقتك الخارجية؟ إن تقديم بعض النباتات والزهور الجميلة الموجودة في أواني الزينة أمر لا بد منه. ومع ذلك، فإن الأواني التي يشتريها معظم الناس من متجر البستنة باهظة الثمن بشكل مدهش. حتى من المتاجر عبر الإنترنت مثل أمازون، يمكنك أن تتوقع دفع حوالي 50 دولارًا مقابل وعاء نباتات خارجي مقاس 10 بوصات. إذًا، ما هو البديل الأرخص؟ عادت أواني الطين الكلاسيكية إلى الموضة وبأسعار معقولة. ويمكن حتى أن يتم تسوقها بسهولة، سواء في متاجر التوفير أو في Facebook Marketplace.
أفضل ما في الطين هو أنه كلما كان أقدم وأكثر تعرضًا للعوامل الجوية، كان ذلك أفضل! بدلًا من الاضطرار إلى البحث عن أصيص في حالة جيدة، يمكنك غالبًا الحصول على صفقات من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يتخلصون من شيء قديم وغير مرغوب فيه. في كثير من الأحيان، مع قليل من TLC، يمكن بسهولة إعادة الطين المهمل إلى الحياة لإضافة لمسة من السحر العتيق والريفي إلى أي فناء خلفي.
كيفية الاعتناء بأواني الفخار وعرضها
يمكن أن يصل عمر أواني التراكوتا العتيقة إلى عقود من الزمن، مما يعني أنها قد تحتاج إلى القليل من التنوب لإبقائها تبدو جديدة. أفضل طريقة لتنظيف وعاء التراكوتا هي باستخدام فرشاة خشنة. استخدم هذا مع بعض الماء الدافئ لإزالة أي بقايا عالقة. للحصول على تنظيف أعمق، ما عليك سوى خلط القليل من المُبيض مع القليل من الماء الدافئ وملء الوعاء بالمحلول.
تعتبر أواني التراكوتا إكسسوارًا مثاليًا لإضافة لمسة ريفية إلى حديقتك. اعرضها بطريقة غير متطابقة لإضفاء طابع انتقائي. ليست هناك حاجة إلى أن تكون موحدة – قم بتجميع الأشكال والأحجام المختلفة معًا لتكوين مظهر ساحر وغير رسمي. إذا كانت حديقتك أو مساحة الفناء الخاصة بك تحتوي على مجموعة من الدرجات، فإن الطريقة الرائعة لتنعيمها هي تزيينها بمجموعة من أواني التراكوتا. اختر مجموعة متنوعة من النباتات والزهور المختلفة لعرضها في الأواني الخاصة بك لتتلاعب باللون والارتفاع والملمس. يمكنك أيضًا زراعة شجرة زيتون في أصيص كبير من الطين، مما يضفي على حديقتك طابع البحر الأبيض المتوسط.