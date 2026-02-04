تخلص من الإلكترونيات القديمة من خلال برنامج استبدال الأجهزة غير المعروف من كوستكو

إذا كان لديك عضوية كوستكو، فمن المحتمل أنك على دراية بفوائد الشراء بالجملة. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عضوية Costco الخاصة بك من خلال خدمات تحسين المنزل وتوفير الغاز واختيار ديكور المنزل وغير ذلك الكثير. ولكن هناك برنامج كوستكو أقل شهرة متاح للأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء. إذا كانت لديك أجهزة إلكترونية قديمة مبعثرة في منزلك، فيمكنك الحصول على مساحة معيشة أكثر تنظيمًا وكسب بعض المال من خلال برنامج التبادل التجاري الخاص بـ Costco – ولن تضطر حتى إلى الدخول إلى المتجر.
في عام 2019، دخلت كوستكو في شراكة مع Phobio لتقديم برنامج تداول عبر الإنترنت للإلكترونيات القديمة. يساعد هذا البرنامج العملاء على إعادة تدوير هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة بطريقة صديقة للبيئة وآمنة للخصوصية. وفي المقابل، ستحصل على بطاقة متجر كوستكو التي يمكنك استخدامها عبر الإنترنت أو في المتجر. والأفضل من ذلك: ليس من الضروري أن يكون لديك عضوية Costco للاستفادة من برنامج Phobio Trade-in أو إنفاق بطاقة Shop Card، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الشهيرة المختبئة وراء اسم Kirkland.
أرسل الأجهزة الإلكترونية واحصل على بطاقة تسوق مع برنامج استبدال كوستكو
للبدء، قم بزيارة صفحة التبادل على موقع كوستكو الإلكتروني وحدد نوع الجهاز والطراز الذي تريد إعادة تدويره. تشمل الأجهزة المؤهلة نماذج مختارة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ومشغلات الوسائط Apple TV. من هناك، ستحتاج إلى الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية حول ما إذا كان العنصر قد تم سداد ثمنه، ويعمل بشكل صحيح، وفي حالة جيدة. سيقدم Phobio بعد ذلك عرض أسعار فوريًا لقيمة المقايضة المقدرة. يبلغ الحد الأقصى لبطاقة Costco Shop Card 2550 دولارًا، اعتمادًا على قيمة أجهزتك الإلكترونية وحالتها. هناك متطلب أساسي واحد لهذا البرنامج — وهو أنه يجب تشغيل الجهاز ليكون مؤهلاً للاستبدال. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك أخذه إلى مركز إعادة تدوير الإلكترونيات بدلاً من ذلك. إذا كان الجهاز تالفًا، فقد تقبله كوستكو، لكن قيمة الاستبدال ستكون أقل.
إذا بدا عرض الأسعار عادلاً وقررت المضي قدمًا، فيمكنك إما طباعة ملصق شحن أو سترسل لك Costco مستلزمات وتعليمات الشحن المدفوعة مسبقًا. وستحصل أيضًا على تعليمات حول كيفية مسح البيانات الموجودة على جهازك قبل شحنه. بمجرد إرسال جهازك القديم إلى البريد، سيذهب إلى منشأة Phobio، حيث سيقوم المتخصصون بفحصه ومسح بياناته بالكامل وإعداد دفعة الاستبدال. في غضون خمسة أيام بعد الفحص في Phobio، ستتلقى بطاقة متجر Costco الرقمية. إذا كنت تفضل البطاقة الفعلية، فيمكنك اختيار خيار إرسالها بالبريد بدلاً من ذلك. من هناك، يمكنك التسوق في المتجر أو عبر الإنترنت للحصول على منظمات رائعة، وديكورات، وأدوات طهي، وغيرها من العناصر المنزلية المفضلة لدى المعجبين والتي قد ترغب في الحصول عليها قبل اختفائها.
هل برنامج تجارة الإلكترونيات الخاص بـ Costco هو الخيار الأفضل؟
وبطبيعة الحال، كوستكو ليست الشركة الوحيدة التي تقدم برامج التجارة في الأجهزة الإلكترونية القديمة. توفر Apple وAmazon وBest Buy والعديد من المتاجر الأخرى التي تركز على التكنولوجيا أيضًا خيارات التبادل وإعادة الشراء. ومع ذلك، يمكنك استخدام بطاقة متجر كوستكو لشراء مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية التي ستوفر لك المال. إذا ذهبت مع شركة أخرى، فقد تحصل على قيمة نقدية أقل أو تكون محدودًا بما يمكنك إنفاق أموالك عليه.
بشكل عام، تتوافق تقديرات كوستكو للمتاجرة مع ما تقدمه الخيارات الأخرى مثل أمازون. إذا كانت أولويتك القصوى هي الحصول على أعلى سعر مقابل أجهزتك الإلكترونية القديمة، فقد تتمكن من الحصول على أفضل صفقة من خلال موقع طرف ثالث مثل eBay أو Facebook Marketplace. ومع ذلك، يمكن أن تستغرق المبيعات المستقلة وقتًا أطول وغالبًا ما تتطلب بعض المحادثات المحبطة مع المشتري.
ولهذا السبب فإن الميزة الرئيسية في برنامج كوستكو التجاري هي شراكتها مع Phobio. حصلت هذه الشركة على تصنيف جيد بـ 4.1 نجمة على TrustPilot، وعملية إرسالها بالبريد بسيطة ومبسطة. تكمن أكبر نقطة بيع لبرنامج التجارة في Costco في الراحة والاختيار الواسع للطرق التي يمكنك من خلالها إنفاق بطاقة Costco Shop Card. سواء كنت عضوًا ومعجبًا منذ فترة طويلة أو كنت مهتمًا بالتسوق في Costco لأول مرة، يعد عرض Shop Card هذا فرصة ممتازة لمسح أدراجك المزدحمة مقابل بعض البضائع الفريدة من نوعها.