تخلص من البقع التقليدية: إليك فكرة لإضافة اهتمام بصري إلى خزانات بلوط العسل

في هذه المرحلة، سمعنا جميعًا افتراءات مجلس الوزراء المصنوع من خشب البلوط العسلي. من المؤكد أن اللون البرتقالي الدافئ لهذا الخشب لا يبدو حديثًا للوهلة الأولى، ولكن بالنظر إلى أن طلاء خزاناتك قد يستغرق حوالي خمسة أيام، فلا عجب أن هناك زيادة طفيفة في عدد أصحاب المنازل الذين يتبنون آثار التسعينيات هذه. قد تتفاجأ عندما تسمع أن هناك بالفعل طرقًا كثيرة لاحتضان بلوط العسل دون إعادة تلطيخ خزاناتك أو استبدالها. تميل النغمات البرتقالية لبلوط العسل إلى الحصول على غلاف سيئ، في حين أنه في الواقع قد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دورًا. في بعض الأحيان، لا يكون اللون نفسه هو ما يجعل مطبخك يبدو قديمًا، بل العناصر الزخرفية المحيطة به هي التي يمكن أن تؤثر حقًا على التصميم العام. هناك طريقة ذكية لتحديث خزانات خشب البلوط العسلي وهي تعديل هذه العناصر الخارجية بدلاً من التخلص من خشب البلوط العسلي معًا.
قد يكون شطف خزانتك هو السبب الرئيسي في تأريخ خزاناتك. بدلًا من إعادة طلاء خزاناتك، حاول إضافة زخرفة المكوك. تقليم البكرة هو نوع من القوالب الجذابة المصنوعة من خط من الخرز الدائري. يضيف هذا العنصر الزخرفي الساحر إحساسًا فوريًا بالغرابة، ويخفي الحواف القديمة. مشروع DIY هذا بسيط قدر الإمكان. لا تحتاج إلى أي براعة متقدمة في مجال الأعمال اليدوية لإجراء هذه الترقية، فقط الأدوات والمواد المناسبة. للحصول على هذا المظهر المحدث لخزانة خشب البلوط العسلي، اجمع قطع البكرة وشريط القياس والغراء الخشبي وورق الصنفرة ومسدس الأظافر ومعجون الخشب وصبغة بلوط العسل.
كيفية إضافة تقليم المكوك إلى خزائنك
قبل شراء القطع الخاصة بك، قم بقياس الحواف المشطوفة التي تخطط لتزيينها لمعرفة كمية المواد التي تحتاجها. تأكد من شراء قطع إضافية فقط في حالة. يمكنك العثور على قطع المكوك عبر الإنترنت من خلال تجار التجزئة مثل أمازون أو في متجر الأجهزة المحلي لديك. هناك العديد من الأحجام للاختيار من بينها. يمكنك اختيار خرزات أصغر بحجم 8 ملم أو خرزات أكثر دراماتيكية يصل حجمها إلى 24 ملم للحصول على تأثير بصري أكبر.
بمجرد الانتهاء من تجهيز المواد الخاصة بك، فقد حان الوقت لتشمر عن سواعدك وتبدأ العمل. قم بقص حافة المكوك حسب الحجم ثم قم بصنفرة أي بقع خشنة حتى تصبح البقعة أكثر سلاسة. ضع غراء الخشب على الجزء الخلفي من قطع القطع الخاصة بك، ثم ضعها في مكانها مقابل الميل، واستخدم مسدس الأظافر لتثبيت الشرائط في مكانها بشكل أفضل. بعد تثبيت القطع، قم بإصلاح أي ثقوب خلفها مسدس الأظافر باستخدام معجون الخشب واتركها حتى تجف. امنح كل شيء رملًا جيدًا، ثم استخدم فرشاة صغيرة لوضع البقعة. تمامًا مثل ذلك، تبدو خزاناتك المصنوعة من خشب البلوط العسلي أكثر راحة في المنزل بتصميم عصري!
إذا كنت ترغب في الحصول على مظهر مستوحى من ديكور الدوبامين، فكر في طلاء حافة المكوك بدلاً من صبغها. قبل أن تسلك هذا الطريق، تأكد من التعرف على لوحات الألوان التي تجعل خزانات خشب البلوط العسلي تبدو حديثة. يمتزج اللون الأزرق الخافت والأخضر الغابي والوردي الناعم بشكل جيد مع هذا النوع من الخشب. يمكنك اختيار استخدام أحد هذه الألوان المميزة لطلاء قطع البكرة الخاصة بك للحصول على طريقة أكثر مرحًا لتحديث خزانات خشب البلوط الخاص بك. يمكنك استكمال المظهر بشكل أكبر من خلال التحديث إلى الأجهزة الذهبية أو البرونزية ودمج قطع تصميم أكثر حداثة مثل تركيبات الإضاءة الجديدة أو السجاد أو الأعمال الفنية.