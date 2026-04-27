تخلص من أداة تغذية الطيور التقليدية واستبدلها ببديل ألدي الغريب

عندما تفكر في الطرق العديدة لجذب مجموعة متنوعة من الطيور إلى حديقتك، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك على الأرجح هو إضافة وحدة تغذية الطيور أو بيت الطيور إلى مساحتك الخارجية. تعتبر بيوت الطيور التقليدية والمغذيات بمثابة مشاريع DIY سهلة وممتعة، ولكن رؤية مجموعة من بيوت الطيور الكلاسيكية في جميع أنحاء حديقتك قد يكون أمرًا لطيفًا بعض الشيء. بدلاً من تزيين حديقتك بصفوف وصفوف من بيوت الطيور الأساسية ومغذيات الطيور التقليدية ذات الشكل الأنبوبي، يمكنك إضافة القليل من الشخصية والتنوع من خلال استبدالها بهذه البدائل الغريبة من Aldi. مثل معظم اكتشافات Aldi، فإن مغذيات الطيور الفريدة هذه موجودة فقط على رفوف المتجر لفترة محدودة، وبمجرد اختفائها، فإنها تختفي.
على عكس النموذج السابق الذي كان واحدًا من اكتشافات Aldi الرائعة للسلسلة في عام 2025، يبدو أن مغذيات الطيور الأحدث يمكن أن تجذب المزيد من الاقتران بين الطيور بدلاً من النشرة المنفردة. يحمل الطرازان الجديد والقديم اسم العلامة التجارية Belavi الذي يرتبط غالبًا بالديكور الخارجي. تتميز أسلاف 2025 بمغذيات على شكل كرسي آديرونداك مصغر وأرجوحة وطاولة نزهة. يتضمن اختيار هذا العام طاولة النزهة ولكنه يضيف تصميمين جديدين وغريبين إلى المجموعة: مقعد حديقة صغير الحجم وكرسي هزاز صغير ذو مظهر مريح. قد تكون الإضافات الجديدة إلى مجموعة تغذية الطيور Belavi مختلفة في التصميم، لكنها تحافظ على نفس نقطة السعر مثل الإضافات الأخرى في عائلة التغذية، حيث تباع مقابل 9.99 دولارًا لكل منها.
لماذا تستحق مغذيات الطيور الغريبة من Aldi الشراء؟
بصرف النظر عن جعل مستخدمي TikTok يصرخون بسعادة بسبب التصميمات الغريبة، فإن مغذيات الطيور الفريدة والملونة من Aldi تجتذب في الواقع المزيد من الأصدقاء الطائرين إلى الساحات. سواء كان ذلك بسبب التصميمات اللطيفة أو محتوى المغذيات لم يتم تحديده بعد. يمكن لأصحاب المنازل الذين يراقبون الطيور أيضًا الاستمتاع برؤية مخلوقات ريشية تجلس على نسخ مصغرة من قطع الأثاث التي يستخدمونها كل يوم. بالإضافة إلى تصميماتها المحببة، فإن مغذيات الطيور Belavi سهلة التركيب. يوجد بالفعل خيوط وحلقة معدنية صغيرة متصلة بوحدات التغذية، مما يسهل تعليقها على فرع شجرة أو حبل الغسيل. الأثاث بحجم الطيور كبير جدًا أيضًا، وهو مثالي للترفيه واستضافة العديد من الطيور في وقت واحد. تبلغ أبعاد وحدة تغذية الطيور Belavi Rocking Chair حوالي 7 بوصات × 8 بوصات × 20.5 بوصة، في حين أن وحدة تغذية الطيور Belavi Bench أكبر قليلاً حيث تبلغ 15 بوصة × 8 بوصات × 10 بوصات.
يعد إعادة ملء وحدات التغذية أمرًا سهلاً أيضًا. ما عليك سوى أخذ الشحم أو البذور ووضعها فوق شبكة الصرف الفولاذية. تسمح الشبكة لطعام الطيور بالبقاء طازجًا مع عدم السماح لأي شيء بالسقوط أو التعلق. في حين أنها تهدف إلى جذب الطيور إلى حديقتك، فقد تم استخدام مغذيات الطيور Belavi من قبل العديد من أصحاب المنازل لجذب المخلوقات الأخرى بنجاح مثل السناجب والسنجاب. تخلق التصميمات اللطيفة لوحدات التغذية صورًا خلابة وشبه كوميدية لأصحاب المنازل، الذين يمكنهم النظر إلى ساحتهم ومشاهدة نزهة السنجاب أو الطيور أمام أعينهم مباشرةً.