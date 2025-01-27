تخلص من الباب على خزانة الكتان الخاصة بك لإلقاء نظرة بديلة أنيقة

إذا كنت تبحث عن طريقة لاستخدام أفضل مساحة لحمامك ، فقد يكون الأمر بسيطًا مثل التخلص من باب خزانة الكتان-خاصةً إذا كان لديك أبواب مفصلية أو ضخمة على طراز الأكورديون ، أو إذا كنت كنت ترغب في إزالة أبواب Bifold القديمة لتحديث نمط حمامك. من خلال اتخاذ هذه الخطوة البسيطة ، يمكنك تبسيط التخزين الخاص بك ، وتوفير المساحة ، وجعل البياضات الخاصة بك أكثر سهولة. يمكن أن يجعل هذا التعديل أيضًا الحمام يبدو أكبر من خلال توسيع خطوط الرؤية في المساحة الإضافية وإضافة عمق إضافي إلى الغرفة.
هذا مشروع بسيط ينتج تحولًا كبيرًا ، ويكلفه لا شيء. يمكنك الاحتفاظ بأرفف الخزانة الحالية ، أو إذا كانت قصيرة على مساحة الرف ، يمكنك شراء وحدات بسيطة وغير مكلفة مثل هذه الأرفف العائمة. من خلال فتح خزانة الكتان ، يمكنك جعل خزانتك أكثر وضوحًا ومشاهدته يرفض نفسه.
إزالة أبوابك للرفوف المفتوحة
ابدأ بإزالة الباب والمفصلات ، ثم ملء الثقوب التي خلفتها المفصلات واللمس بالطلاء. حافظ على القطع كما هو ، أو طلاءها ، أو حتى إزالتها بالكامل من أجل جمالية معاصرة (ربما ستحتاج إلى الرمال وطلاء المنطقة بعد ذلك إذا سافرت هذا الطريق). في الجزء الداخلي ، أضف بعض الطلاء ، باستخدام إما نفس اللون مثل بقية الحمام أو لون متناقض لإضافة طبقة أخرى من العمق إلى المساحة. بدلاً من ذلك ، فكر في استخدام خلفية التقشير واللصوص لإضافة بعض الألوان إلى داخل الخزانة. يمكنك استخدام صناديق أو صناديق أو سلال غير مكلفة لتخزين البياضات وأدوات النظافة ومنتجات التنظيف وورق المرحاض الإضافي. استخدم المساحة الإضافية على الأرض لمزيد من أوعية التخزين أو عائق غسيل كبير.
في حين أن هذا النهج يعمل العجائب في الحمام ، يمكن استخدامه لتوفير سهولة الوصول إلى التخزين وشعور أكثر انفتاحًا في أي غرفة. فكر في استخدامه لتعديل مخزنك للاستفادة من اتجاه الرفوف المفتوح الذي ستحتاجه تمامًا في مطبخك ، أو استخدامه لإنشاء رف كتب مريح في مكتبك للمنزل لعقد الكتب أو اللوازم المكتبية. أي مساحة تريد فيها المزيد من الغرفة والمظهر المصقول للأرفف المفتوحة يمكن أن يستفيد!