تخلص من الرفوف والحوامل التقليدية: هناك طريقة رائعة لتعليق المناشف

في حين أن خطافات وقضبان الحمام القياسية تنجز المهمة بالتأكيد عندما تحتاج إلى تعليق المناشف لتجف، إلا أنها نادرًا ما تكون الشيء الأكثر إثارة للنظر إليها. في المرة القادمة التي تريد فيها إضافة بعض الشخصية إلى حمامك أو مطبخك أو غرفة الغسيل، تذكر هذا: المقابض الصغيرة التي تُباع عادةً للأدراج والخزائن يمكن أن تكون مجرد الحيلة التي تحتاجها. يمكن تثبيت المزيد من العناصر الزخرفية، أو حتى الخيارات الملونة البسيطة، مباشرة على الحائط لإنشاء نظام تنظيمي أكثر تخصيصًا في مساحتك الخاصة.

ربما يكون أفضل ما في الأمر هو أن هذا المشروع فريد من نوعه مع أنه لا يزال من السهل جدًا تنفيذه – بمجرد أن تقرر عدد المقابض التي تريد استخدامها، قم بقياس المسافة بين كل واحدة، ووضع علامة على الحائط، وحفر الثقوب اللازمة (باستخدام مثبتات الحوائط الجافة إذا لزم الأمر، خاصة بالنسبة للمناشف الأثقل)، وقم بتثبيت المقابض في مكانها. يمكنك أيضًا تثبيت المقابض المزخرفة مباشرةً على منضدة الحمام أو الخزانة أو وحدة الرفوف المثالية بدلاً من الجدار نفسه.

يمكن أيضًا تخصيص الموضع ليناسب تفاصيل الغرفة. يمكن استخدام مقبض زخرفي واحد بجوار الحوض لمنشفة اليد، بينما يمكن لصف من المقابض حمل مناشف متعددة في حمام أكبر. نظرًا لأنه يمكن العثور على الأجهزة الزخرفية بشكل أساسي في كل مكان بدءًا من متاجر الأجهزة ومراكز تحسين المنزل وحتى متاجر التوفير وأسواق التحف، فإن هذا عبارة عن أداة DIY ميسورة التكلفة تسمح لك بإضافة مساحة تخزين وجرعة من الشخصية في نفس الوقت.