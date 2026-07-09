تخلص من أسطح العمل المزدحمة: ملحق Keurig من أمازون يتضاعف كمخزن للأكواب

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آلة صنع القهوة ضرورية، لكن هل يجب أن تحول طاولات مطبخنا إلى فوضى غير مرتبة؟ الآلة في حد ذاتها ليست هي المشكلة، بل هي كل شيء آخر: الأكواب، والشراب، والسكر، وخاصة القرون. لأنه حتى لو كان النمط واللون من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار Keurig لمطبخك، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله بشأن مدى عدم جاذبية أكواب K-Cups مع البلاستيك الأبيض الذي لا يزال بعيدًا عن الأناقة والأناقة. لذا، إذا كنت تريد أن تقول وداعًا لأسطح المطبخ المزدحمة، بدلاً من السماح لركن القهوة الخاص بك بزيادة المشكلة، فكر في كيف يمكن للملحقات الذكية أن تساعدك في تخزين K-Cups وإضفاء النظام على الجنون.
خذ على سبيل المثال حامل درج القهوة Sicheer من أمازون. مقابل 29.99 دولارًا، يمكنها استيعاب 42 كبسولة. إنه يخفي أكواب K-Cups في ثلاثة أدراج مغلقة ويحتوي على مساحة في الأعلى لتخزين الأكواب. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز على الجانب بتصميم على شكل لوح تعليق يأتي مع خطافات، حيث يمكنك تعليق كوبين إضافيين من مقابضهما. إنه أسود غير لامع مع جمالية أنيقة تتناسب مع المطابخ ذات الطراز الصناعي والديكورات الداخلية الحديثة. إنها تتوافق جيدًا مع آلات Keurig الأساسية، ذات اللون الأسود والكروم، وهناك العديد من الطرق لتصميمها باستخدام الأكواب وأجهزة القهوة المختلفة.
يبلغ عمق الطراز الأساسي حوالي 15 بوصة وعرضه أقل من 5 بوصات، لذا فهو مثالي حتى لطاولة المطبخ الصغيرة. يبلغ طولها حوالي 7.5 بوصة، وهي أقصر قليلاً من ماكينة صنع القهوة Keurig. وإذا كنت من محبي شرب القهوة، فهناك أيضًا نموذج كبير جدًا يحتوي على أربعة أدراج ويمكنه استيعاب 56 كوبًا من القهوة.
كيفية تصميم منظم كأس K-Cup في مطبخ أنيق
تم تصميم المنظم بحيث يمكنك تخزين ثلاثة أكواب فوقه وكوبين معلقين من الجانبين باستخدام الخطافات على شكل لوح التعليق. وبطبيعة الحال، يمكنك استخدام هذا التصميم وتكييفه مع احتياجاتك. على سبيل المثال، إذا كنت تحب القهوة المثلجة، ضع أكوابًا شفافة بدلاً من الأكواب في القسم العلوي.
ولكن نظرًا لأن المنظم أنيق للغاية وأنيق، مع تفاصيل سوداء غير لامعة ومعدنية، يمكنك المضي قدمًا في التصميم. مع عدد قليل من القطع المميزة، يمكنك تحويل مجموعة المنظم وآلة Keurig إلى شيء يتناسب مع اتجاه سطح المطبخ الصناعي الأنيق ويزيد من المساحة الخاصة بك. على سبيل المثال، احصل على طقمين من فناجين القهوة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من Hapivida وضعهما فوق المنظم. بجانب المنظم، ضع صينية التقديم الأنيقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من كيه تي هوم لحمل زجاجات الشراب أو المصاصات المعدنية أو الملاعق.
وإذا لم يعجبك مظهر الأكواب المعلقة على جانب المنظم، فيمكن استخدام الخطافات لأشياء أخرى. على سبيل المثال، فكر في تعليق ملاعق قياس معدنية، وهي مفيدة لأي شخص يحب صنع الكوكتيلات القائمة على القهوة أو المشروبات المثلجة الفاخرة. حتى إذا كنت تحب القهوة العادية، فقد تكون هذه مفيدة لقياس السكر أو الشراب أو الكريمة إذا كنت تتبع وحدات الماكرو الخاصة بك، أو لديك قيود غذائية أخرى، أو كنت مجرد محب للتفاصيل.