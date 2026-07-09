تخلص من أسطح العمل المزدحمة: ملحق Keurig من أمازون يتضاعف كمخزن للأكواب

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آلة صنع القهوة ضرورية، لكن هل يجب أن تحول طاولات مطبخنا إلى فوضى غير مرتبة؟ الآلة في حد ذاتها ليست هي المشكلة، بل هي كل شيء آخر: الأكواب، والشراب، والسكر، وخاصة القرون. لأنه حتى لو كان النمط واللون من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار Keurig لمطبخك، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله بشأن مدى عدم جاذبية أكواب K-Cups مع البلاستيك الأبيض الذي لا يزال بعيدًا عن الأناقة والأناقة. لذا، إذا كنت تريد أن تقول وداعًا لأسطح المطبخ المزدحمة، بدلاً من السماح لركن القهوة الخاص بك بزيادة المشكلة، فكر في كيف يمكن للملحقات الذكية أن تساعدك في تخزين K-Cups وإضفاء النظام على الجنون.

خذ على سبيل المثال حامل درج القهوة Sicheer من أمازون. مقابل 29.99 دولارًا، يمكنها استيعاب 42 كبسولة. إنه يخفي أكواب K-Cups في ثلاثة أدراج مغلقة ويحتوي على مساحة في الأعلى لتخزين الأكواب. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز على الجانب بتصميم على شكل لوح تعليق يأتي مع خطافات، حيث يمكنك تعليق كوبين إضافيين من مقابضهما. إنه أسود غير لامع مع جمالية أنيقة تتناسب مع المطابخ ذات الطراز الصناعي والديكورات الداخلية الحديثة. إنها تتوافق جيدًا مع آلات Keurig الأساسية، ذات اللون الأسود والكروم، وهناك العديد من الطرق لتصميمها باستخدام الأكواب وأجهزة القهوة المختلفة.

يبلغ عمق الطراز الأساسي حوالي 15 بوصة وعرضه أقل من 5 بوصات، لذا فهو مثالي حتى لطاولة المطبخ الصغيرة. يبلغ طولها حوالي 7.5 بوصة، وهي أقصر قليلاً من ماكينة صنع القهوة Keurig. وإذا كنت من محبي شرب القهوة، فهناك أيضًا نموذج كبير جدًا يحتوي على أربعة أدراج ويمكنه استيعاب 56 كوبًا من القهوة.