تخلص من الإلكترونيات القديمة من خلال برنامج استبدال الأجهزة غير المعروف من كوستكو

للبدء، قم بزيارة صفحة التبادل على موقع كوستكو الإلكتروني وحدد نوع الجهاز والطراز الذي تريد إعادة تدويره. تشمل الأجهزة المؤهلة نماذج مختارة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ومشغلات الوسائط Apple TV. من هناك، ستحتاج إلى الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية حول ما إذا كان العنصر قد تم سداد ثمنه، ويعمل بشكل صحيح، وفي حالة جيدة. سيقدم Phobio بعد ذلك عرض أسعار فوريًا لقيمة المقايضة المقدرة. يبلغ الحد الأقصى لبطاقة Costco Shop Card 2550 دولارًا، اعتمادًا على قيمة أجهزتك الإلكترونية وحالتها. هناك متطلب أساسي واحد لهذا البرنامج — وهو أنه يجب تشغيل الجهاز ليكون مؤهلاً للاستبدال. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك أخذه إلى مركز إعادة تدوير الإلكترونيات بدلاً من ذلك. إذا كان الجهاز تالفًا، فقد تقبله كوستكو، لكن قيمة الاستبدال ستكون أقل.

إذا بدا عرض الأسعار عادلاً وقررت المضي قدمًا، فيمكنك إما طباعة ملصق شحن أو سترسل لك Costco مستلزمات وتعليمات الشحن المدفوعة مسبقًا. وستحصل أيضًا على تعليمات حول كيفية مسح البيانات الموجودة على جهازك قبل شحنه. بمجرد إرسال جهازك القديم إلى البريد، سيذهب إلى منشأة Phobio، حيث سيقوم المتخصصون بفحصه ومسح بياناته بالكامل وإعداد دفعة الاستبدال. في غضون خمسة أيام بعد الفحص في Phobio، ستتلقى بطاقة متجر Costco الرقمية. إذا كنت تفضل البطاقة الفعلية، فيمكنك اختيار خيار إرسالها بالبريد بدلاً من ذلك. من هناك، يمكنك التسوق في المتجر أو عبر الإنترنت للحصول على منظمات رائعة، وديكورات، وأدوات طهي، وغيرها من العناصر المنزلية المفضلة لدى المعجبين والتي قد ترغب في الحصول عليها قبل اختفائها.