تخلص من الحفر: لدى ايكيا حل مناسب للمستأجر فيما يتعلق بمقابض الخزانات والأدراج

إن إضافة اللمسات الأخيرة إلى منزلك لديه القدرة على جعله يشعر بالكمال والتخصيص. أحد هذه العناصر هو مقابض الخزانات والأدراج؛ على الرغم من صغر حجمها، فهي جوانب وظيفية تعمل على تبسيط الوصول إلى العناصر الموجودة داخل مساحات التخزين ويمكن أن تضيف درجة عالية من التخصيص إلى المساحة الخاصة بك أيضًا. إذا كنت ترغب في إضافة مقابض الأدراج أو مقابض الخزانات ولكنك مستأجر ولا يُسمح لك بتثبيت أجهزة دائمة، فإن مقابض DRAGSMARK Clip-on من IKEA توفر حلاً خاليًا من الحفر.

تُباع مقابض DRAGSMARK Clip-on كحزمة من قطعتين تُباع بسعر 4 دولارات. يسمح تصميمها البسيط بتركيبها بدون ضرر على أبواب الخزانات أو واجهات الأدراج، ولكنها لا تزال تتمتع بمظهر انسيابي ومثبت بالكامل. من أجل وضعها، ما عليك سوى تقشير الجزء الخلفي من الوسادة اللاصقة، ثم ضع المقبض واضغط للصقه بأمان. وهي متوفرة باللون الأبيض أو الرمادي والأخضر. يمكن للخيار الأبيض بالكامل أن يندمج بشكل رائع مع تصميم مطبخك الأبيض الأنيق إلى الأبد، في حين أن الإصدار الرمادي والأخضر يضفي لمسة مرحة على المساحة (في حمام الأطفال، على سبيل المثال).

قبل شراء DRAGSMARK، تأكد من قياس سمك أبواب أو أدراج خزانتك، حيث أن المشبك مصمم ليناسب خزانة بسمك ⅝ بوصة. في حين أن هذا المنتج هو أحد أحدث منتجات ايكيا، فقد حصل على ما يقرب من 100 تقييم في وقت كتابة هذا التقرير، بمتوسط ​​تقييم أربع نجوم.