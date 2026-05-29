تخطي الكوبية: البديل الذي يتحمل الجفاف لإضافته إلى حديقتك

حتى لو كنت تحبها تمامًا، فقد لا تكون الكوبية النبات المثالي لحديقتك إذا كنت تحاول إنشاء ساحة أكثر ترطيبًا للمياه. يكون منظرها رائعًا عندما تكون في حالة إزهار كامل، لكن نباتات الكوبية تتطلب كميات كبيرة من الماء، وإلا فإنها لن تزدهر وتبدو في أفضل حالاتها. لذلك، قد ترغب في توفير عناء القلق المستمر بشأن ما إذا كان نباتك الثمين يحظى بالاهتمام الذي يحتاجه واختيار بديل مثير للإعجاب بنفس القدر ومقاوم للجفاف، والمعروف باسم السرخس (Chamaebatiaria millefolium). يمكنك بسهولة إضافة هذا إلى مجموعتك من النباتات الأخرى المقاومة للجفاف والتي ستزدهر بدون الكثير من الماء.

قد يثير اهتمامك معرفة أن هذا النبات هو النوع الوحيد في جنسه، مما يجعله أكثر جاذبية للبستانيين الذين يحبون جمع النباتات المثيرة للاهتمام. ولكن هذا ليس كل ما يجعله بديلاً رائعًا للكوبية. موطنها الأصلي هو المناطق الجافة في غرب الولايات المتحدة، وسوف تزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 10. وتنمو كشجيرة خشبية ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى ما بين 3 و7 أقدام، ومثل العديد من نباتات الكوبية، لها شكل دائري جميل. في المناطق الباردة، يفقد السرخس أوراقه في الشتاء، لكنه سيبقى دائم الخضرة في المناطق التي تتمتع بالطقس الدافئ. بصرف النظر عن تقديرك لأوراق الشجر الرقيقة التي تشبه السرخس لهذه الشجيرة، فسوف تعشق المجموعات النهائية من الزهور البيضاء الصغيرة التي تظهر في منتصف وأواخر الصيف. هذه معطرة بشكل جميل للحصول على مكافأة إضافية لحديقتك. ومع ذلك، على عكس الكوبية، فإن هذا النبات الرائع لا يمانع في جفاف التربة ولا يحتاج إلى أي سقي إضافي بمجرد إنشائه.