تخطي ستارة حوض الاستحمام: تصميم الحمام الأنيق المستوحى من المنتجعات الصحية الذي يمكنك تجربته بدلاً من ذلك

مما لا شك فيه أن الستائر هي واحدة من أكثر الطرق الاقتصادية لإضافة حاجز رذاذ حول مجموعة الدش وحوض الاستحمام الخاص بك. كما أنها تمنحك قدرًا كبيرًا من الخصوصية وتسهل على شخصين أو أكثر مشاركة الحمام في وقت واحد. علاوة على ذلك، فهي فكرة رائعة لمقصورة الدش للحمامات الصغيرة. ومع ذلك، سيتعين عليك غسلها كثيرًا لأن تراكم بقايا الصابون يمكن أن يؤوي البكتيريا. كما أنها تظل مبللة دائمًا، خاصة إذا كانت التهوية تمثل مشكلة. لذلك، سيتعين عليك استخدام أداة منزلية أساسية لتنظيف ستارة الحمام من العفن. والأسوأ من ذلك أنها ستؤدي إلى تقليص حجم حمامك بصريًا وقد تجعله يبدو أكثر انغلاقًا. مع الأخذ في الاعتبار هذه السلبيات، يجب عليك تخطي ستارة حوض الاستحمام وتجربة تصميم حمام أنيق مستوحى من المنتجع الصحي بدلاً من ذلك: غرف مبللة.
إنها أفضل من الستائر نظرًا لعدم وجود أي فواصل في الأرضية أو حواجز مرئية (إلى جانب حاجز الحماية من رذاذ الماء أو نصف الجدران، على الرغم من أنها ليست إلزامية) بين منطقة حوض الاستحمام وبقية الغرفة. يمنح هذا حمامك تصميمًا مفتوحًا، مما يؤدي إلى توسيع أبعاده بصريًا – وهو إنجاز يصعب تحقيقه عندما تكون المساحة بالقدم المربع محدودة. تبدو الغرف الرطبة رائعة في مساحة كبيرة أيضًا، مما يمنحها لمسة نهائية تشبه المنتجع الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تشكيل الغرفة بأكملها لتكون مقاومة للماء أثناء تركيبها. لذلك، عند تركيبها بشكل صحيح وتهويتها بشكل جيد، تكون أقل عرضة لمشاكل العفن والعفن. يمكن أن يساعد التصميم المفتوح أيضًا على تبديد الرطوبة بسهولة أكبر عندما تكون الغرفة جيدة التهوية، مما يقلل من مخاطر المشكلات المتعلقة بالمياه. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تأتي بسعر أعلى بكثير من ستارة حوض الاستحمام، مما يجعلها ترقية باهظة الثمن. تركيبها ليس مناسبًا تمامًا للاستخدام بنفسك، نظرًا لأن الأخطاء هنا قد تكون مكلفة للغاية.
الغرف الرطبة هي ترقية للحمام الفاخر
إلى جانب توسيع حمامك بصريًا، توفر الغرف الرطبة فوائد أخرى أيضًا. بالنسبة للمبتدئين، سيسمح المفهوم المفتوح بدخول المزيد من الضوء الطبيعي إذا كنت محظوظًا بما يكفي لوجود نوافذ في الغرفة. ونتيجة لذلك، لن يبدو الأمر رائعًا فحسب، بل قد لا تحتاج أيضًا إلى الاعتماد بشكل كبير على الإضاءة الاصطناعية. وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تقليل استخدامك للكهرباء بشكل طفيف خلال النهار. بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة الحمام الرئيسية هذه ستجعل مساحتك تبدو وكأنها واحة فاخرة بفضل تصميمها الحر ومظهرها البسيط.
بدون ستارة دش تلفت الانتباه، يمكن أن تبرز أجهزة وتشطيبات حمامك بشكل أكبر. سيكون لرأس الدش الفاخر الخاص بك (فكر في هطول الأمطار أو تلك التي تتميز بأضواء متغيرة الألوان بالإضافة إلى الموسيقى الهادئة) فرصة أكبر للتألق. أما بالنسبة للأرضيات والجدران، فإن الحجر الطبيعي والبلاط عالي الجودة يعدان من الخيارات الشائعة لإنشاء تشطيب فاخر. أصبحت الميزات المتطورة الأخرى، مثل حوض الاستحمام القائم بذاته والدش المزدوج، ممكنة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه التصميمات على تعزيز إمكانية الوصول، الأمر الذي قد يجذب المشترين المستقبليين إذا قررت بيع منزلك. وإذا كان هذا هو منزلك إلى الأبد، فلا داعي للقلق بشأن التعثر عند الخروج من الحمام. يمكن أن يكون هذا أمرًا متحررًا بشكل خاص مع تقدمك في العمر. يمكن أن يكون غياب الرصيف مفيدًا لأطفالك (خاصة إذا كانوا أخرقين) أيضًا. سوف تقدرها حيواناتك الأليفة أيضًا. كما أن التنظيف والصيانة أسهل أيضًا، خاصة إذا كان حمامك جيد التهوية. على الرغم من أنه سيتعين عليك تنظيفها بانتظام للحفاظ على بيئة نقية.
الأشياء التي يجب مراعاتها قبل تركيب غرفة مبللة
لا تعتبر الغرفة الرطبة ترقية فاخرة لمظهرها وحده. لأنه يأتي مع علامة سعر مطابقة. في المتوسط، كن مستعدًا لدفع 13000 دولار إذا كنت ترغب في استبدال ستائر حوض الاستحمام العادية بميزة تشبه المنتجع الصحي. إنه مكلف للغاية لأن حمامك بالكامل، بما في ذلك الجزء السفلي من الأرضيات والجزء الخلفي من جدرانك، يحتاج إلى العزل المائي. من الضروري أيضًا وجود أرضية مائلة قليلًا حول منطقة الدش وصرف أرضي فعال، وإلا ستبدأ المياه بالتجمع حولها.
وبما أن هذه وظيفة متخصصة، فمن الأفضل توظيف محترفين ذوي خبرة. وغالبًا ما يتقاضى المقاولون ذوو الخبرة رسومًا تتناسب مع خبرتهم. لذا، خصص ما لا يقل عن 10 إلى 20% من تقديرات مشروعك لتغطية تكاليف العمالة. على الرغم من التكلفة العالية، لا تتخذ إجراءات لخفض التكاليف هنا إذا كنت لا ترغب في ظهور العفن أو التعامل مع التسريبات. وبطبيعة الحال، سوف ترتفع التكلفة إذا كان لديك حمام أكبر. الأجهزة المخصصة والأرضيات والبلاط الفخم ورؤوس الدش الفاخرة ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة.
وعلى الرغم من أن عدم وجود حواجز سيجعل التنظيف أسهل، إلا أن البقع المارقة سيكون لها فرصة أكبر لتبليل كل شيء حول منطقة الاستحمام الخاصة بك. لذا، فإن خزانة الملابس أو المرحاض الخاص بك، بالإضافة إلى العناصر الموضوعة عليه (مثل المكياج ومجفف الشعر والمناديل الورقية)، لن تكون آمنة. سيؤدي هذا إلى تقييد خيارات التخزين الخاصة بك أيضًا. تعد التهوية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث تعد مراوح الشفط ضرورية في الحمامات الصغيرة لإزالة البخار بعد الاستحمام الساخن. وإلا فإن الغرفة قد تبقى رطبة لفترة أطول بعد كل استحمام. لن تحصل على أي خصوصية أيضًا، حتى لو قمت بتركيب واقيات زجاجية أو نصف جدران.