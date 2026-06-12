تخلص من الخزانة المملة: لدى ايكيا طريقة أكثر أناقة لتخزين البطانيات الإضافية

من الجيد دائمًا الحصول على بطانيات إضافية، ولا يوجد أي جدال هناك. ولكن إذا كانت البطانيات الإضافية المذكورة لا تحتوي على مكان مثالي للذهاب إليه عندما لا تكون قيد الاستخدام، سواء كان ذلك يعني أنها تشغل مساحة كبيرة في كريدنزا القياسية أو ينتهي بها الأمر إلى النسيان في خزانة الكتان المعبأة، فقد تخلق فوضى غير مرغوب فيها. أدخل خزانة الباب الزجاجي ذات اللون الوردي الفاتح من ايكيا. بدلاً من إخفاء بطانياتك في خزانة مملة أو تركها تضيع في الجزء الخلفي من الخزانة، يمكنك عرضها بشكل أنيق في وحدة التخزين هذه.
أما بالنسبة للبناء، فإن خزانة الأبواب الزجاجية ذات اللون الوردي الفاتح من ايكيا مصنوعة من الفولاذ، ولها أبواب من الزجاج المقسى بالإضافة إلى أرفف من الزجاج المقسى. من حيث الحجم، يبلغ عرض الخزانة حوالي 28 بوصة وعمق 14 بوصة وطولها 63 بوصة.
ردود فعل العملاء حول المنتج إيجابية في الغالب أيضًا. أشاد العديد من المراجعين بلونها وتصميمها ومظهرها العام، مشيرين إلى أنها قطعة ممتعة. ومع ذلك، ليست كل مراجعاتها متوهجة. ذكر بعض المشترين الطلاء المتكسر، والأسطح غير المستوية، وإحباطات التجميع، وعدم الرضا عن الجودة، والأبواب المنحرفة. لذا، تأكد من الاطلاع على بعض الطرق الأنيقة الأخرى لتخزين البطانيات قبل إجراء عملية الشراء.
نصائح لتخزين البطانيات في خزانة ايكيا ذات الباب الزجاجي
تعتبر خزانة IKEA PS 2026 ذات الباب الزجاجي خيارًا أنيقًا وعمليًا لتخزين البطانيات. ومع ذلك، فإنه لا يزال بحاجة إلى استخدامها بعناية. على سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى للحمل لكل رف زجاجي 22 رطلاً. لذلك، هذه الخزانة هي الأفضل للرميات الخفيفة، واللحف المطوية، والبطانيات المزخرفة؛ ربما تجد مكانًا آخر لأي أكوام من الألحفة الثقيلة. أيضًا، على الرغم من أنه قد يكون من المغري ملء كل رف بالكامل، إلا أن التعبئة الزائدة يمكن أن تجعل الخزانة تبدو مزدحمة. ليست مثالية تمامًا عندما تحاول تخزين البطانيات على مرأى من الجميع. أفضل طريقة هي التعامل مع الخزانة مثل التخزين والعرض.
يمكنك، على سبيل المثال، وضع بطانيات أكبر حجمًا على الرفوف السفلية، في حين يمكن وضع البطانيات الأخف أو القطع الأكثر حساسية على الرفوف العلوية. حاول أيضًا ترك مساحة صغيرة بين أكوام البطانيات بدلًا من تكدسها بجانب بعضها البعض. سيساعد ذلك على جعل الخزانة تبدو أنيقة بدلاً من أن تكون محشوة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كل بطانية نظيفة وجافة تمامًا قبل تخزينها، حيث أن كمية صغيرة من الرطوبة المحتبسة يمكن أن تترك البطانيات ذات رائحة عفنة أو تسبب مشاكل العفن الفطري عندما تبقى مطوية لفترة طويلة.
من المهم أيضًا أن نلاحظ هنا أنه عند تخزين البطانيات، من المهم الحفاظ على نظافة الخزانة أيضًا. توصي ايكيا بمسح الزجاج بقطعة قماش مبللة واستخدام الماء أو منظف النوافذ فقط. أما بالنسبة للإطار، فتقترح ايكيا مسحه بقطعة قماش مبللة. أخيرًا، لاحظ أن ايكيا ذكرت على وجه التحديد أن هذه الخزانة تمثل خطرًا في الانقلاب، لذا ستحتاج إلى تثبيتها بشكل صحيح قبل استخدامها للحفاظ على البطانيات منظمة.