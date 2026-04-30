تخطي الخشب المعالج بالضغط لسطح منزلك واختار هذا البديل المتين بدلاً من ذلك

تؤدي إضافة سطح إلى الممتلكات الخاصة بك إلى إنشاء مساحة للاستمتاع بالمزيد من الوقت الترفيهي في الهواء الطلق أو مجرد الاسترخاء في أمسية دافئة. يؤدي بناء السطح إلى توسيع مساحة المعيشة الخارجية الخاصة بك، مما قد يزيد من قيمة الممتلكات الخاصة بك. إذا قررت بيع منزلك في المستقبل، فإن السطح يوفر عائدًا مرتفعًا على الاستثمار. لكن اختيار الخشب لسطح منزلك سيؤثر على مظهره وطول عمره، وهو ما يجعل خشب Ipe المتين خيارًا رائعًا.

أحد المفاتيح التي تساعدك على بناء السطح المثالي هو اختيار النوع المناسب من الخشب. عند اختيار المواد، من المهم الموازنة بين عوامل مثل التكلفة وعمر المواد وما إذا كنت تريد تركيب السطح بنفسك أو استئجار محترف للتعامل مع المهمة نيابةً عنك. في حين أن الخشب المعالج بالضغط شائع الاستخدام في الأسطح، إلا أنه يحتوي على مواد حافظة كيميائية تجعله متينًا بدرجة كافية للتزيين، ويتراوح عمره الافتراضي من 10 إلى 15 عامًا، ويتطلب ختمًا أو تلطيخًا سنويًا لمنع التدهور. يتشقق الخشب المعالج بالضغط ويتشقق بسهولة، خاصة إذا لم تقم بالصيانة السنوية.

خشب Ipe، المعروف أيضًا باسم الجوز البرازيلي، هو خشب صلب استوائي كثيف موطنه أمريكا الجنوبية، والأكثر شيوعًا في البرازيل وبيرو. يتمتع Ipe بلون طبيعي يتراوح من البني الداكن إلى درجات الزيتون. الكثافة العالية والصلابة لهذا الخشب تجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التزيين.