تخطي ستارة حوض الاستحمام: تصميم الحمام الأنيق المستوحى من المنتجعات الصحية الذي يمكنك تجربته بدلاً من ذلك

مما لا شك فيه أن الستائر هي واحدة من أكثر الطرق الاقتصادية لإضافة حاجز رذاذ حول مجموعة الدش وحوض الاستحمام الخاص بك. كما أنها تمنحك قدرًا كبيرًا من الخصوصية وتسهل على شخصين أو أكثر مشاركة الحمام في وقت واحد. علاوة على ذلك، فهي فكرة رائعة لمقصورة الدش للحمامات الصغيرة. ومع ذلك، سيتعين عليك غسلها كثيرًا لأن تراكم بقايا الصابون يمكن أن يؤوي البكتيريا. كما أنها تظل مبللة دائمًا، خاصة إذا كانت التهوية تمثل مشكلة. لذلك، سيتعين عليك استخدام أداة منزلية أساسية لتنظيف ستارة الحمام من العفن. والأسوأ من ذلك أنها ستؤدي إلى تقليص حجم حمامك بصريًا وقد تجعله يبدو أكثر انغلاقًا. مع الأخذ في الاعتبار هذه السلبيات، يجب عليك تخطي ستارة حوض الاستحمام وتجربة تصميم حمام أنيق مستوحى من المنتجع الصحي بدلاً من ذلك: غرف مبللة.

إنها أفضل من الستائر نظرًا لعدم وجود أي فواصل في الأرضية أو حواجز مرئية (إلى جانب حاجز الحماية من رذاذ الماء أو نصف الجدران، على الرغم من أنها ليست إلزامية) بين منطقة حوض الاستحمام وبقية الغرفة. يمنح هذا حمامك تصميمًا مفتوحًا، مما يؤدي إلى توسيع أبعاده بصريًا – وهو إنجاز يصعب تحقيقه عندما تكون المساحة بالقدم المربع محدودة. تبدو الغرف الرطبة رائعة في مساحة كبيرة أيضًا، مما يمنحها لمسة نهائية تشبه المنتجع الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تشكيل الغرفة بأكملها لتكون مقاومة للماء أثناء تركيبها. لذلك، عند تركيبها بشكل صحيح وتهويتها بشكل جيد، تكون أقل عرضة لمشاكل العفن والعفن. يمكن أن يساعد التصميم المفتوح أيضًا على تبديد الرطوبة بسهولة أكبر عندما تكون الغرفة جيدة التهوية، مما يقلل من مخاطر المشكلات المتعلقة بالمياه. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تأتي بسعر أعلى بكثير من ستارة حوض الاستحمام، مما يجعلها ترقية باهظة الثمن. تركيبها ليس مناسبًا تمامًا للاستخدام بنفسك، نظرًا لأن الأخطاء هنا قد تكون مكلفة للغاية.