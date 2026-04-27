تخلص من أداة تغذية الطيور التقليدية واستبدلها ببديل ألدي الغريب

عندما تفكر في الطرق العديدة لجذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى حديقتك، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك على الأرجح هو إضافة وحدة تغذية الطيور أو بيت الطيور إلى مساحتك الخارجية. تعتبر بيوت الطيور التقليدية والمغذيات بمثابة مشاريع DIY سهلة وممتعة، ولكن رؤية مجموعة من بيوت الطيور الكلاسيكية في جميع أنحاء حديقتك قد يكون أمرًا لطيفًا بعض الشيء. بدلاً من تزيين حديقتك بصفوف وصفوف من بيوت الطيور الأساسية ومغذيات الطيور التقليدية ذات الشكل الأنبوبي، يمكنك إضافة القليل من الشخصية والتنوع من خلال استبدالها بهذه البدائل الغريبة من Aldi. مثل معظم اكتشافات Aldi، فإن مغذيات الطيور الفريدة هذه موجودة فقط على رفوف المتجر لفترة محدودة، وبمجرد اختفائها، فإنها تختفي.

على عكس النموذج السابق الذي كان واحدًا من اكتشافات Aldi الرائعة للسلسلة في عام 2025، يبدو أن مغذيات الطيور الأحدث يمكن أن تجذب المزيد من الاقتران بين الطيور بدلاً من النشرة المنفردة. يحمل الطرازان الجديد والقديم اسم العلامة التجارية Belavi الذي يرتبط غالبًا بالديكور الخارجي. تتميز أسلاف 2025 بمغذيات على شكل كرسي آديرونداك مصغر وأرجوحة وطاولة نزهة. يتضمن اختيار هذا العام طاولة النزهة ولكنه يضيف تصميمين جديدين وغريبين إلى المجموعة: مقعد حديقة صغير الحجم وكرسي هزاز صغير ذو مظهر مريح. قد تكون الإضافات الجديدة إلى مجموعة تغذية الطيور Belavi مختلفة في التصميم، لكنها تحافظ على نفس نقطة السعر مثل الإضافات الأخرى في عائلة التغذية، حيث تباع مقابل 9.99 دولارًا لكل منها.