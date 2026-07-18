تخلص من الرف العائم: الطريقة الإبداعية لإضافة مساحة تخزين إلى الحمام

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يبدو أن الرفوف العائمة تحصل على كل الفضل عندما يتعلق الأمر بحلول التخزين البارد للمساحات الصغيرة مثل الحمامات. إنهم يقومون بعملهم بشكل جيد، حيث يقومون بتحرير المساحة دون الحاجة إلى هدم الجدران أو إنفاق مئات أو حتى آلاف الدولارات على التجديدات. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل عبقري لإضافة مساحة إضافية إلى حمامك، فهناك فكرة واحدة بسيطة وبأسعار معقولة. يحتوي YouTuber Jay Munee DIY على النصيحة التي تحتاجها للمساعدة في الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى: خزانة أنيقة ذهبية اللون مصنوعة باستخدام صناديق بلاستيكية صغيرة مع أبواب بإطارات صور. يمكن استخدام الخزانة الموفرة للمساحة لاستيعاب كل شيء بدءًا من كرات القطن والمكياج وحتى الشامبو ومنتجات الشعر.
للبدء في هذا المشروع ذي المظهر البوتيكي والصديق للميزانية، ستحتاج إلى تسعة صناديق بلاستيكية صغيرة، مثل هذه المجموعة المكونة من 12 صندوقًا من Sterilite Mini Crate وصناديق تخزين بلاستيكية قابلة للتكديس مقابل 33 دولارًا تقريبًا أو هذا الزوج من صناديق تخزين بلاستيكية باستيل صغيرة من Tobeso-Nuoze مقابل 13 دولارًا تقريبًا. احصل على تسعة إطارات صور تتلاءم بدقة مع أبعاد (طول وعرض) الصناديق لتكون بمثابة أبواب. تشتمل المواد الإضافية التي ستحتاجها للمشروع على حامل ورق تواليت بلاستيكي وخطافات جدارية ذاتية اللصق ومثبتات ورق ذهبية. تشتمل الإمدادات الأخرى على حقيبة من الأربطة المضغوطة، ومفصلات مقاس 18 بوصة، وشريط مغناطيسي ذاتي اللصق من Towjug، وعلبة من طلاء رش ذهبي معدني مقاوم للماء. يتطلب هذا المشروع أيضًا استخدام مادة لاصقة مقاومة للماء، مثل E6000، بالإضافة إلى مسدس الغراء الساخن.
بناء خزانة حمام بصناديق بلاستيكية صغيرة
من السهل بناء نظام التخزين الذي يمكنك صنعه بنفسك، لكن المشروع يتضمن خطوات متعددة. ابدأ بتجميع كل شيء في مكان واحد حتى لا تضطر إلى التوقف في منتصف العملية للحصول على المزيد من الإمدادات. بعد ذلك، قم بتفكيك إطارات الصور عن طريق إزالة السحابات بالكماشة. يمكنك التخلص من الجزء الخلفي من الخشب أو الورق المقوى، ولكن ضع الزجاج الشفاف أو البلاستيك على جانب واحد. أضف E6000 إلى اثنتين من المفصلات الـ 18 وقم بتركيبها على الحافة اليسرى لصندوق واحد. أضف الغراء إلى الجزء العلوي من المفصلات وأرفق الإطار. يمكنك استخدام الشريط اللاصق لتثبيت الإطار في مكانه أثناء شفاء الغراء. كرر العملية لجميع الصناديق والإطارات المتبقية.
بعد إضافة الأبواب إلى الصناديق، قم بصف ثلاثة صناديق جنبًا إلى جنب. ضع مادة لاصقة على جانبي الصندوق الأوسط – مرة أخرى، يمكنك تثبيتهما معًا باستخدام شريط لاصق حتى يجف الغراء. كرر هذه العملية حتى تقوم بإنشاء خزانة صناديق ثلاثية في ثلاثة. أضف خطافات الحائط اللاصقة وحامل ورق التواليت إلى جوانب الخزانة لمزيد من خيارات التخزين.
خذ الخزانة للخارج وقم بتطبيق طبقتين على الأقل من طلاء الرش الذهبي. بمجرد أن يجف عند اللمس، فقد حان الوقت لإنهاء الأبواب. للتأكد من بقائها مغلقة عند إغلاقها، أضف شريطًا صغيرًا من الشريط المغناطيسي إلى الزاوية الداخلية السفلية لكل إطار صورة، ثم اضغط على ثلاثة مسامير معدنية في المكان المقابل على الصناديق البلاستيكية. سيتم تثبيت الشريط المغناطيسي على المسامير، مما يبقي الباب مغلقًا. ثم قم بلصق الألواح الزجاجية أو البلاستيكية مرة أخرى على الجزء الداخلي من إطارات الصور باستخدام الغراء الساخن.
قم بتخصيص خزانة الصناديق البلاستيكية الصغيرة الجديدة لتناسب تصميم حمامك
إذا كنت تبحث عن العناصر التي يمكنك استخدامها لتنظيم حمامك والتي لن تكلفك ثروة، فإن الصناديق البلاستيكية الصغيرة على وشك أن تصبح الشيء المفضل الجديد لديك – لأسباب ليس أقلها أنها قابلة للتخصيص بسهولة. تعتبر خزانة الصناديق هذه نقطة بداية قوية لتخزين الحمام، ولكن هناك مساحة كبيرة للتلاعب بالجماليات والوظائف. إذا كنت بحاجة، على سبيل المثال، إلى مزيد من الإضاءة في الحمام ذي الإضاءة الخافتة، فيمكنك الحصول على بعض مصابيح Ahuledlight LED Puck Lights – تبلغ تكلفة العبوة المكونة من ثلاث عبوات حوالي 10 دولارات – وتثبيتها داخل الجزء العلوي من كل حجرة. حتى أنها تأتي مع جهاز تحكم عن بعد حتى تتمكن من تشغيلها وإيقافها بسهولة. وهذا يمكن أن يوفر عليك تكلفة تجديد الأسلاك الكهربائية لإضاءة الحمام المدمجة.
ألا تريد أن تشغل هذه الخزانة مساحة على سطح طاولة صغير؟ قم بتركيبه على الحائط عن طريق ربطه في مسمار أو باستخدام مثبتات الحائط. إذا قررت تعليق إبداعك على الحائط، فلن يقتصر الأمر على شكل مستطيل أو مربع – يمكنك ترتيب الصناديق بالطريقة التي تريدها، كما هو الحال في نمط متعرج. استبدل الزجاج الشفاف في إطارات الصور بزجاج مرآة للحصول على تأثير إطار النافذة. يمكنك أيضًا التخلص من طلاء الرش المعدني الذهبي واختيار طلاء الرش المعدني للأغراض العامة من الفولاذ المقاوم للصدأ من Krylon بدلاً من ذلك. قم بإقران هذا مع حلقة منشفة من الأنابيب الفولاذية السوداء عالية الجودة وبعض خطافات الحائط اللاصقة شديدة التحمل من Paoli Black للحصول على جمالية صناعية علوية. بالطبع، ليس عليك استخدام طلاء الرش المعدني على الإطلاق – اختر أي لون يناسب لوحة الألوان الداخلية الموجودة لديك.