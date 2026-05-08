تخلص من الحفر: لدى ايكيا حل مناسب للمستأجر فيما يتعلق بمقابض الخزانات والأدراج

إن إضافة اللمسات الأخيرة إلى منزلك لديه القدرة على جعله يشعر بالكمال والتخصيص. أحد هذه العناصر هو مقابض الخزانات والأدراج؛ على الرغم من صغر حجمها، فهي جوانب وظيفية تعمل على تبسيط الوصول إلى العناصر الموجودة داخل مساحات التخزين ويمكن أن تضيف درجة عالية من التخصيص إلى المساحة الخاصة بك أيضًا. إذا كنت ترغب في إضافة مقابض الأدراج أو مقابض الخزانات ولكنك مستأجر ولا يُسمح لك بتثبيت أجهزة دائمة، فإن مقابض DRAGSMARK Clip-on من IKEA توفر حلاً خاليًا من الحفر.
تُباع مقابض DRAGSMARK Clip-on كحزمة من قطعتين تُباع بسعر 4 دولارات. يسمح تصميمها البسيط بتركيبها بدون ضرر على أبواب الخزانات أو واجهات الأدراج، ولكنها لا تزال تتمتع بمظهر انسيابي ومثبت بالكامل. من أجل وضعها، ما عليك سوى تقشير الجزء الخلفي من الوسادة اللاصقة، ثم ضع المقبض واضغط للصقه بأمان. وهي متوفرة باللون الأبيض أو الرمادي والأخضر. يمكن للخيار الأبيض بالكامل أن يندمج بشكل رائع مع تصميم مطبخك الأبيض الأنيق إلى الأبد، في حين أن الإصدار الرمادي والأخضر يضفي لمسة مرحة على المساحة (في حمام الأطفال، على سبيل المثال).
قبل شراء DRAGSMARK، تأكد من قياس سمك أبواب أو أدراج خزانتك، حيث أن المشبك مصمم ليناسب خزانة بسمك ⅝ بوصة. في حين أن هذا المنتج هو أحد أحدث منتجات ايكيا، فقد حصل على ما يقرب من 100 تقييم في وقت كتابة هذا التقرير، بمتوسط تقييم أربع نجوم.
كيف يمكن لـ DRAGSMARK تحسين المساحة الخاصة بك
بالنسبة للمستأجرين الذين لا يُسمح لهم بالحفر في الخزانات والأدراج، فإن DRAGSMARK هي فكرة منخفضة الميزانية لتجميل منزلك مع تحسين أداء المساحة (خاصة بالنسبة للخزائن أو الأدراج ذات الشفة البسيطة التي يصعب فهمها). تشير إحدى تعليقات العملاء الإيجابية على موقع IKEA الإلكتروني إلى أن “هذه المنتجات مثالية للسحب عندما لا ترغب في إحداث ثقب في واجهات الأدراج!” يقدم عملاء آخرون تعليقات مماثلة، قائلين إن المقابض ملائمة بشكل مريح وتبدو جميلة أيضًا. تحيط المراجعات السلبية في الغالب بقضايا الملاءمة، والتي من المفترض أن يساعدك قياسها الدقيق على تجنبها. تشير إحدى المراجعات إلى أن المادة اللاصقة لم تلتصق بسطح خشبي، وهو ما قد يكون بسبب كون الخزانة مسامية أو زيتية للغاية؛ ومع ذلك، فإن الإعداد المناسب للسطح يمكن أن يؤدي إلى تحسين النجاح.
يمكنك استخدامها في المطبخ، حيث يمكنها إضفاء مظهر متماسك على أبواب الخزائن، أو في الحمام، لأنها ستجعل المساحة تبدو أكثر حيوية. بالنسبة للتطبيقات الأخرى، استخدمها على خزانة غرفة الغسيل أو على أبواب المخزن، حيث لديها القدرة على تبسيط المهام اليومية. للتأكد من أن المقابض تبدو في أفضل حالاتها، قم بقياس موضعها بحيث تكون موحدة في كل باب أو درج.
بالنسبة لأصحاب المنازل، لا يزال من الممكن أن يكون DRAGSMARK خيارًا عمليًا – مثالي إذا لم تكن مستعدًا للالتزام الدائم بالمقابض ولكنك تريد الراحة التي توفرها. لست متأكدًا تمامًا من نوع أجهزة الخزانة المناسبة للاختيار؟ إذا لم يعمل DRAGSMARK في المساحة الخاصة بك، فيمكنك التحقق من مقابض LATMASK الأكبر قليلاً (5 دولارات/2 حزمة)، والمتوفرة باللون الأسود والأزرق الساطع.