تخطي ستانلي: العلامة التجارية للأدوات العتيقة التي تبحث عنها في متاجر التوفير

هناك شيء ساحر للغاية في الأدوات العتيقة. إنهم يروون حكايات عن وقت أخذ فيه الحرفيون وقتهم وصنعوا الأشياء يدويًا بكل حب. الأدوات التي استخدموها كانت مصنوعة بدقة، واستغرق الأمر مهارة لاستخدامها بفعالية. تم تزيين بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة، مثل ستانلي، بتصميمات مفصلة. هذا هو السبب في أن أدوات ستانلي العتيقة مطلوبة بشدة من قبل هواة الجمع، ولماذا يمكنهم الحصول على أسعار مذهلة عبر الإنترنت وفي المزادات. ومع ذلك، إذا كنت تحاول اكتشاف أدوات ستانلي القديمة في متاجر التوفير لبدء مجموعتك من الأدوات العتيقة، فقد ترغب في تخطي البحث عن هذه العلامة التجارية والبحث عن أدوات سارجنت بدلاً من ذلك.
في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت شركة سارجنت وشركاه في تصنيع الطائرات اليدوية في منافسة مع شركة ستانلي. في الواقع، بحلول عام 1888، كان لدى سارجنت سبعة أحجام مختلفة من الطائرات الثابتة و19 طائرة من الكتل. استمرت الشركة في صنع الطائرات اليدوية حتى عام 1964، عندما تحول تركيزها إلى أدوات تقنية التجعيد بدلاً من ذلك. ستجد أيضًا أن سارجنت صنع طائرات انتقالية، بما في ذلك طائرات الضبط التلقائي، بين عامي 1912 و1943. وكانت الطائرات مصنوعة بشكل أساسي من الحديد الزهر، وكانت المقابض والمقابض مصنوعة إما من خشب الورد أو الماهوجني في الأيام الأولى قبل التحول إلى الخشب الصلب العادي في وقت لاحق.
تعتبر أدوات سارجنت العتيقة أقل تكلفة بكثير
في حين أن سعر طائرات ستانلي يصل في كثير من الأحيان إلى عدة آلاف من الدولارات، ستجد أن طائرات سارجنت أقل تكلفة بكثير، فضلاً عن كونها قابلة للمقارنة من حيث الجودة. تم تسمية بعض نماذج الطائرات السابقة بـ VBM، والتي تعني “أفضل صنع”. إذا كنت تبحث في الأسواق العتيقة عبر الإنترنت، فإن أسعار طائرات Sargent تتراوح من حوالي 50 دولارًا إلى ما يزيد قليلاً عن 1000 دولار لطائرة نادرة في حالة جيدة. لذلك، ستجد أن أدوات الأعمال الخشبية اليدوية هذه هي أدوات تستحق الشراء دائمًا من متجر التوفير – عليك فقط أن تعرف ما الذي تبحث عنه.
ليس من الصعب تحديد أدوات Sargent لأن اسم العلامة التجارية يجب أن يتم ختمه على الحديد الزهر. ربما تكون محظوظًا وتجد شارة نحاسية. تم صنعها بأعداد محدودة فقط بين عامي 1927 و1939، ولا يوجد الرقم الموجود في الأسفل. على الرغم من أن جمع الأدوات العتيقة للعرض يعد هواية رائعة، فلا تخف من استخدام هذه الأدوات، رغم أنك ستحتاج على الأرجح إلى تنظيفها واستعادتها أولًا. قد تنبهر بجودتها ودقتها. بمجرد أن تضربك حشرة التجميع وترغب في العثور على هذه الأدوات القديمة التي تستحق المال الجيد في أماكن خارج متاجر التوفير، قد ترغب في الاطلاع على مبيعات العقارات وساحات الخردة وحتى مبيعات الفناء لمعرفة ما إذا كان بإمكانك مطاردة طائرة سارجنت التي تحتاج إلى منزل جديد.