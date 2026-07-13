تخطي سياج Chainlink: الحل السهل الأرخص والأرخص

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تم تقديم الأسوار المتسلسلة لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر كبديل أقل تكلفة وسهل التركيب للأسوار المصنوعة من الحديد الزهر والأسوار الخشبية. لكن متوسط تكلفة تركيب سياج ربط السلسلة لا يزال يتكلف ما بين 10 إلى 40 دولارًا للقدم الخطية. إذا كنت تتطلع إلى خفض التكاليف بشكل أكبر، ففكر في سياج سلكي. يتمتع هذا الخيار بجميع مزايا السياج المتسلسل ويمكنك تثبيته بسرعة بنفسك. سيُبقي السياج السلكي حيواناتك الأليفة في حديقتك والحيوانات الأليفة في الحي بعيدًا عن حديقتك. إنه حل سهل يمكنك صنعه بنفسك لردع الغزلان عن تدمير حديقتك أيضًا. وأفضل ما في الأمر هو أن السياج السلكي لن يعيق رؤيتك بقدر السياج المتسلسل.
يجب أن تكون قادرًا على العثور على جميع الأدوات والمواد التي تحتاجها لإكمال هذا المشروع في متجر الأجهزة المحلي لديك. بالنسبة للخطوة الأولى، وهي قياس الطول الإجمالي لكل جانب من جوانب السياج، ستحتاج إلى شريط قياس على شكل بكرة. لتحديد أبعاد سياجك، ستحتاج إلى بكرة من الخيط وكيس من أوتاد الخيمة.
ستحتاج أيضًا إلى منشور T واحد لكل 8 أقدام تقريبًا، وسائق T-post، والذي يجب أن يكلف حوالي 50 دولارًا، ومستوى. أخيرًا، احصل على بعض حلقات الخنزير، وكماشة حلقة الخنزير، وكماشة قطع الحرفي، وكماشة الأنف الطويلة للحرفي، ومجموعة من مشابك Yukibefo T-Post. يمكنك صنع بقية سياجك من لفافة من شبكة الأسلاك الفولاذية، والتي تكلف حوالي 170 دولارًا لكل 150 قدمًا. يجب أن تكون الشبكة السلكية أقصر بحوالي قدم واحدة من عمود T الخاص بك. لحمايتك، ارتدِ نظارات السلامة والقفازات الجلدية.
كيفية بناء سياج سلكي حول حديقتك
الخطوة الأولى في صنع سياج سلكي هي تحديد زوايا خط السياج. أدخل الأوتاد في الأرض، ثم قم بتوصيل الأوتاد بطول خيط مشدود. استخدم برنامج التشغيل T-post الخاص بك لضرب الأعمدة بقدم واحدة في الأرض عند كل زاوية وكل 8 أقدام تقريبًا على طول خطوط السلسلة. استخدم مستواك للتأكد من أن مشاركاتك ثابتة أو مستقيمة. قم بتشغيل شبكتك السلكية على طول كل جانب من خط السياج، ثم قم بقطع الطول الذي تحتاجه باستخدام قواطع الأسلاك. يحتاج كل منشور إلى ثلاثة مقاطع T-post متباعدة بشكل متساوٍ. يجب أن يكون هناك شماعات على كل منشور، ويجب ربط كل مشبك فوق علاقة. ستحتاج إلى استخدام الكماشة ذات الأنف الإبرة لربط طرفي كل مشبك بالشبكة السلكية.
إذا كانت حديقتك غير مستوية أو حديقتك مائلة، فقد يتجمع السلك في أعلى وأسفل السياج. على الرغم من أن سياجك من المحتمل أن يظل قويًا بدرجة كافية، إلا أن التجميع يبدو قبيحًا. إذا كنت تكره المظهر الجمالي، يمكنك تصحيح هذه المشكلة عن طريق قطع طول الشبكة من المنتصف وتداخل الجانبين المقطوعين. قم بربطها معًا باستخدام حلقات الخنزير والكماشة. هذا مجرد واحد من العديد من تصميمات السياج السلكي الأنيق التي يجب مراعاتها في الفناء الخلفي الخاص بك. يمكنك، على سبيل المثال، بناء سياج من أسلاك الدجاج أو أسلاك الخنزير أو حتى الأسلاك الشائكة. ومع ذلك، هناك عيوب لتركيب سياج سلكي لتوفير المال، تتراوح من الافتقار إلى المتانة إلى الخصوصية المحدودة.
هل تحتاج إلى بوابة في سياج الأسلاك الخاص بك؟ يمكنك صنعها بنفسك
إذا كنت تريد الارتقاء بالسياج السلكي الذي تصنعه بنفسك إلى المستوى التالي، أضف بوابة. تشتمل المواد التي ستحتاج إليها على عمودين مقاس 4 × 4 بوصة، وعدة ألواح فراء مقاس 2 × 2 بوصة، وحزمة من البراغي، وحزمة من دبابيس السياج المجلفن، ومفصلتين، ومزلاج بوابة Ludacoo Hook and Eye. من ناحية الأدوات، ستحتاج إلى حفار آخر، وميزان، ومطرقة، ومثقاب كهربائي، والعديد من المشابك على شكل حرف C، ومنشار دائري.
اختر المكان المناسب لبوابتك، ثم قم بقياس الطول على طول السياج. استخدم قصاصاتك لقطع السلك من السياج. بعد ذلك، باستخدام حفار الحفرة، احفر فتحتين بعمق قدمين لكل منهما – بما في ذلك الأماكن التي قطعت فيها السياج السلكي. بعد ذلك، قم بقص الأعمدة مقاس 4 × 4 بوصات بحيث تكون أطول بمقدار قدمين من ارتفاع السياج، ثم قم بإغراقها في الثقوب. أثناء قيامك بتعبئة الأوساخ مرة أخرى في الثقوب، استخدم مستواك للتأكد من استقامة الأعمدة. والخطوة التالية هي قطع شرائح فراء الخاص بك إلى خمس قطع. تحتاج إلى قطعتين رأسيتين تتناسبان مع ارتفاع السور، متصلتين بثلاث قطع أفقية تتناسب مع عرض البوابة.
ثبت القطع في مكانها على طاولة العمل باستخدام المشابك على شكل حرف C ثم قم بربطها أو تثبيتها معًا. ثم قم بربط مفصلاتك في الإطار وفي أحد الأعمدة مقاس 4 بوصات × 4 بوصات. قد تحتاج إلى حفر ثقوب تجريبية حتى لا ينقسم الخشب. ثم يمكنك تثبيت مزلاج بوابة العين. الخطوة الأخيرة هي ربط جانبي السياج بالأعمدة ذات مقاس 4 × 4 بوصات باستخدام دبابيس السياج، والتي يمكنك دقها بمطرقة.