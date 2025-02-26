تخطي اتجاه الأجهزة الشهير إذا كان لديك مطبخ أصغر

على الرغم من أنه قد يكون من المبتذلة أن نقول إن المطبخ هو قلب المنزل ، إلا أنه في كثير من الأحيان صحيح. يقضي الأمريكيون أكثر من ساعة في اليوم في مطابخهم في المتوسط ​​، والمطابخ هي واحدة من أكثر المناطق شعبية في المنزل لإعادة تشكيلها. النظر في مقدار الوقت الذي يقضيه الناس هناك ، ربما ليس من المستغرب أن يكون أحد أفضل الأشياء التي يرغب الأمريكيون في مطبخهم هي مساحة مضادة إضافية. ولكن حتى لو لم تكن قادرًا على إعادة تشكيل مطبخك ، فلا يزال بإمكانك منح نفسك مساحة إضافية وجعل مطبخك الصغير يشعر بأنه أكبر وأقل ازدحامًا. الحيلة هي الحفاظ على أجهزة كونترتوبك إلى الحد الأدنى. وبقدر ما يكون بارد مثل الفشار أو المقلاة الجوية ، فمن المحتمل أن تستخدمها في كثير من الأحيان بما يكفي لتبرير المساحة المضادة التي سيشغلونها.

بالطبع ، قد يكون هناك بعض الاستثناءات ، وقد يكون من السهل تبرير جهاز مثل فرن محمصة أو ثنائي فوري POT PLUS ، إذا ، بفضل ميزاتها وأوضاعها المتعددة ، ستحصل فعليًا على الاستخدام المنتظم منها. ومع ذلك ، على عكس الأجهزة متعددة الوظائف الموفرة للمساحة ، فإن أجهزة كونترتوب ذات الاستخدام الواحد لا تستحق أبدًا المساحة التي تشغلها في مطابخ صغيرة.