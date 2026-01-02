تخطي الحصى والأرضيات للحصول على فناء ريفي طبيعي

لقد كان الحصى والرصف منذ فترة طويلة هو المعيار لمساحات الفناء الخلفي البسيطة. لكن هذا المظهر لن يناسب أسلوب كل صاحب منزل. إذا قمت مؤخرًا بقطع شجرة أو قمت بتقليم شجرة كبيرة، فلديك بالفعل المادة المثالية لإنشاء منطقة فناء ريفية وطبيعية في الفناء الخلفي لمنزلك. باستخدام الخشب الاحتياطي، يمكنك إنشاء مساحة فناء أنيقة دون إنفاق الكثير من المال. إذا أخذت الوقت الكافي لتحويل قصاصات الأشجار إلى جولات خشبية، فيمكنك بسهولة إنشاء إضافة مذهلة إلى ملاذ الفناء الخلفي الخاص بك.

بالنسبة لهذا المشروع، ستضع قطعًا خشبية مستديرة داخل منطقة الفناء المخصصة لك، كما لو كانت رصفًا تقريبًا. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتقطيع جذوع الأشجار المهملة إلى جولات خشبية. استخدم أدوات مثل المنشار الدائري أو المنشار التسلسلي أو المنشار الفكي أو منشار الطاولة لإنشاء جولات بسمك 3 إلى 4 بوصات بنفسك. إذا سلكت هذا الطريق، فتأكد من ثقتك في قدرتك على القيام بذلك بأمان. هناك أيضًا الكثير من خدمات قطع الأخشاب التي يمكنك الاستفادة منها. ابحث عن أعمال النجارة القريبة منك للعثور على الخيارات. يمكنك أيضًا اختيار شراء قطع خشبية مقطعة مسبقًا من مورد الأخشاب المحلي لديك أو من مصادر عبر الإنترنت مثل Etsy، ولكن قد تجد أنها باهظة الثمن إلى حد ما.

بمجرد تأمين الحلقات الخشبية، ستحتاج إلى التأكد من أنها جافة تمامًا. يمكن أن يكون هذا الجزء بمثابة لعبة انتظار، حيث يستغرق من 60 إلى 200 يومًا اعتمادًا على نوع الشجرة. يعد وقت التجفيف هذا مهمًا لأنه سيمنع الطلقات من التشوه أو التحلل بمجرد وضعها حول الفناء الخاص بك.