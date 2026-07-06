تخطي طية العقدة: هناك طريقة لطيفة لتعليق المناشف

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عندما يتعلق الأمر بمنشفة المطبخ، هناك معسكران: أولئك الذين يعلقون مناشفهم على باب الثلاجة من أجل الراحة، وأولئك الذين يشعرون أن ديكورهم الموسمي لا يكتمل حتى يتم تصميم أجمل مناشفهم على مقبض باب الفرن. مهما كان الجانب الذي تؤيده، هناك شيء واحد يمكننا أن نتفق عليه جميعًا: يمكن أن تبدو مناشف الشاي فوضوية بسرعة. في حين أن طية العقدة الأنيقة (وهي أيضًا جميلة لتأثير يشبه المنتجع الصحي مع مناشف الحمام) تبدو كحل جيد، فقد لا يكون لديك الوقت الكافي لإضفاء لمسة جمالية على المظهر في العقدة المثالية أو قد ترغب في إظهار المزيد من نمط المنشفة. يبدو مألوفا؟ لا ترمي المنشفة بعد (يقصد التورية). بدلًا من ذلك، خذ تلميحًا من أحد مستخدمي YouTube الذكي وقم بخياطة ربطة عنق على منشفتك للحصول على طريقة ذكية للحفاظ على مناشف المطبخ نظيفة وجاهزة.
في مقطع الفيديو الخاص بها، تقوم Notches Sewing بقطع مستطيل مائل من قطن اللحف، ثم تخيطه معًا، ثم تقلبه لإنشاء ربطة العنق. تستخدم غرزة التجميع لإضفاء مظهر مكشكش، ثم تقوم بخياطة ربطة العنق على طول الجزء العلوي لإكمال المشروع. إنه مشروع ممتع من المحتمل أن يكمله عمال الخياطة المتقدمون في فترة ما بعد الظهر ويمكن لأولئك الذين لديهم مهارات الخياطة أن يعملوا عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قم بالأعمال التحضيرية أولاً
هناك بعض الأشياء التي سيرغب عمال الخياطة المبتدئون والمتقدمون في معالجتها قبل خياطة هذه الطريقة اللطيفة لتعليق المناشف. أولاً، اختيار القماش المناسب. تستخدم Sewing Notches قطن اللحف، وهو خيار رائع لصنع ربطة العنق، لأنه مرن وقوي. يعد مزيج الكتان والقطن خيارًا جيدًا آخر يتناسب جيدًا مع مناشف المطبخ اليومية. للحصول على مناشف خفيفة الوزن أو مناشف زخرفية، قد يكون القطن العشبي مناسبًا بشكل أفضل. ليس لديها نفس المتانة، ولكن يمكن أن تضيف لمسة مصقولة.
بعد ذلك، قم بغسل القماش ومنشفة الشاي مسبقًا. نعم، إنها خطوة إضافية، ونعم، إنها تزيد من وقت المشروع، لكن الأمر يستحق التأكد من أن القماش الخاص بك لن ينكمش بشكل غير متوقع في المرة الأولى التي تغسله فيها. إذا كنت تقوم بالغسيل مسبقًا في الغسالة، فاستخدم الإعداد الأكثر دقة المتاح وحوالي ربع كمية المنظفات التي تستخدمها عادةً. لغسله يدويًا، انقع القماش بالكامل في الماء لمدة ساعة تقريبًا، ثم اعصره واتركه ليجف.
بمجرد أن يجف القماش، قم بقطع القطع الخاصة بك. بالنسبة لهذا المشروع، توصي شركة Notches Sewing بقطع الحبوب الطولية. هناك بعض الحيل المختلفة للعثور على ذلك، ولكن المفضل لدينا حتى الآن هو استخدام الحافة (الشريط الأبيض من القماش على طول الجانب) كمقياس. بعد كي القماش ووضعه بشكل مسطح بحيث يكون الجانب الجميل لأسفل، قم بتدويره بحيث تكون الحافة أقرب إليك. بهذه الطريقة، عندما تقوم بطي الحافة السفلية من القماش لأعلى لقطع قطعة النموذج المستطيلة المائلة، ستكون بالفعل على التحبب المناسب.
كيفية إضافة العلاقات إلى مناشف المطبخ الخاص بك
تعتبر خياطة ربطة العنق في حد ذاتها أمرًا بسيطًا إلى حد ما: قم ببساطة بخياطة التماس بمقدار ¼ بوصة على طول الحواف المقطوعة، مع ترك فجوة من بوصة إلى بوصتين حتى تتمكن من قلب ربطة العنق على الجانب الأيمن للخارج. إذا لم يكن على جهازك خط التماس الذي يبلغ ¼ بوصة على لوحة الإبرة، قم بقياس ¼ بوصة من الإبرة وأضف قطعة من الشريط اللاصق (مثل شريط الرسام أو شريط الواشي) موازيًا لها لتوجيهك أثناء الخياطة. إذا كنت تقوم بالخياطة يدويًا، استخدم مسطرة خياطة واضحة، مثل مسطرة خياطة اللحف Secai، لتحديد خط التماس قبل الخياطة. بعد أن تقوم بالعكس، أضف غرزة حافة بمقدار ¹⁄₁₆ بوصة على طول القطعة بأكملها وحدد نقطة المنتصف في كل من ربطة العنق والمنشفة. أضف غرزة تجميع في منتصف المنشفة واسحبها معًا حتى تصبح ربطة العنق بنفس عرض المنشفة. قم بخياطتها معًا على طول المنتصف، ثم قم بإزالة غرز التجميع، وفويلا! ما عليك سوى ربطه حول مقبض الفرن لإبقاء مناشف المطبخ بعيدة عن الأرض.
إذا كنت قد انخرطت في المطبخ من قبل، بوصفة جديدة أو مشروع علمي للطفل، فأنت تعرف مدى سرعة اتساخ مناشف الشاي. مثل معظم المناشف الأخرى، يمكن وضع مناشف المطبخ الأساسية في الغسالة وهي ساخنة، لكن قماش ربطة العنق قد لا يكون صديقًا للماء الساخن. إذا كنت بحاجة إلى تنظيف مناشف الشاي بعمق، فكر في غسل جزء المنشفة في الماء الساخن يدويًا، وربطة العنق في ماء بارد لحماية الشكل.