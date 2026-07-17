تخطي السقائف التي تم شراؤها من المتجر: بديل DIY الذي سيصبح أرخص

تبدو المظلات التي يتم شراؤها من المتجر جميلة، لكنها قد تكون خارج النطاق السعري للعديد من الأشخاص، خاصة إذا كنت تحتاج فقط إلى شيء ما للحفاظ على الأدوات القيمة بعيدًا عن العناصر القاسية. في حين أنك قد تتمكن من العثور على حظائر معدنية واهية مقابل بضع مئات من الدولارات، إلا أن الحظائر عالية الجودة يمكن أن تصل قيمتها إلى الآلاف. بدلًا من ذلك، فكر في تصميم السقيفة الخاصة بك بنفسك. قد تكون السقيفة المسطحة خيارًا أقل تكلفة من السقيفة التي يتم شراؤها من المتجر. هناك طريقتان يمكنك من خلالهما بناء سقيفة بسيطة. أولاً، يمكنك إضافته إلى هيكل موجود عن طريق تثبيت أعمدة وسقف. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام خطة سقيفة مجانية يمكنك صنعها بنفسك لبناء سقيفة بسيطة على أساس. ومع ذلك، يمكن للأساسات أن تجعل المهمة أكثر تعقيدًا. يمكنك بسهولة إكمال امتداد بسيط بميزانية ميسورة التكلفة أكثر بكثير من شراء سقيفة جاهزة من متجر أو تركيب أساس.
ستعتمد التكلفة الإجمالية للمواد في النهاية على الحجم والأسلوب الذي تختاره، لكن YouTuber WashburnFabCo أنهى سقيفته التي تبلغ مساحتها 20 × 10 أقدام بأقل من 1500 دولار، باستثناء الأساس. عادةً ما تتكلف البلاطة الخرسانية المثبتة بشكل احترافي ما بين 6 دولارات و10 دولارات للقدم المربع، ويبلغ مجموعها حوالي 1200 دولار إلى 2000 دولار لسقيفة بمساحة 20 × 10 قدم. وهذا يرفع التكلفة الإجمالية لخيار DIY الأكثر تكلفة إلى حوالي 3500 دولار. إذا اخترت بناء السقيفة كامتداد بدون أساس، فقد تتوقع تكاليف تبلغ 1000 دولار أو أقل، اعتمادًا على الحجم. عادةً ما تكلف الخيارات التي يتم شراؤها من المتجر ما لا يقل عن 3000 دولار لنفس الحجم. خذ بعين الاعتبار تكلفة المؤسسة، وستحصل على إجمالي 5000 دولار كحد أدنى.
بناء سقيفة مائلة كامتداد للهيكل الحالي
إذا كان كل ما تحتاجه هو هيكل لحماية أدواتك الخارجية من العناصر، فيمكنك توفير بعض المال عن طريق بناء سقيفة بسيطة كامتداد للهيكل الحالي. يعد هذا الخيار رائعًا لسقيفة جزازة العشب التي يمكنك صنعها بنفسك للحفاظ على فناء منزلك مرتبًا ومنظمًا. كما أنه يعمل بشكل رائع لإيواء عناصر مثل الخشب التي تحتاج إلى سقف أكثر من حاجتها إلى الأساس. بدلاً من تركيب لوح خرساني أو بناء أساس خشبي لاستخدامه كقاعدة للإطار، تتضمن هذه الطريقة تثبيت أعمدة في الأرض وعلى جانب المبنى لدعم السقف.
ابدأ باستخدام الأعلام أو المشاركات والسلسلة لتحديد المسافة بين المشاركات والهيكل الرئيسي. تسمح لك السلاسل بالتأكد من تثبيت المنشورات بشكل مربع ومستوي مع الهيكل. احفر ثقوبًا للأعمدة التي لا يقل ارتفاعها عن ثلث ارتفاعها وثلاثة أضعاف عرضها. قم بتركيب دعامات السقف على الجانب المسطح من 2 × 8، ثم قم بتثبيتها بالهيكل حيث تريد أن يبدأ السقف. بعد ذلك، قم بتعيين الأعمدة على ارتفاع أقل من 2 × 8 بحيث عند إضافة الإطار إلى أعلى الأعمدة، ستستقر العوارض الخشبية بالتساوي بين الأقواس وعلى الإطار. قم بتسوية الأعمدة وتثبيتها باستخدام الأسمنت سريع الجفاف. تثبيت العوارض الخشبية والسقف. من هناك، يمكنك تركيب جدران من الخشب الرقائقي وباب، وإنهائه بأي طريقة تريدها.