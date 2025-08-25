تخطي زوجة بايليس “مريض” من بريتاني ماهومز ، تايلور سويفت

تخطي زوجة Bayless ، إرنستين ، صريحة تمامًا مثل زوجها.

كان الشخصية التلفزيونية السابقة ينشر علبه الساخن الحارق على X في هذه الأيام وأصدر مؤخرًا مقطع فيديو مدته 10 دقائق منه يطرح أسئلة والحصول على ردود من زوجته.

عندما سئلت عن رؤية الإحساس بالموسيقى ، تايلور سويفت على بث اتحاد كرة القدم الأميركي بسبب علاقتها مع نجم تشيفز الضيق Travis Kelce ، أطلقت إرنستتين اتخاذها.

قالت زوجة بايليس عندما سئلت عن العلاقة التي سيطرت على قصص القصة في الموسمين الأخيرين: “هذا العام كنت أخاف حقًا من إعادة تايلور سويفت مع ترافيس كيلس”. “ثم نذهب إلى شيء (باتريك) ماهومز مع الزوجة (بريتاني) ، وهو مثل ، هذا أكبر من كرة القدم. الآن ينصب التركيز عليهم حقًا على عكس كرة القدم. لماذا يستمر هذا؟”

كانت Skip تقدم تعليقًا كما تحدثت زوجته وأضاف أن Swift أكبر بكثير من الحياة لدرجة أنها يجب أن تكون مركز الاهتمام في الألعاب.

وقالت بايليس: “هذا لأنها.

“أعتقد أن الأمر كان داهية من جانبها للزوجين معه لأنه من المظهر الرائع أن تكون مع لاعب كرة قدم كبير صعب. إنه لائق جيد.”

“الآن ستكون هناك في كل لعبة … كان الأمر سيئًا بما فيه الكفاية لدرجة أنني اضطررت إلى التعامل مع كرة القدم القادمة ، لكن الآن يجب أن أتعامل مع الجزء الثاني ، هذا الجزء. يمكنني أن آخذ الأشياء الأخرى ؛ هذا لا يمكنني أن آخذه. أنا آسف” ، أضافت إرنستتين بينما تقول ساركاستيك إنها مافن كرة قدم.

تم عرض سويفت في جميع عمليات بث اتحاد كرة القدم الأميركي المختلفة خلال الموسمين الماضيين ، على الرغم من أنها أقل من عام عندما كانت في جولتها “عصور”. لقد رسمت غضب مشجعي كرة القدم الذين شعروا بالإحباط لرؤية رد فعلها على اللحظات في اللعبة بدلاً من الرياضيين أنفسهم.

بدأت الكتب الرياضية في الخارج في تقديم المراهنة على إجمالي الأوقات التي سيتم عرضها على البث خلال الألعاب.

يبدأ The Chiefs موسمهم المعتاد يوم الجمعة ، 6 سبتمبر ، ضد شواحن منافسيهم في ساو باولو ، البرازيل.