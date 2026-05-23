تخلص من الصناديق: DIY IKEA الذي يساعد على إخفاء البطانيات على مرأى من الجميع

ابدأ بوضع صبغة الخشب على الجزء العلوي والسفلي من الخشب الدائري باستخدام فرشاة طلاء. أنت تريد أيضًا إضافة طبقة علوية شفافة بعد ذلك لإعطاء الخشب لمعانًا لامعًا وحمايته من الانسكابات والخدوش والأوساخ. أثناء انتظارك حتى يجف سطح الطاولة، قم بإزالة مقابض السلة عن طريق فك الخيوط التي تربطها. سيؤدي هذا إلى إنشاء سطح مستو لسطح الطاولة.

بعد ذلك، ضع الخشب الدائري على سطح عمل مستوٍ بحيث يكون الجانب السفلي متجهًا لأعلى. اقلب السلة فوقها، وتأكد من تمركزها بشكل جيد. ثم قم بربط دعامة الحزام ذات الفتحتين على شكل حرف U على حافة واحدة من حافة السلة لتكون بمثابة نقطة مفصلية. بهذه الطريقة، كلما أردت الوصول إلى السلة، ما عليك سوى إمالة الجزء العلوي لفتحها. بمجرد إغلاقه، يتحول المنتج بأكمله على الفور إلى طاولة قهوة. بدلًا من ذلك، إذا كنت تريد سطحًا قابلاً للفصل تمامًا، قم بتثبيت بضع كتل من الخشب على الجانب السفلي من سطح الطاولة بطريقة تتناسب تمامًا مع الجانب الداخلي من حافة السلة. بهذه الطريقة، لن يتحرك سطح الطاولة، ولكن لا يزال من الممكن رفعه بسهولة للوصول إلى مساحة التخزين.

كما هي، فإن طاولة التخزين التي يمكنك صنعها بنفسك من IKEA هي بالفعل قطعة فريدة من نوعها لطاولة القهوة والتي ستهز ديكور غرفة المعيشة الخاصة بك، خاصة إذا كنت تميل أكثر نحو الأنماط الريفية أو المستوحاة من البوهو. إذا لم تكن من محبي المظهر الخشبي، قم بتغييره باستخدام تشطيبات صناعية لجعل سطح الطاولة يبدو كالرخام أو الخرسانة أو الزنك. مع بعض حيل الطلاء الذكية، يمكنك جعل هذا DIY مناسبًا لأي تصميم جمالي تقريبًا.