تخطي بيركس: أطباق الأطباق العتيقة التي يمكنك العثور عليها في متاجر التوفير تعتبر “جوهرة حقيقية لهواة الجمع”

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
ليس سراً أن Pyrex وLa Creuset هما من أشهر العلامات التجارية للمطابخ في التوفير. ومع ذلك، قد يفوز الأخير عندما يتعلق الأمر بالعناصر الفريدة لهواة الجمع. تقدم La Creuset مجموعتها المميزة بالعديد من الألوان المذهلة، ولكن هناك أشكال وتصميمات فريدة أكثر من هذا الخط المعروف. إذا كنت تبحث عن قطعة نادرة حقًا، فانظر خارج العناصر الأكثر شيوعًا وفكر في شيء أكثر غرابة: Le Creuset Duck Dutch Oven Terrine.
تم إصدار Le Creuset في الأصل في عام 1995، ويصف فرن Duck Dutch Oven بأنه “جوهرة حقيقية لهواة الجمع”. يمكن التعرف عليه على الفور بسبب غطائه الذي يشبه البطة. تم تصنيعه بأشكال الياقوت والأخضر الصياد والبني. على الرغم من أنه ليس المنتج المبتكر الوحيد من Le Creuset ذو الشكل الفريد، فهو بالتأكيد أحد أكثر المنتجات تميزًا. في المطبخ الفرنسي، يعتبر تيرين البط عبارة عن فطيرة قابلة للدهن مع التوابل واللحوم المفرومة المتنوعة. على الرغم من أن هذا الفرن الهولندي يحمل اسمه، إلا أنه يمكنك استخدام هذا الطبق على شكل بطة لإضفاء لمسة ممتعة على مجموعة متنوعة من الوصفات.
قيمة Le Creuset Duck Dutch Oven Terrine
إذا صادفت Le Creuset Duck Dutch Oven Terrine في متجر التوفير بسعر معقول، فاشتره! تم بيع الأمثلة على Etsy مقابل ما يقرب من 200 دولار، ويمكن العثور عليها على مواقع الويب المستعملة الأخرى مقابل عدة مئات. بالنسبة للكثيرين، فهي أكثر من مجرد قطعة عملية – فهي تعمل أيضًا كديكور جميل للمطبخ. سواء كنت تريد الاحتفاظ بها لنفسك أو اختيار إعادة البيع، فإن القيمة لا يمكن إنكارها. إذا عثرت على فرن Le Creuset Duck Dutch Oven Terrine الذي يحتاج إلى القليل من العناية، فهناك طريقة بسيطة للحفاظ على مظهر الفرن الهولندي جيدًا مثل الجديد باستخدام منظف المطبخ الشائع.
على الرغم من وجود بدائل ميسورة التكلفة لأفران Le Creuset الهولندية التي لن تكلفك الكثير من المال، إلا أن هناك سببًا وراء البحث عن المنتجات الأصلية للعلامة التجارية في كثير من الأحيان. الاسم نفسه له وزن بسبب سمعته، ولكن الجودة أيضًا استثنائية. لقد تم تصميمها لتدوم مدى الحياة، ولا توجد قطعتان متطابقتان من أواني الطهي. بالإضافة إلى شكله الرائع، فإن ندرة Duck Dutch Oven Terrine التي تم إيقاف إنتاجها هي ما يجعلها تحتفظ بقيمتها. ليس كل فرن Le Creuset Dutch هو قطعة حقيقية لهواة الجمع، ولكن التصميمات المتخصصة يمكن أن تجلب سعرًا أعلى من أدوات الطهي الأكثر شيوعًا للعلامة التجارية.