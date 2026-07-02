تخطي ستانلي: العلامة التجارية للأدوات العتيقة التي تبحث عنها في متاجر التوفير

هناك شيء ساحر للغاية في الأدوات العتيقة. إنهم يروون حكايات عن وقت أخذ فيه الحرفيون وقتهم وصنعوا الأشياء يدويًا بكل حب. الأدوات التي استخدموها كانت مصنوعة بدقة، واستغرق الأمر مهارة لاستخدامها بفعالية. تم تزيين بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة، مثل ستانلي، بتصميمات مفصلة. هذا هو السبب في أن أدوات ستانلي العتيقة مطلوبة بشدة من قبل هواة الجمع، ولماذا يمكنهم الحصول على أسعار مذهلة عبر الإنترنت وفي المزادات. ومع ذلك، إذا كنت تحاول اكتشاف أدوات ستانلي القديمة في متاجر التوفير لبدء مجموعتك من الأدوات العتيقة، فقد ترغب في تخطي البحث عن هذه العلامة التجارية والبحث عن أدوات سارجنت بدلاً من ذلك.

في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت شركة سارجنت وشركاه في تصنيع الطائرات اليدوية في منافسة مع شركة ستانلي. في الواقع، بحلول عام 1888، كان لدى سارجنت سبعة أحجام مختلفة من الطائرات الثابتة و19 طائرة من الكتل. استمرت الشركة في صنع الطائرات اليدوية حتى عام 1964، عندما تحول تركيزها إلى أدوات تقنية التجعيد بدلاً من ذلك. ستجد أيضًا أن سارجنت صنع طائرات انتقالية، بما في ذلك طائرات الضبط التلقائي، بين عامي 1912 و1943. وكانت الطائرات مصنوعة بشكل أساسي من الحديد الزهر، وكانت المقابض والمقابض مصنوعة إما من خشب الورد أو الماهوجني في الأيام الأولى قبل التحول إلى الخشب الصلب العادي في وقت لاحق.