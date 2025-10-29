إلى متى، سويسرا.

هذه هي في الأساس الرسالة التي سلمتها هولي رو، مراسلة ESPN، إلى صديقها الذي كان لاعب كمال أجسام في ذلك الوقت، بعد أن تغنى الخاطب بجوائز مدرب كرة السلة الأسطوري للسيدات بات ساميت، الذي درب تينيسي إلى ثماني بطولات على مدار 38 عامًا وسجل 1098-208 رقمًا قياسيًا.

“كان لدي صديق مثير حقًا، وكان السيد سويسرا، لاعب كمال أجسام،” يتذكر هاو خلال ظهوره الأخير في نادي ليتل روك تاتشداون، كما غطته إعلان فظيع.

“لقد تواعدنا لمدة أربع سنوات. وعندما قلت التدخين ساخنًا، وكان سبب انفصالنا هو أننا كنا في ESPYs وكان بات ساميت قد حصل للتو على هذه الجائزة، جائزة آرثر آش للشجاعة، لأنها تم تشخيصها للتو بأنها مصابة بمرض الزهايمر في بداية مبكرة. وأنا من بين الجمهور، وأنا أصرخ في ESPYs، ويسألني، “ما خطبك؟ إنها مجرد مدربة.” وهكذا انفصلنا. أريدك فقط أن تفهم أنني تخليت عن السيد سويسرا بسبب بات ساميت، هذه قصة حقيقية.

أقيم حفل ESPYs المعني في عام 2012، وهو نفس العام الذي تقاعد فيه ساميت من التدريب بعد تشخيص إصابته بمرض الزهايمر في وقت مبكر في العام السابق.

توفي ساميت في يونيو 2016 عن عمر يناهز 64 عامًا.

خلال مسيرتها التي استمرت 38 عامًا في ولاية تينيسي، سجلت ساميت نسبة فوز بلغت 0.841 مع فريق Lady Volunteers، ووصلت أيضًا إلى النهائي الرابع في بطولة NCAA 18 مرة.

حصلت على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012.

مع انتشار لقطات من الكشف عن رو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، علق بعض المعجبين على قرارها بتوديع لاعب كمال الأجسام.

“لقد تهربت من رصاصة. جيد لك يا أختي!” صاح مستخدم X واحد.

“من المنطقي بالنسبة لي” ، نشر آخر.

خلفت هولي وارليك ساميت في ولاية تينيسي وعملت كمدربة رئيسية لفريق Lady Volunteers من 2012 إلى 2019. تولت كيلي هاربر مهامها في عام 2019، تليها كيم كالدويل في عام 2024.

كالدويل حاليًا في موسمها الثاني.