تخطي طية العقدة: هناك طريقة لطيفة لتعليق المناشف

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عندما يتعلق الأمر بمنشفة المطبخ، هناك معسكران: أولئك الذين يعلقون مناشفهم على باب الثلاجة من أجل الراحة، وأولئك الذين يشعرون أن ديكورهم الموسمي لا يكتمل حتى يتم تصميم أجمل مناشفهم على مقبض باب الفرن. مهما كان الجانب الذي تؤيده، هناك شيء واحد يمكننا أن نتفق عليه جميعًا: يمكن أن تبدو مناشف الشاي فوضوية بسرعة. في حين أن طية العقدة الأنيقة (وهي أيضًا جميلة لتأثير يشبه المنتجع الصحي مع مناشف الحمام) تبدو كحل جيد، فقد لا يكون لديك الوقت الكافي لإضفاء لمسة جمالية على المظهر في العقدة المثالية أو قد ترغب في إظهار المزيد من نمط المنشفة. يبدو مألوفا؟ لا ترمي المنشفة بعد (يقصد التورية). بدلًا من ذلك، خذ تلميحًا من أحد مستخدمي YouTube الذكي وقم بخياطة ربطة عنق على منشفتك للحصول على طريقة ذكية للحفاظ على مناشف المطبخ نظيفة وجاهزة.

في مقطع الفيديو الخاص بها، تقوم Notches Sewing بقطع مستطيل مائل من قطن اللحف، ثم تخيطه معًا، ثم تقلبه لإنشاء ربطة العنق. تستخدم غرزة التجميع لإضفاء مظهر مكشكش، ثم تقوم بخياطة ربطة العنق على طول الجزء العلوي لإكمال المشروع. إنه مشروع ممتع من المحتمل أن يكمله عمال الخياطة المتقدمون في فترة ما بعد الظهر ويمكن لأولئك الذين لديهم مهارات الخياطة أن يعملوا عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع.