تخطي الكوبية: البديل الذي يتحمل الجفاف لإضافته إلى حديقتك

حتى لو كنت تحبها تمامًا، فقد لا تكون الكوبية النبات المثالي لحديقتك إذا كنت تحاول إنشاء ساحة أكثر ترطيبًا للمياه. يكون منظرها رائعًا عندما تكون في حالة إزهار كامل، لكن نباتات الكوبية تتطلب كميات كبيرة من الماء، وإلا فإنها لن تزدهر وتبدو في أفضل حالاتها. لذلك، قد ترغب في توفير عناء القلق المستمر بشأن ما إذا كان نباتك الثمين يحظى بالاهتمام الذي يحتاجه واختيار بديل مثير للإعجاب بنفس القدر ومقاوم للجفاف، والمعروف باسم السرخس (Chamaebatiaria millefolium). يمكنك بسهولة إضافة هذا إلى مجموعتك من النباتات الأخرى المقاومة للجفاف والتي ستزدهر بدون الكثير من الماء.
قد يثير اهتمامك معرفة أن هذا النبات هو النوع الوحيد في جنسه، مما يجعله أكثر جاذبية للبستانيين الذين يحبون جمع النباتات المثيرة للاهتمام. ولكن هذا ليس كل ما يجعله بديلاً رائعًا للكوبية. موطنها الأصلي هو المناطق الجافة في غرب الولايات المتحدة، وسوف تزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 10. وتنمو كشجيرة خشبية ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى ما بين 3 و7 أقدام، ومثل العديد من نباتات الكوبية، لها شكل دائري جميل. في المناطق الباردة، يفقد السرخس أوراقه في الشتاء، لكنه سيبقى دائم الخضرة في المناطق التي تتمتع بالطقس الدافئ. بصرف النظر عن تقديرك لأوراق الشجر الرقيقة التي تشبه السرخس لهذه الشجيرة، فسوف تعشق المجموعات النهائية من الزهور البيضاء الصغيرة التي تظهر في منتصف وأواخر الصيف. هذه معطرة بشكل جميل للحصول على مكافأة إضافية لحديقتك. ومع ذلك، على عكس الكوبية، فإن هذا النبات الرائع لا يمانع في جفاف التربة ولا يحتاج إلى أي سقي إضافي بمجرد إنشائه.
كيف تنمو شجيرة السرخس في حديقتك
على عكس نباتات الكوبية (التي تفضل بعض الظل)، تحب شجيرة السرخس النمو تحت أشعة الشمس الكاملة. إنها ليست خاصة جدًا بالتربة وسوف تتحمل حتى تلك القلوية، طالما أنها يتم تصريفها جيدًا. هذا يعني أنه يمكنك زراعته جنبًا إلى جنب مع النباتات المعمرة الأخرى منخفضة الصيانة التي لا تمانع في هذه الظروف، مثل الصبار الأمريكي (Agave virginica) والماترونا الحجرية (Hylotelephium telephium ‘Matrona’). اهدف إلى تزويد نباتك الجديد بكمية كافية من الماء لإبقائه رطبًا في البداية حتى تتمكن الجذور من تثبيت نفسها في الأرض. على الرغم من أن السرخس يتحمل الجفاف، إلا أنه يجب عليك أيضًا سقيه من حين لآخر خلال فترات طويلة من الطقس الحار والجاف لإبقائه جميلًا ومورقًا.
خطط لتقليم شجيرة السرخس في الربيع أو الصيف لإزالة الفروع القديمة، خاصة تلك الموجودة داخل النبات. يساعد ذلك على زيادة كثافة أوراق الشجر ويمنع النبات من أن يصبح خشبيًا جدًا. الأسمدة ليست ضرورية، لكن يمكنك إضافة كمية صغيرة من الأسمدة النيتروجينية في الصيف إذا كنت ترغب في ذلك.
تحقق مع مشاتل النباتات المحلية لمعرفة مدى توفر هذا النوع. بمجرد زراعتها في حديقتك، ستجد أن الزهور تجتذب العديد من الملقحات المختلفة، بالإضافة إلى كون هذا النوع نباتًا مضيفًا للفراشة الربيعية الزرقاء. يعد هذا أحد أنواع الفراشات العديدة التي لا تهاجر، لذا يمكنك الاستمتاع بها في حديقتك من عام لآخر.