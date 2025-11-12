تخطي المنظفات الجافة: يمكن لأداة المطبخ الأساسية هذه إنجاز المهمة في المنزل مباشرةً

لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من الوصول إلى معطف الشتاء في العام الماضي لملاحظة الرائحة الكريهة وعلامة التنظيف الجاف فقط. بدون خيار وضع الملابس في الغسالة، قد تعتقد أنك محكوم عليك بارتداء معطف كريه الرائحة أو الانتظار حتى تجد الوقت والطاقة لنقله إلى المنظف الجاف. لحسن الحظ، يمكن لأداة المطبخ الأساسية البسيطة التي قد تكون في متناول يدك بالفعل إزالة الروائح الكريهة والبكتيريا من جميع ملابسك المخصصة للتنظيف الجاف فقط والتي لا يمكن غسلها يدويًا بشكل آمن. هذا العمل الجاد ضروري؟ فودكا.

إنعاش الملابس برذاذ الفودكا هو خدعة مسرحية معروفة تُستخدم في الأزياء التي لا يمكن غسلها يدويًا، ويمكن أن تعمل أيضًا على الملابس الرقيقة. نظرًا لأن الفودكا تحتوي على نسبة عالية من الكحول والتي يمكن أن تقتل البكتيريا، فإنها تزيل الروائح الكريهة المرتبطة بالبكتيريا المذكورة (مثل رائحة الجسم). في الواقع، إنه يعمل بشكل جيد لدرجة أن مارثا ستيوارت تستخدم الفودكا للتخلص من الروائح المنزلية غير المرغوب فيها. إذا كنت مستعدًا لتجديد ملابسك، فإن خطوات صنع رذاذ الفودكا للتنظيف الجاف لا يمكن أن تكون أسهل.