تخلص من الشموع: هناك طريقة أفضل لطرد البعوض من حديقتك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا من العمل في الحديقة بعد ظهر يوم صيفي دافئ أو في وقت مبكر من المساء والتعرض لمضايقات البعوض. بحلول الوقت الذي تدرك فيه أن هذه التهديدات الطائرة الصغيرة قد خرجت لتتغذى، فمن المحتمل أنك تخدش بالفعل لدغة الحشرات. على الرغم من وجود بعض الطرق الذكية لإبعاد البعوض عن حديقتك، إلا أن شموع السترونيلا هي واحدة من أكثر المواد الطاردة الطبيعية شيوعًا. ومع ذلك، فإن إبقاء شمعة مضاءة بجانبك أثناء إكمال أعمال الحديقة أمر بعيد عن العملي، خاصة إذا كان هناك القليل من النسيم. بدلاً من ذلك، لماذا لا تحذو حذو Instagrammer theheartlandgardener وتضع عود بخور السترونيلا المضاء في غلاية نحاسية قديمة.
في حين أن الغلاية الريفية التي تحولت إلى حامل عصا السترونيلا هي بالتأكيد واحدة من أفضل الطرق لطرد البعوض، فهي أيضًا حل عملي تمامًا. ففي النهاية، تأتي تجهيزات المطبخ بمقبض حمل مدمج! الغلايات النحاسية الجديدة ليست رخيصة، لذا إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل في المنزل، فمن الأفضل أن تبحث عن واحدة مستعملة في متاجر التوفير أو على مواقع البيع مثل eBay أو Etsy. على الرغم من أن النحاس جميل للغاية، إلا أنه يمكنك استخدام غلاية مصنوعة من أي معدن آخر (على الأرجح بسعر معقول) – على سبيل المثال، تبلغ تكلفة غلاية الماء المصنوعة من الألومنيوم الذهبي Ywjlqh حوالي 9 دولارات. الأشياء الأخرى التي ستحتاج إليها هي بعض أعواد البخور من Murphy’s Naturals Citronella. إذا لم تكن معجبًا برائحة السترونيلا، يمكنك محاربة البعوض بشكل طبيعي بمساعدة الروائح الطبيعية المنعشة مثل اللافندر أو الليمون والأوكالبتوس بدلاً من ذلك.
كيفية تحويل غلاية نحاسية قديمة إلى جهاز لطرد البعوض
هذه واحدة من أسهل الأعمال اليدوية العملية لديكور الفناء الخلفي على الإطلاق. ما عليك سوى رفع الغطاء عن الغلاية ووضع حزمة من أعواد بخور السترونيلا – بالمناسبة، يمكنك الحصول على مستلزمات البستنة الربيعية هذه من شجرة الدولار المحلية لديك، بالمناسبة – بالداخل. هذه هي العصي الاحتياطية الخاصة بك. ثم، عندما تحتاج إلى طرد البعوض، خذ عصا من الحزمة، وأمسك عود ثقاب أو ولاعة حتى النهاية حتى يتصاعد منها دخان، ثم أدخلها في الفوهة. ما مدى ذكاء ذلك؟ للحصول على حماية شديدة التحمل، ضع اثنتين أو ثلاث عصي مضاءة في الفوهة.
يمكنك تعليق الغلاية من مقبضها في أي مكان تحتاج إليه. المكافأة: إنها تحافظ على العصا المحترقة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة. استثمر في خطاف معدني قوي على شكل حرف S حتى تتمكن من تعليقه من أغصان الأشجار والأسوار والتعريشات حول حديقتك. أو ضعه على الأرض بجانبك عند إزالة الأعشاب الضارة من أسرة الحديقة. عندما تنتهي من أعمالك، ضعها على طاولة الفناء الخاص بك وارفع قدميك للاستمتاع بمشروب بارد وبعض أوقات التوقف الخالية من البعوض.
إذا تمكنت فقط من العثور على غلاية ألمنيوم قديمة ومتقشرة تبدو أسوأ عند الارتداء، فقم بطلائها باستخدام بعض طلاء رش المينا عالي الحرارة من Rust-Oleum باللون الأسود Bar-B-Que واستنسل على بعض التصميمات الزهرية أو نقاط البولكا البيضاء. من الناحية المثالية، قبل الطلاء، يجب عليك تنظيف الغلاية ورملها، ثم وضع طبقة أولية على السطح للحصول على لمسة نهائية دائمة. إذا كنت تواجه صعوبة حقًا في العثور على غلاية معدنية مناسبة، فقد يعمل إبريق الشاي الخزفي أيضًا. وهي متوفرة بكثرة في متاجر التوفير.