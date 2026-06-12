تخلص من الخزانة المملة: لدى ايكيا طريقة أكثر أناقة لتخزين البطانيات الإضافية

من الجيد دائمًا الحصول على بطانيات إضافية، ولا يوجد أي جدال هناك. ولكن إذا كانت البطانيات الإضافية المذكورة لا تحتوي على مكان مثالي للذهاب إليه عندما لا تكون قيد الاستخدام، سواء كان ذلك يعني أنها تشغل مساحة كبيرة في كريدنزا القياسية أو ينتهي بها الأمر إلى النسيان في خزانة الكتان المعبأة، فقد تخلق فوضى غير مرغوب فيها. أدخل خزانة الباب الزجاجي ذات اللون الوردي الفاتح من ايكيا. بدلاً من إخفاء بطانياتك في خزانة مملة أو تركها تضيع في الجزء الخلفي من الخزانة، يمكنك عرضها بشكل أنيق في وحدة التخزين هذه.

أما بالنسبة للبناء، فإن خزانة الأبواب الزجاجية ذات اللون الوردي الفاتح من ايكيا مصنوعة من الفولاذ، ولها أبواب من الزجاج المقسى بالإضافة إلى أرفف من الزجاج المقسى. من حيث الحجم، يبلغ عرض الخزانة حوالي 28 بوصة وعمق 14 بوصة وطولها 63 بوصة.

ردود فعل العملاء حول المنتج إيجابية في الغالب أيضًا. أشاد العديد من المراجعين بلونها وتصميمها ومظهرها العام، مشيرين إلى أنها قطعة ممتعة. ومع ذلك، ليست كل مراجعاتها متوهجة. ذكر بعض المشترين الطلاء المتكسر، والأسطح غير المستوية، وإحباطات التجميع، وعدم الرضا عن الجودة، والأبواب المنحرفة. لذا، تأكد من الاطلاع على بعض الطرق الأنيقة الأخرى لتخزين البطانيات قبل إجراء عملية الشراء.