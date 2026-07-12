تخطي بيركس: أطباق الأطباق العتيقة التي يمكنك العثور عليها في متاجر التوفير تعتبر “جوهرة حقيقية لهواة الجمع”

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ليس سراً أن Pyrex وLa Creuset هما من أشهر العلامات التجارية للمطابخ في التوفير. ومع ذلك، قد يفوز الأخير عندما يتعلق الأمر بالعناصر الفريدة لهواة الجمع. تقدم La Creuset مجموعتها المميزة بالعديد من الألوان المذهلة، ولكن هناك أشكال وتصميمات فريدة أكثر من هذا الخط المعروف. إذا كنت تبحث عن قطعة نادرة حقًا، فانظر خارج العناصر الأكثر شيوعًا وفكر في شيء أكثر غرابة: Le Creuset Duck Dutch Oven Terrine.

تم إصدار Le Creuset في الأصل في عام 1995، ويصف فرن Duck Dutch Oven بأنه “جوهرة حقيقية لهواة الجمع”. يمكن التعرف عليه على الفور بسبب غطائه الذي يشبه البطة. تم تصنيعه بأشكال الياقوت والأخضر الصياد والبني. على الرغم من أنه ليس المنتج المبتكر الوحيد من Le Creuset ذو الشكل الفريد، فهو بالتأكيد أحد أكثر المنتجات تميزًا. في المطبخ الفرنسي، يعتبر تيرين البط عبارة عن فطيرة قابلة للدهن مع التوابل واللحوم المفرومة المتنوعة. على الرغم من أن هذا الفرن الهولندي يحمل اسمه، إلا أنه يمكنك استخدام هذا الطبق على شكل بطة لإضفاء لمسة ممتعة على مجموعة متنوعة من الوصفات.