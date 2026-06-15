تخلص من الشموع: هناك طريقة أفضل لطرد البعوض من حديقتك

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لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا من العمل في الحديقة بعد ظهر يوم صيفي دافئ أو في وقت مبكر من المساء والتعرض لمضايقات البعوض. بحلول الوقت الذي تدرك فيه أن هذه التهديدات الطائرة الصغيرة قد خرجت لتتغذى، فمن المحتمل أنك تخدش بالفعل لدغة الحشرات. على الرغم من وجود بعض الطرق الذكية لإبعاد البعوض عن حديقتك، إلا أن شموع السترونيلا هي واحدة من أكثر المواد الطاردة الطبيعية شيوعًا. ومع ذلك، فإن إبقاء شمعة مضاءة بجانبك أثناء إكمال أعمال الحديقة أمر بعيد عن العملي، خاصة إذا كان هناك القليل من النسيم. بدلاً من ذلك، لماذا لا تحذو حذو Instagrammer theheartlandgardener وتضع عود بخور السترونيلا المضاء في غلاية نحاسية قديمة.

في حين أن الغلاية الريفية التي تحولت إلى حامل عصا السترونيلا هي بالتأكيد واحدة من أفضل الطرق لطرد البعوض، فهي أيضًا حل عملي تمامًا. ففي النهاية، تأتي تجهيزات المطبخ بمقبض حمل مدمج! الغلايات النحاسية الجديدة ليست رخيصة، لذا إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل في المنزل، فمن الأفضل أن تبحث عن واحدة مستعملة في متاجر التوفير أو على مواقع البيع مثل eBay أو Etsy. على الرغم من أن النحاس جميل للغاية، إلا أنه يمكنك استخدام غلاية مصنوعة من أي معدن آخر (على الأرجح بسعر معقول) – على سبيل المثال، تبلغ تكلفة غلاية الماء المصنوعة من الألومنيوم الذهبي Ywjlqh حوالي 9 دولارات. الأشياء الأخرى التي ستحتاج إليها هي بعض أعواد البخور من Murphy’s Naturals Citronella. إذا لم تكن معجبًا برائحة السترونيلا، يمكنك محاربة البعوض بشكل طبيعي بمساعدة الروائح الطبيعية المنعشة مثل اللافندر أو الليمون والأوكالبتوس بدلاً من ذلك.