تخلص من الرفوف والحوامل التقليدية: هناك طريقة رائعة لتعليق المناشف

في حين أن خطافات وقضبان الحمام القياسية تنجز المهمة بالتأكيد عندما تحتاج إلى تعليق المناشف لتجف، إلا أنها نادرًا ما تكون الشيء الأكثر إثارة للنظر إليها. في المرة القادمة التي تريد فيها إضافة بعض الشخصية إلى حمامك أو مطبخك أو غرفة الغسيل، تذكر هذا: المقابض الصغيرة التي تُباع عادةً للأدراج والخزائن يمكن أن تكون مجرد الحيلة التي تحتاجها. يمكن تثبيت المزيد من العناصر الزخرفية، أو حتى الخيارات الملونة البسيطة، مباشرة على الحائط لإنشاء نظام تنظيمي أكثر تخصيصًا في مساحتك الخاصة.
ربما يكون أفضل ما في الأمر هو أن هذا المشروع فريد من نوعه مع أنه لا يزال من السهل جدًا تنفيذه – بمجرد أن تقرر عدد المقابض التي تريد استخدامها، قم بقياس المسافة بين كل واحدة، ووضع علامة على الحائط، وحفر الثقوب اللازمة (باستخدام مثبتات الحوائط الجافة إذا لزم الأمر، خاصة بالنسبة للمناشف الأثقل)، وقم بتثبيت المقابض في مكانها. يمكنك أيضًا تثبيت المقابض المزخرفة مباشرةً على منضدة الحمام أو الخزانة أو وحدة الرفوف المثالية بدلاً من الجدار نفسه.
يمكن أيضًا تخصيص الموضع ليناسب تفاصيل الغرفة. يمكن استخدام مقبض زخرفي واحد بجوار الحوض لمنشفة اليد، بينما يمكن لصف من المقابض حمل مناشف متعددة في حمام أكبر. نظرًا لأنه يمكن العثور على الأجهزة الزخرفية بشكل أساسي في كل مكان بدءًا من متاجر الأجهزة ومراكز تحسين المنزل وحتى متاجر التوفير وأسواق التحف، فإن هذا عبارة عن أداة DIY ميسورة التكلفة تسمح لك بإضافة مساحة تخزين وجرعة من الشخصية في نفس الوقت.
اختيار المقابض الصحيحة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا
معظم مقابض الخزائن المزخرفة مستديرة، لذا فهي الشكل المثالي لحمل المناشف الصغيرة. إذا كنت تخطط لتعليق مناشف أثقل، فكر في تثبيت المقابض باستخدام مثبتات الحوائط الجافة أو في مسمار حائط للحصول على دعم إضافي. كما تسمح المقابض الفردية بمزيد من المرونة، حيث يمكن ترتيبها في خط مستقيم أو ترتيبها على ارتفاعات مختلفة. نظرًا لتوفر أجهزة الخزانة بأشكال لا تعد ولا تحصى، فمن السهل أيضًا مطابقة الديكور الموجود في منزلك.
ومع ذلك، ليس كل مقبض خزانة مناسبًا بشكل متساوٍ لمهمة المناشف. من المحتمل أن تعمل التصميمات الأكبر حجمًا والمستديرة بشكل أفضل، لأنها توفر مساحة سطحية كافية لإبقاء المناشف في مكانها. المواد التي تختارها مهمة أيضًا – على سبيل المثال، ليس كل الخشب يمكنه تحمل الرطوبة في حمامك. إذا كنت ترغب في استخدام الخشب غير المكتمل، فقد يحتاج إلى إغلاق قبل أن يصبح جزءًا من ديكور حمامك. تشمل الخيارات الأخرى، وربما الأكثر ملاءمة، المقابض المصنوعة من المعدن والسيراميك والزجاج والنحاس، لأنها ستستمر لفترة أطول في البيئات الرطبة.