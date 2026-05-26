تخطي الهوستا: هناك نبات ظل آخر لإضافة اللون إلى أسرة الزهور

قد تبدو حدائق الظل صعبة التصميم. أنت بحاجة إلى نباتات لا تتحمل فقط ضوء الشمس الأقل والرطوبة المتفاوتة (حاول التنافس مع شجرة ضخمة على الماء)، ولكنها تزدهر في هذه الظروف. لا عجب أن يتدفق الجميع على المضيفات في الحضانة – فهي كلاسيكية وموثوقة وتزدهر في الظل. بصرف النظر عن المعركة العرضية مع الرخويات، يمكنك دائمًا الاعتماد عليها لملء الأسرة بأوراق الشجر الرائعة وحتى الزهور العرضية. لكنها ليست النباتات الوحيدة التي صنعت للظل.
أدخل السرخس الوردي (Adiantum hispidulum). هذا صحيح – قد تكون هذه النبتة المنزلية التي تتطلب صيانة عالية تعادل قطة خارجية تُجبر على العيش في الداخل. إذا تركتها بالخارج، فقد يفاجئك ذلك. إنه يعوض عن افتقاره إلى أوراق الهوستا على شكل قلب والتنوع الجريء، وبدلاً من ذلك يغطي الأرض بأوراق الشجر الملونة الوردية والخضراء. هناك العديد من المزايا لهذا النبات المذهل، وليس من الصعب مساعدته على النمو.
كيف يمكن أن تفيد سرخس كزبرة البئر الوردية حديقتك المظللة
نبات السرخس الوردي لا يزهر، لكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى ذلك. تضيف السعف الغريبة – مزيج من اللون الوردي الوردي والألوان الخضراء الغنية – كل الاهتمام الذي تحتاجه. تظهر السعف الجديدة باللون الوردي في الربيع قبل أن تتحول إلى اللون الأخضر. والأكثر جاذبية هو شكل السعف الذي يشبه المروحة، وتتميز كل منها بمظهر لامع ولامع يخطف الأنظار في بحر من الغابات الخضراء أو عند وضعها على خلفية من الصخور المبللة بالمطر. على الرغم من أنه يمكن أن يحتفظ بخصائصه الخاصة، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا لتكملة أجراس المرجان والمضيفات وغيرها من النباتات المحبة للظل.
هذه هي السرخس التي تجعل الحدائق المظلمة تنبض بالحياة بفضل قدرتها على تحمل الظل الكامل. نظرًا لأن كل نبات يمكن أن يصل طوله إلى قدم تقريبًا وعرضه أكثر من قدم، فإنه يشكل أغطية أرضية ممتازة – مما يساعد على قمع الأعشاب الضارة في هذه العملية. حتى أن سرخس كزبرة البئر الوردية مقاومة للغزلان، لذلك هناك آفة أقل عليك أن تراقبها.
ما يجب معرفته عن زراعة سرخس كزبرة البئر الوردية
قبل دمجها، تأكد من أن لديك ظروف النمو المناسبة لتجنب قتل سرخس البكر. إنهم بحاجة إلى بيئات ظل كاملة إلى جزئية لأن ضوء الشمس المباشر يمكن أن يلحق الضرر بالسعف. إنها ظروف التربة المثالية فهي طينية ورطبة وغنية بالمغذيات وحمضية قليلاً. هذا المزيج يسهل عليهم تناول المغذيات الدقيقة ويحافظ على رطوبة الجذور ولكن دون احتمال التعفن. مثل السرخس الأخرى، حبات البئر الوردية تحب الرطوبة. وذلك لأن موطنها الأصلي يمتد إلى المناطق شبه الاستوائية في أماكن مثل أستراليا وأجزاء من آسيا.
في النهاية، يحدد مناخك ما إذا كان السرخس الوردي يعتبر نباتًا سنويًا أم معمرًا لمنطقتك، مما يعني ما إذا كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة في الشتاء، أو إذا كنت بحاجة إلى إحضاره إلى الداخل أو إعادة زراعته كل عام. ابدأ بمقارنة منطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية التي تتواجد فيها بمناطق الصلابة لهذه السرخس. كمرجع، تعتبر نباتات معمرة في المناطق من 8 إلى 10. وهذا يعني أنها ستكون نائمة في الشتاء ولكنها تعود كل ربيع. يمكن أن تظل هذه النباتات خصبة طوال العام عند زراعتها في الحدائق في معظم الولايات الجنوبية، حيث تعاني من فصول شتاء باردة معتدلة أو غير موجودة.