تخطي صب الخرسانة الجديدة — هناك طريقة أسهل يمكنك تنفيذها بنفسك لتوسيع ممر منزلك

هل يبدو الجزء العشبي المجاور لممرك الضيق حزينًا ومهترئًا بسبب الأضرار الناجمة عن حركة السير أو حركة المركبات؟ في الحالات التي تكون فيها الممرات بعرض سيارتين (أو سيارة واحدة) تمامًا مع عدم وجود مساحة للمناورة، لا يكاد يكون هناك أي مساحة متبقية للخطوة – حتى أن تحويل السيارة أو التراجع عنها قد يكون أمرًا صعبًا. في نهاية المطاف، تبدأ حديقتك في المعاناة من الأخاديد القبيحة أو العشب الميت أو الزهور المسحوقة، وهو أمر مزعج وضربة كبيرة لجاذبيتك. لحسن الحظ، هناك حل سهل نسبيا. يمكنك توسيع الممر الخاص بك عن طريق إعادة استخدام أرضيات قديمة قد تكون لديك في المخزن. إذا كنت تفتقر إلى الإمدادات، فقم بزيارة متاجر تحسين المنازل المحلية أو احصل على بعضها بأسعار توفيرية عن طريق البحث في متاجر السلع المستعملة أو التسوق لشراء المواد المستصلحة على Facebook Marketplace.

ولكن أليست هذه مهمة معقدة للقيام بها بنفسك؟ ليس إذا اتبعت دليلًا سهلاً وصديقًا للمبتدئين. كل ما تحتاجه هو حفر القسم الذي تنوي تمهيده لإزالة الأوساخ، وإضافة بعض الطبقة الأساسية للطريق، وصب طبقة رملية، وضغطها كلها، ووضع أرضياتك. على عكس صب الخرسانة الجديدة، يعد تركيب الرصف مشروعًا متسامحًا إلى حد ما، وفي كثير من الحالات، يكون أقل تكلفة بكثير. ولكن، قبل أن تمسك بالمجرفة، تأكد من مراجعة لوائح مدينتك أو قواعد HOAs. هل هناك أي قيود، أو هل تحتاج إلى تصريح لتمديد الممرات؟ إن الفحص الشامل أو التشاور مع السلطات اللازمة يمكن أن يوفر عليك عقوبات باهظة الثمن، أو ما هو أسوأ من ذلك، عمليات الهدم في وقت لاحق.