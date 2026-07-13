تخطي سياج Chainlink: الحل السهل الأرخص والأرخص

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تم تقديم الأسوار المتسلسلة لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر كبديل أقل تكلفة وسهل التركيب للأسوار المصنوعة من الحديد الزهر والأسوار الخشبية. لكن متوسط ​​تكلفة تركيب سياج ربط السلسلة لا يزال يتكلف ما بين 10 إلى 40 دولارًا للقدم الخطية. إذا كنت تتطلع إلى خفض التكاليف بشكل أكبر، ففكر في سياج سلكي. يتمتع هذا الخيار بجميع مزايا السياج المتسلسل ويمكنك تثبيته بسرعة بنفسك. سيُبقي السياج السلكي حيواناتك الأليفة في حديقتك والحيوانات الأليفة في الحي بعيدًا عن حديقتك. إنه حل سهل يمكنك صنعه بنفسك لردع الغزلان عن تدمير حديقتك أيضًا. وأفضل ما في الأمر هو أن السياج السلكي لن يعيق رؤيتك بقدر السياج المتسلسل.

يجب أن تكون قادرًا على العثور على جميع الأدوات والمواد التي تحتاجها لإكمال هذا المشروع في متجر الأجهزة المحلي لديك. بالنسبة للخطوة الأولى، وهي قياس الطول الإجمالي لكل جانب من جوانب السياج، ستحتاج إلى شريط قياس على شكل بكرة. لتحديد أبعاد سياجك، ستحتاج إلى بكرة من الخيط وكيس من أوتاد الخيمة.

ستحتاج أيضًا إلى منشور T واحد لكل 8 أقدام تقريبًا، وسائق T-post، والذي يجب أن يكلف حوالي 50 دولارًا، ومستوى. أخيرًا، احصل على بعض حلقات الخنزير، وكماشة حلقة الخنزير، وكماشة قطع الحرفي، وكماشة الأنف الطويلة للحرفي، ومجموعة من مشابك Yukibefo T-Post. يمكنك صنع بقية سياجك من لفافة من شبكة الأسلاك الفولاذية، والتي تكلف حوالي 170 دولارًا لكل 150 قدمًا. يجب أن تكون الشبكة السلكية أقصر بحوالي قدم واحدة من عمود T الخاص بك. لحمايتك، ارتدِ نظارات السلامة والقفازات الجلدية.