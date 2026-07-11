تخطي بيركس: العلامة التجارية العتيقة لأطباق الأطباق التي يمكنك إضافتها إلى مجموعتك الصينية

أحد جماليات التوفير هو أن هناك شيئًا يناسب الجميع، بدءًا من صائدي الصفقات، إلى الباحثين عن الكنوز، ومتخصصي خزانة الملابس، والحرفيين الذين يقومون بإعادة استخدام الأغراض. يتجول بعض المتسوقين في الممرات دون جدول أعمال، بينما يبحث البعض الآخر عن شيء محدد نادر وذو قيمة. على سبيل المثال، مجموعة Old Town Blue Pyrex، التي كانت شائعة في السبعينيات، أو أكواب Illy Art Collection التي كانت موجودة منذ التسعينيات.
على مدى السنوات الأخيرة، أصبح التسجيل في أطباق الزفاف الصينية أقل شيوعًا مما كان عليه في الماضي، ولكن هذا لا يعني أن أطباق البورسلين لا تزال اكتشافًا ثمينًا بين المُقتصدين. بعد كل شيء، أصبح الطراز القديم موجودًا – والعديد من أفراد الجيل الحالي يستخدمون بالفعل أطباق الصين بانتظام، بدلاً من تخزينها في خزائن للمناسبات الخاصة. يعرضها الناس كأشكال للتعبير الشخصي، ومزج الأساليب، واحتضان الألوان والأنماط الجريئة. يستخدمها الحرفيون أيضًا بشكل إبداعي ويحولون الأطباق المُقتصدة إلى ديكور جميل حسب الطلب.
إذا كنت من بين أفضل صيادي الخزف الصيني، فمن المحتمل أنك على دراية بأسماء مثل ويدجوود ولينوكس ونوريتاكي. إحدى العلامات التجارية الأقل شهرة هي بيرناردو، صانعة الأطباق الخزفية منذ عام 1863، والتي كان مقرها في ليموج، فرنسا. هذه المدينة الأصلية لا يتجاهلها خبراء السيراميك، حيث تم تصنيفها كمدينة إبداعية لليونسكو وما زالت تحظى بالثناء لمعاييرها العالية في الصناعة اليدوية. كما أنها تعتبر مسقط رأس الخزف. في عام 1768، اكتشفت امرأة محلية الطين الأبيض – الذي تم تحديده لاحقًا باسم الكاولين (المكون الرئيسي للخزف) – مما يجعل المنطقة مثالية لصناعة السيراميك.
كيفية التعرف على برناردو الصين
على مدار خمسة أجيال، كانت شركة Bernardaud مملوكة عائليًا وملتزمة بالتقاليد، مع نسخها المقلدة من أواني الطعام المحبوبة من قبل الملوك. كما تبنوا أيضًا التغيير والأذواق الحديثة، وهو ما ظهر في تعاونهم تحت عنوان الرموز التعبيرية مع مطاعم Beefbar. في موقع Chairish، وهو متجر على الإنترنت يبيع سلعًا عتيقة في المقام الأول، يتم بيع خمس أطباق زهرية من التسعينيات مقابل 445 دولارًا، ومجموعة طعام مكونة من خمس قطع مقابل 595 دولارًا.
أفضل مؤشر على أن برناردو أصلي هو ختم الشركة الذي تم وضع علامة واضحة عليه في الجزء السفلي من القطعة. سيحدد هذا أيضًا أن الأطباق قد تم تصنيعها في فرنسا أو في ليموج بفرنسا. قد تقول بعض القطع “Limoges, ROC” (كما هو الحال في جمهورية الصين)، مما يشير إلى أنها ليست من فرنسا – وبالتالي ليست برناردو أصلية. على مر السنين، تغيرت العلامة التجارية Bernardaud من الأحرف الأولى “B & Co” إلى “BERNARDAUD” وعنوان المجموعة، مما يعني أنك قد ترى اختلافات عبر القطع.
نظرًا لأن شركة Bernardaud تقدر التجديد والابتكار، فإن الشركة ليس لديها مظهر مميز يجب أن يسعى إليه المقتصدون. تعكس منتجات الشركة مجموعة واسعة من الجماليات، بما في ذلك الحدود البيضاء الساطعة الصلبة والزهور الرقيقة والطيور المرسومة يدويًا والمساحات الخضراء، على سبيل المثال لا الحصر. على الرغم من أن الشركة لا تقوم بتقييم القطع، فمن المحتمل أن تشهد أن قطعتك جاءت من أحد مصنعيها، إما في أورادور سور جلان أو وسط مدينة ليموج (موقعها الأصلي). أثناء قيامك بفحص لوحات متجر التوفير بحثًا عن ختم برناردو، لا تتجاهل هذه الأسماء التجارية أيضًا.