أحد جماليات التوفير هو أن هناك شيئًا يناسب الجميع، بدءًا من صائدي الصفقات، إلى الباحثين عن الكنوز، ومتخصصي خزانة الملابس، والحرفيين الذين يقومون بإعادة استخدام الأغراض. يتجول بعض المتسوقين في الممرات دون جدول أعمال، بينما يبحث البعض الآخر عن شيء محدد نادر وذو قيمة. على سبيل المثال، مجموعة Old Town Blue Pyrex، التي كانت شائعة في السبعينيات، أو أكواب Illy Art Collection التي كانت موجودة منذ التسعينيات.

على مدى السنوات الأخيرة، أصبح التسجيل في أطباق الزفاف الصينية أقل شيوعًا مما كان عليه في الماضي، ولكن هذا لا يعني أن أطباق البورسلين لا تزال اكتشافًا ثمينًا بين المُقتصدين. بعد كل شيء، أصبح الطراز القديم موجودًا – والعديد من أفراد الجيل الحالي يستخدمون بالفعل أطباق الصين بانتظام، بدلاً من تخزينها في خزائن للمناسبات الخاصة. يعرضها الناس كأشكال للتعبير الشخصي، ومزج الأساليب، واحتضان الألوان والأنماط الجريئة. يستخدمها الحرفيون أيضًا بشكل إبداعي ويحولون الأطباق المُقتصدة إلى ديكور جميل حسب الطلب.

إذا كنت من بين أفضل صيادي الخزف الصيني، فمن المحتمل أنك على دراية بأسماء مثل ويدجوود ولينوكس ونوريتاكي. إحدى العلامات التجارية الأقل شهرة هي بيرناردو، صانعة الأطباق الخزفية منذ عام 1863، والتي كان مقرها في ليموج، فرنسا. هذه المدينة الأصلية لا يتجاهلها خبراء السيراميك، حيث تم تصنيفها كمدينة إبداعية لليونسكو وما زالت تحظى بالثناء لمعاييرها العالية في الصناعة اليدوية. كما أنها تعتبر مسقط رأس الخزف. في عام 1768، اكتشفت امرأة محلية الطين الأبيض – الذي تم تحديده لاحقًا باسم الكاولين (المكون الرئيسي للخزف) – مما يجعل المنطقة مثالية لصناعة السيراميك.