تخلص من الرف العائم: الطريقة الإبداعية لإضافة مساحة تخزين إلى الحمام

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يبدو أن الرفوف العائمة تحصل على كل الفضل عندما يتعلق الأمر بحلول التخزين البارد للمساحات الصغيرة مثل الحمامات. إنهم يقومون بعملهم بشكل جيد، حيث يقومون بتحرير المساحة دون الحاجة إلى هدم الجدران أو إنفاق مئات أو حتى آلاف الدولارات على التجديدات. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل عبقري لإضافة مساحة إضافية إلى حمامك، فهناك فكرة واحدة بسيطة وبأسعار معقولة. يحتوي YouTuber Jay Munee DIY على النصيحة التي تحتاجها للمساعدة في الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى: خزانة أنيقة ذهبية اللون مصنوعة باستخدام صناديق بلاستيكية صغيرة مع أبواب بإطارات صور. يمكن استخدام الخزانة الموفرة للمساحة لاستيعاب كل شيء بدءًا من كرات القطن والمكياج وحتى الشامبو ومنتجات الشعر.

للبدء في هذا المشروع ذي المظهر البوتيكي والصديق للميزانية، ستحتاج إلى تسعة صناديق بلاستيكية صغيرة، مثل هذه المجموعة المكونة من 12 صندوقًا من Sterilite Mini Crate وصناديق تخزين بلاستيكية قابلة للتكديس مقابل 33 دولارًا تقريبًا أو هذا الزوج من صناديق تخزين بلاستيكية باستيل صغيرة من Tobeso-Nuoze مقابل 13 دولارًا تقريبًا. احصل على تسعة إطارات صور تتلاءم بدقة مع أبعاد (طول وعرض) الصناديق لتكون بمثابة أبواب. تشتمل المواد الإضافية التي ستحتاجها للمشروع على حامل ورق تواليت بلاستيكي وخطافات جدارية ذاتية اللصق ومثبتات ورق ذهبية. تشتمل الإمدادات الأخرى على حقيبة من الأربطة المضغوطة، ومفصلات مقاس 18 بوصة، وشريط مغناطيسي ذاتي اللصق من Towjug، وعلبة من طلاء رش ذهبي معدني مقاوم للماء. يتطلب هذا المشروع أيضًا استخدام مادة لاصقة مقاومة للماء، مثل E6000، بالإضافة إلى مسدس الغراء الساخن.