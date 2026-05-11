تخطي صب الخرسانة الجديدة — هناك طريقة أسهل يمكنك تنفيذها بنفسك لتوسيع ممر منزلك

هل يبدو الجزء العشبي المجاور لممرك الضيق حزينًا ومهترئًا بسبب الأضرار الناجمة عن حركة السير أو حركة المركبات؟ في الحالات التي تكون فيها الممرات بعرض سيارتين (أو سيارة واحدة) تمامًا مع عدم وجود مساحة للمناورة، لا يكاد يكون هناك أي مساحة متبقية للخطوة – حتى أن تحويل السيارة أو التراجع عنها قد يكون أمرًا صعبًا. في نهاية المطاف، تبدأ حديقتك في المعاناة من الأخاديد القبيحة أو العشب الميت أو الزهور المسحوقة، وهو أمر مزعج وضربة كبيرة لجاذبيتك. لحسن الحظ، هناك حل سهل نسبيا. يمكنك توسيع الممر الخاص بك عن طريق إعادة استخدام أرضيات قديمة قد تكون لديك في المخزن. إذا كنت تفتقر إلى الإمدادات، فقم بزيارة متاجر تحسين المنازل المحلية أو احصل على بعضها بأسعار توفيرية عن طريق البحث في متاجر السلع المستعملة أو التسوق لشراء المواد المستصلحة على Facebook Marketplace.
ولكن أليست هذه مهمة معقدة للقيام بها بنفسك؟ ليس إذا اتبعت دليلًا سهلاً وصديقًا للمبتدئين. كل ما تحتاجه هو حفر القسم الذي تنوي تمهيده لإزالة الأوساخ، وإضافة بعض الطبقة الأساسية للطريق، وصب طبقة رملية، وضغطها كلها، ووضع أرضياتك. على عكس صب الخرسانة الجديدة، يعد تركيب الرصف مشروعًا متسامحًا إلى حد ما، وفي كثير من الحالات، يكون أقل تكلفة بكثير. ولكن، قبل أن تمسك بالمجرفة، تأكد من مراجعة لوائح مدينتك أو قواعد HOAs. هل هناك أي قيود، أو هل تحتاج إلى تصريح لتمديد الممرات؟ إن الفحص الشامل أو التشاور مع السلطات اللازمة يمكن أن يوفر عليك عقوبات باهظة الثمن، أو ما هو أسوأ من ذلك، عمليات الهدم في وقت لاحق.
توسيع الممر الخاص بك باستخدام الرصف: اجمع الإمدادات الخاصة بك وقم بإعداد القاعدة
لبدء مشروع توسيع الممر الخاص بك، اجمع أرضياتك. ستحتاج أيضًا إلى قاعدة طريق ورمل ورمل بوليمري لإغلاق مفاصلك. بالنسبة للأدوات، ستحتاج إلى عربة يد، ومدك، ومستوى، ومطرقة مطاطية، ومنشار بلاط، ومكنسة، ولوحة ذراع التسوية، ومشعل النار، ومجرفة. ستحتاج أيضًا إلى زوج جيد من قفازات العمل لحماية يديك.
للبدء، قم أولاً بوضع علامة على الشريط الذي تريد توسيعه. إحدى الطرق الملائمة للقيام بذلك هي تحديد عرض امتداد الممر الخاص بك عن طريق حساب عدد الرصف الكامل الذي سيتناسب مع تلك المساحة. سيوفر عليك العمل بهذه القياسات عناء الاضطرار إلى قطع قطع مخصصة. بعد ذلك، قم بتجريف بضع بوصات من الأوساخ لتوفير مساحة لقاعدة الطريق والرمل والرصف بهدف جعل الرصف على نفس مستوى الممر الخاص بك. حوالي 8 ½ إلى 9 بوصات ستفي بالغرض. وهذا يعطي 6 بوصات موصى بها لقاعدة الطريق للممر السكني، و1 بوصة لطبقة الرمل، وحوالي 2 ½ إلى 3 ½ بوصة للرصف نفسه.
بمجرد اختفاء العشب والأوساخ، اسكب قاعدة الطريق لتوفير دعم قوي للرصف. بعد ذلك يتم ضغطها بالمكبس من طرف إلى آخر. سيمنع هذا أرضياتك من التحول أو الغرق بمرور الوقت. بعد ذلك، قم بإضافة رمل الفراش وتسويته لجعله مستويًا وتنعيمه. أنت تهدف إلى الحصول على سطح مستوٍ ومستوٍ. الآن ننتقل إلى الجزء الممتع من وضع الرصف.
وضع الرصف واللمسات النهائية على امتداد الممر الخاص بك
من المحتمل أنك تعرف بالفعل النمط الذي تريد أن تعرضه أرضيتك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاكتشف ذلك قبل البدء في هذه الخطوة. مستعد؟ ابدأ الآن في وضع الرصف باتباع النمط الذي اخترته، بدءًا من إحدى الزوايا. استخدم مطرقة مطاطية لتثبيتها في مكانها أثناء التنقل. يمكنك أيضًا استخدام المستوى أثناء عملك للحفاظ على رصفك متسقًا مع الممر. إذا لاحظت وجود بقع غير مستوية، فلا تخف من رفع بعض الرصف وإعادة هذا القسم.
بمجرد وضع جميع الرصف في مكانه، قم بصب الرمل البوليمري في الأعلى، ثم قم بتوزيعه لتغطية الجزء بأكمله من الرصف. تأكد من جفاف الرصف قبل تنفيذ هذه الخطوة لمنع البوليمرات الموجودة في الرمل البوليمري من التنشيط بشكل غير متساوٍ وخلق فوضى ضبابية. الآن قم بمسح الرمال عبر الرصف لإقناعها في المفاصل. أخيرًا، قم برش الماء في الأعلى باستخدام إعدادات الدش الخاصة بخرطوم حديقتك. عندما تتلامس هذه الرمال مع الماء، فإنها ستتماسك وتلتصق بالأرضيات، وتثبتها في مكانها. هذا كل شيء – تم الانتهاء من تمديد الممر الخاص بك.