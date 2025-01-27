تخلص من الباب على خزانة الكتان الخاصة بك لإلقاء نظرة بديلة أنيقة

إذا كنت تبحث عن طريقة لاستخدام أفضل مساحة لحمامك ، فقد يكون الأمر بسيطًا مثل التخلص من باب خزانة الكتان-خاصةً إذا كان لديك أبواب مفصلية أو ضخمة على طراز الأكورديون ، أو إذا كنت كنت ترغب في إزالة أبواب Bifold القديمة لتحديث نمط حمامك. من خلال اتخاذ هذه الخطوة البسيطة ، يمكنك تبسيط التخزين الخاص بك ، وتوفير المساحة ، وجعل البياضات الخاصة بك أكثر سهولة. يمكن أن يجعل هذا التعديل أيضًا الحمام يبدو أكبر من خلال توسيع خطوط الرؤية في المساحة الإضافية وإضافة عمق إضافي إلى الغرفة.

هذا مشروع بسيط ينتج تحولًا كبيرًا ، ويكلفه لا شيء. يمكنك الاحتفاظ بأرفف الخزانة الحالية ، أو إذا كانت قصيرة على مساحة الرف ، يمكنك شراء وحدات بسيطة وغير مكلفة مثل هذه الأرفف العائمة. من خلال فتح خزانة الكتان ، يمكنك جعل خزانتك أكثر وضوحًا ومشاهدته يرفض نفسه.